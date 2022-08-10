https://ria.ru/20220810/obstrel-1808738020.html

Украинские войска обстреляли Горловку, Донецк и Ясиноватую

Украинские войска обстреляли Горловку, Донецк и Ясиноватую - РИА Новости, 10.08.2022

Украинские войска обстреляли Горловку, Донецк и Ясиноватую

Украинские войска за 45 минут обстреляли Донецк, Ясиноватую и трижды нанесли удары по Горловке, выпустив всего 35 мин и снарядов, сообщило представительство... РИА Новости, 10.08.2022

2022-08-10T21:17

2022-08-10T21:17

2022-08-10T21:17

специальная военная операция на украине

в мире

горловка

донецк (днр)

донецкая народная республика

стирол

украина

вооруженные силы украины

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/04/0e/1783563991_0:109:3072:1837_1920x0_80_0_0_3d3bd5521e53f91c3c2cd4f9a10647c5.jpg

ДОНЕЦК, 10 авг - РИА Новости. Украинские войска за 45 минут обстреляли Донецк, Ясиноватую и трижды нанесли удары по Горловке, выпустив всего 35 мин и снарядов, сообщило представительство Донецкой Народной Республики в Совместном центре по контролю и координации режима прекращения огня (СЦКК)."Зафиксированы обстрелы со стороны вооруженных формирований Украины по направлениям: 19.30 - н.п. Шумы - н.п. Горловка (ш-та Изотова): выпущено 10 мин калибром 120 миллиметров; 19.45 - н.п. Дылеевка - н.п. Горловка: выпущено пять снарядов калибром 152 миллиметра... 19.45 - н.п. Дылеевка - н.п. Горловка: выпущено пять снарядов калибром 152 миллиметра", - говорится в сообщении в Telegram-канале представительства.Обстрел Ясиноватой представительство зафиксировало в 19.20. По городу выпустили 10 снарядов калибром 152 миллиметра. Петровский район Донецка попал под огонь в 19.00, по нему выпустили пять снарядов калибром 152 миллиметра.Горловка расположена в 50 километрах севернее Донецка, в городе находятся химический концерн "Стирол" и угледобывающие предприятия. Горловка - один из крупнейших населенных пунктов ДНР, под контролем республики находится с 2014 года. До начала конфликта в Донбассе население Горловки насчитывало более 250 тысяч человек. Наиболее частым обстрелам здесь подвергаются расположенные на окраинах поселок Зайцево и поселки шахт имени Гагарина и "6/7".Ясиноватая расположена примерно в 25 километрах к северу от Донецка, в ней находится крупнейшая в бывшем СССР железнодорожная станция. К западу от города, который с 2014 года контролируется ДНР, в направлении Авдеевки почти восемь лет проходит линия соприкосновения с боевыми позициями украинских войск.Петровский район Донецка находится на западной окраине столицы ДНР, это самая отдаленная от центра часть города. С 2014 года, когда ДНР провозгласила независимость от Киева, этот район, начиная от линии соприкосновения за городом Марьинка, регулярно подвергается обстрелам со стороны украинских силовиков.

https://ria.ru/20220714/vooruzhali-1801698015.html

https://ria.ru/20220810/avdeevka-1808736234.html

горловка

донецк (днр)

донецкая народная республика

украина

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2022

Наталья Макарова

Наталья Макарова

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Наталья Макарова

в мире, горловка, донецк (днр), донецкая народная республика, стирол, украина, вооруженные силы украины