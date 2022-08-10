https://ria.ru/20220810/otsrochka-1808532872.html

МСП Банк начал кредитовать бизнес с отсрочкой платежа по основному долгу

МСП Банк начал кредитовать бизнес с отсрочкой платежа по основному долгу - РИА Новости, 10.08.2022

МСП Банк начал кредитовать бизнес с отсрочкой платежа по основному долгу

Корпорация МСП и ее дочерний МСП Банк запустили для малого и среднего бизнеса новый продукт - "Экспресс-франшиза", особенностью которого является отсрочка... РИА Новости, 10.08.2022

2022-08-10T12:00

2022-08-10T12:00

2022-08-10T12:00

россия

мсп банк

корпорация мсп

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МОСКВА, 10 авг – РИА Новости. Корпорация МСП и ее дочерний МСП Банк запустили для малого и среднего бизнеса новый продукт - "Экспресс-франшиза", особенностью которого является отсрочка платежа по оплате основного долга на 90 дней, сообщает пресс-служба банка.Продукт предназначен для финансирования предприятий, работающих по франчайзинговой модели. Ставка по продукту - 11% годовых, срок - до трех лет. Финансовую поддержку в размере от 3 до 10 миллионов рублей на инвестиционные цели, в том числе, покупку оборудования или транспортного средства, могут получить предприниматели с положительной кредитной историей. Срок их регистрации на момент подачи заявки должен быть не менее 12 месяцев, говорится в сообщении."Одна из задач Корпорации МСП и ее дочерних структур — реагировать на запросы бизнеса, в том числе формировать отраслевые продукты исходя из его потребностей. И сегодня один из них — расширение возможностей франчайзинга. Эта модель предусматривает организацию собственного дела с использованием опыта, технологий, имени и дизайна крупных успешных компаний. Зачастую от франчайзинга требуется только одно - вложение необходимого объема средств. Мы помогаем их найти, если у предпринимателя нет или не хватает собственных финансов. При этом даем возможность не платить первые три месяца по основному долгу, чтобы бизнес мог встать на ноги", - сказал председатель наблюдательного совета МСП Банка, генеральный директор Корпорации МСП Александр Исаевич, слова которого приводятся в сообщении.Среди требований к заемщику - доход от текущей деятельности: он должен покрывать расходы на обслуживание и погашение кредита. Также необходимо наличие действующего договора концессии или субконцессии с франчайзером. Воспользоваться продуктом могут малые и средние предприятия с организационно-правовой формой ООО и ИП."В своей работе мы прежде всего опираемся на потребности бизнеса и знаем, какой запрос сегодня есть у предпринимателей. Особенно тщательно отслеживаем, чтобы новые кредитные продукты соответствовали ожиданиям целевой аудитории. Новый продукт по технологии экспресс-кредитования был разработан в тесной связке с бизнес-сообществом. В линейке же "Экспресс-франшиза" стала первым продуктом с подобными возможностями. Подать заявку можно дистанционно через систему АИС НГС", - отметил председатель правления МСП Банка Петр Засельский.Согласно условиям "Экспресс-франшизы", срок рассмотрения кредитной заявки при минимальном пакете документов с залоговым обеспечением в виде приобретаемого имущества составит 72 часа плюс оформление залогового обеспечения.

https://ria.ru/20220809/sotrudnichestvo-1808422414.html

https://ria.ru/20220809/bank-1808242898.html

россия

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Артем Смирнов

Артем Смирнов

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Артем Смирнов

россия, мсп банк, корпорация мсп