https://ria.ru/20220810/oskvernenie-1808530835.html

Посол в Таллине считает, что осквернивших советские мемориалы не накажут

Посол в Таллине считает, что осквернивших советские мемориалы не накажут - РИА Новости, 10.08.2022

Посол в Таллине считает, что осквернивших советские мемориалы не накажут

Эстонские власти не прилагают реальных усилий для наказания виновных в осквернении мемориалов советским воинам, заявил посол РФ в Эстонии Владимир Липаев,... РИА Новости, 10.08.2022

2022-08-10T11:54

2022-08-10T11:54

2022-08-10T11:55

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санкции в отношении россии

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МОСКВА, 10 авг - РИА Новости. Эстонские власти не прилагают реальных усилий для наказания виновных в осквернении мемориалов советским воинам, заявил посол РФ в Эстонии Владимир Липаев, комментируя сообщения СМИ об осквернении памятника советским воинам в Тарту.Во вторник СМИ сообщили об осквернении памятника советским воинам в эcтонском городе Тарту. Для выяснения обстоятельств происшествия полиция возбудила уголовное дело по статье, связанной с оскорблением памяти павших.На кладбище Паулусе находится братская могила красноармейцев, погибших во время Второй мировой войны, над которой установлен памятник. На нем выбита надпись на эстонском и русском языках: "Вечная слава героям, павшим в борьбе за свободу и независимость нашей Родины"."Надругательство над памятником в Тарту – это не первый и не последний такой случай. Таких актов вандализма произошло уже два десятка. Каких-то реальных результатов мы не видим, поэтому сложно ожидать, что будет кто-то наказан", - заявил дипломат в эфире телеканала "Россия 24". По его словам, за подобное дело наказали в Эстонии лишь один раз. "Хулигана оштрафовали, сделали предупреждение и отпустили", - указал Липаев.Ранее премьер Эстонии Кая Каллас сообщила, что правительство приняло решение как можно быстрее демонтировать все советские памятники на территории республики. По словам премьера, таких памятников насчитывается от 200 до 400. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков назвал слова премьера Эстонии возмутительными, заявив, что это не красит никакую нацию.

https://ria.ru/20220731/pamyatniki-1806110569.html

https://ria.ru/20220517/shveytsariya-1789076526.html

эстония

россия

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Кирилл Волков

в мире, кая каллас, эстония, россия, санкции в отношении россии