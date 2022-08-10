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К Овсянниковой пришли с обыском по уголовному делу, сообщил адвокат - РИА Новости, 10.08.2022
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К Овсянниковой пришли с обыском по уголовному делу, сообщил адвокат
К Овсянниковой пришли с обыском по уголовному делу, сообщил адвокат - РИА Новости, 10.08.2022
К Овсянниковой пришли с обыском по уголовному делу, сообщил адвокат
К экс-сотруднице Первого канала Марине Овсянниковой с обыском пришли силовики, дело возбуждено по уголовной статье о фейках о ВС России, рассказал РИА Новости... РИА Новости, 10.08.2022
2022-08-10T09:38
2022-08-10T12:04
происшествия
москва
вооруженные силы рф
общество
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МОСКВА, 10 авг — РИА Новости. К экс-сотруднице Первого канала Марине Овсянниковой с обыском пришли силовики, дело возбуждено по уголовной статье о фейках о ВС России, рассказал РИА Новости ее адвокат Дмитрий Захватов."Уголовное дело возбуждено по статье 207.3 УК Российской Федерации в ГСУ СК России", — заявил собеседник агентства.В свою очередь, источник в правоохранительных органах уточнил РИА Новости, что на Овсянникову заведено дело за фейки о российской армии. Он подтвердил, что силовики проводят у нее обыски.В конце июля суд в Москве оштрафовал Овсянникову по протоколу о дискредитации ВС России на 50 тысяч рублей.В середине марта Овсянникова, которая тогда работала редактором программы "Время", появилась в прямом эфире с плакатом пацифистского содержания. Первый канал начал проверку, она была уволена.После этого ее на работу на несколько месяцев взяло немецкое издание Die Welt. Спикер Госдумы Вячеслав Володин назвал такое трудоустройство "подачкой" и выступил за лишение гражданства тех, кто делает заявления за "печеньки Госдепа" и ведет себя "подло, предательски" по отношению к стране.Ранее женщину несколько раз оштрафовали по статье КоАП о дискредитации российской армии.Официальными комментариями полиции РИА Новости пока не располагает.
https://ria.ru/20220728/ovsyannikova-1805606863.html
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происшествия, москва, вооруженные силы рф, общество
09:38 10.08.2022 (обновлено: 12:04 10.08.2022)
 
К Овсянниковой пришли с обыском по уголовному делу, сообщил адвокат

Полиция пришла с обыском к бывшему редактору Первого канала Марине Овсянниковой

© РИА Новости / Наталья Селиверстова / Перейти в фотобанкПолиция
Полиция - РИА Новости, 1920, 10.08.2022
© РИА Новости / Наталья Селиверстова
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МОСКВА, 10 авг — РИА Новости. К экс-сотруднице Первого канала Марине Овсянниковой с обыском пришли силовики, дело возбуждено по уголовной статье о фейках о ВС России, рассказал РИА Новости ее адвокат Дмитрий Захватов.
"Уголовное дело возбуждено по статье 207.3 УК Российской Федерации в ГСУ СК России", — заявил собеседник агентства.
В свою очередь, источник в правоохранительных органах уточнил РИА Новости, что на Овсянникову заведено дело за фейки о российской армии. Он подтвердил, что силовики проводят у нее обыски.
В конце июля суд в Москве оштрафовал Овсянникову по протоколу о дискредитации ВС России на 50 тысяч рублей.
Молоток судьи - РИА Новости, 1920, 28.07.2022
28 июля, 15:29
Суд оштрафовал экс-сотрудницу Первого канала Овсянникову
В середине марта Овсянникова, которая тогда работала редактором программы "Время", появилась в прямом эфире с плакатом пацифистского содержания. Первый канал начал проверку, она была уволена.
После этого ее на работу на несколько месяцев взяло немецкое издание Die Welt. Спикер Госдумы Вячеслав Володин назвал такое трудоустройство "подачкой" и выступил за лишение гражданства тех, кто делает заявления за "печеньки Госдепа" и ведет себя "подло, предательски" по отношению к стране.
Ранее женщину несколько раз оштрафовали по статье КоАП о дискредитации российской армии.
Официальными комментариями полиции РИА Новости пока не располагает.
Председатель Государственной Думы РФ Вячеслав Володин - РИА Новости, 1920, 11.04.2022
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