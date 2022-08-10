11:54 10.08.2022 (обновлено: 11:55 10.08.2022)
Посол в Таллине считает, что осквернивших советские мемориалы не накажут
Посол в Таллине Липаев: Эстония не прилагает усилий для наказания осквернивших мемориалы
© Фото : Посольство России в Эстонии в FacebookЗдание посольства РФ в Эстонии
© Фото : Посольство России в Эстонии в Facebook
Здание посольства РФ в Эстонии. Архивное фото
МОСКВА, 10 авг - РИА Новости. Эстонские власти не прилагают реальных усилий для наказания виновных в осквернении мемориалов советским воинам, заявил посол РФ в Эстонии Владимир Липаев, комментируя сообщения СМИ об осквернении памятника советским воинам в Тарту.
Во вторник СМИ сообщили об осквернении памятника советским воинам в эcтонском городе Тарту. Для выяснения обстоятельств происшествия полиция возбудила уголовное дело по статье, связанной с оскорблением памяти павших.
31 июля, 08:00На уничтожении наших памятников Запад не остановится
На кладбище Паулусе находится братская могила красноармейцев, погибших во время Второй мировой войны, над которой установлен памятник. На нем выбита надпись на эстонском и русском языках: "Вечная слава героям, павшим в борьбе за свободу и независимость нашей Родины".
"Надругательство над памятником в Тарту – это не первый и не последний такой случай. Таких актов вандализма произошло уже два десятка. Каких-то реальных результатов мы не видим, поэтому сложно ожидать, что будет кто-то наказан", - заявил дипломат в эфире телеканала "Россия 24". По его словам, за подобное дело наказали в Эстонии лишь один раз. "Хулигана оштрафовали, сделали предупреждение и отпустили", - указал Липаев.
Ранее премьер Эстонии Кая Каллас сообщила, что правительство приняло решение как можно быстрее демонтировать все советские памятники на территории республики. По словам премьера, таких памятников насчитывается от 200 до 400. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков назвал слова премьера Эстонии возмутительными, заявив, что это не красит никакую нацию.