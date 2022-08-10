https://ria.ru/20220810/ovsyannikova-1808492973.html

К Овсянниковой пришли с обыском по уголовному делу, сообщил адвокат

К Овсянниковой пришли с обыском по уголовному делу, сообщил адвокат - РИА Новости, 10.08.2022

К Овсянниковой пришли с обыском по уголовному делу, сообщил адвокат

К экс-сотруднице Первого канала Марине Овсянниковой с обыском пришли силовики, дело возбуждено по уголовной статье о фейках о ВС России, рассказал РИА Новости... РИА Новости, 10.08.2022

2022-08-10T09:38

2022-08-10T09:38

2022-08-10T12:04

происшествия

москва

вооруженные силы рф

общество

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МОСКВА, 10 авг — РИА Новости. К экс-сотруднице Первого канала Марине Овсянниковой с обыском пришли силовики, дело возбуждено по уголовной статье о фейках о ВС России, рассказал РИА Новости ее адвокат Дмитрий Захватов."Уголовное дело возбуждено по статье 207.3 УК Российской Федерации в ГСУ СК России", — заявил собеседник агентства.В свою очередь, источник в правоохранительных органах уточнил РИА Новости, что на Овсянникову заведено дело за фейки о российской армии. Он подтвердил, что силовики проводят у нее обыски.В конце июля суд в Москве оштрафовал Овсянникову по протоколу о дискредитации ВС России на 50 тысяч рублей.В середине марта Овсянникова, которая тогда работала редактором программы "Время", появилась в прямом эфире с плакатом пацифистского содержания. Первый канал начал проверку, она была уволена.После этого ее на работу на несколько месяцев взяло немецкое издание Die Welt. Спикер Госдумы Вячеслав Володин назвал такое трудоустройство "подачкой" и выступил за лишение гражданства тех, кто делает заявления за "печеньки Госдепа" и ведет себя "подло, предательски" по отношению к стране.Ранее женщину несколько раз оштрафовали по статье КоАП о дискредитации российской армии.Официальными комментариями полиции РИА Новости пока не располагает.

https://ria.ru/20220728/ovsyannikova-1805606863.html

https://ria.ru/20220411/volodin-1782984703.html

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Влада Копылова

Влада Копылова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Влада Копылова

происшествия, москва, вооруженные силы рф, общество