https://ria.ru/20220810/obstrely-1808506570.html

В Донецке ранены три сотрудника газовой службы во время обстрелов

В Донецке ранены три сотрудника газовой службы во время обстрелов - РИА Новости, 10.08.2022

В Донецке ранены три сотрудника газовой службы во время обстрелов

Три сотрудника газовой службы получили ранения в результате обстрела украинскими войсками Кировского района Донецка, сообщает штаб территориальной обороны ДНР. РИА Новости, 10.08.2022

2022-08-10T10:47

2022-08-10T10:47

2022-08-10T10:47

специальная военная операция на украине

в мире

донецк (днр)

вооруженные силы украины

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ДОНЕЦК, 10 авг - РИА Новости. Три сотрудника газовой службы получили ранения в результате обстрела украинскими войсками Кировского района Донецка, сообщает штаб территориальной обороны ДНР."В результате обстрела ВФУ (вооруженными формированиями Украины - ред.) по ул. Саврасова в Кировском районе Донецка ранения получили 3 сотрудника газовой службы", - говорится в сообщении ведомства в Telegram-канале.

https://ria.ru/20220810/mariupol-1808383592.html

донецк (днр)

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Влада Копылова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Влада Копылова

в мире, донецк (днр), вооруженные силы украины