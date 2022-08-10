https://ria.ru/20220810/obstrely-1808506570.html
В Донецке ранены три сотрудника газовой службы во время обстрелов
В Донецке ранены три сотрудника газовой службы во время обстрелов - РИА Новости, 10.08.2022
В Донецке ранены три сотрудника газовой службы во время обстрелов
Три сотрудника газовой службы получили ранения в результате обстрела украинскими войсками Кировского района Донецка, сообщает штаб территориальной обороны ДНР. РИА Новости, 10.08.2022
2022-08-10T10:47
2022-08-10T10:47
2022-08-10T10:47
специальная военная операция на украине
в мире
донецк (днр)
вооруженные силы украины
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ДОНЕЦК, 10 авг - РИА Новости. Три сотрудника газовой службы получили ранения в результате обстрела украинскими войсками Кировского района Донецка, сообщает штаб территориальной обороны ДНР."В результате обстрела ВФУ (вооруженными формированиями Украины - ред.) по ул. Саврасова в Кировском районе Донецка ранения получили 3 сотрудника газовой службы", - говорится в сообщении ведомства в Telegram-канале.
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
в мире, донецк (днр), вооруженные силы украины
В Донецке ранены три сотрудника газовой службы во время обстрелов
В Донецке ранены три сотрудника газовой службы во время обстрелов со стороны ВСУ