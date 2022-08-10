Украинские войска обстреляли Горловку, Донецк и Ясиноватую
Представительство ДНР в СЦКК: ВСУ за 45 минут обстреляли Горловку, Донецк и Ясиноватую
© РИА Новости / Сергей Аверин / Перейти в фотобанкДом, обстрелянный из РСЗО "Град" ВСУ, в Ясиноватой
Дом, обстрелянный из РСЗО "Град" ВСУ, в Ясиноватой. Архивное фото
ДОНЕЦК, 10 авг - РИА Новости. Украинские войска за 45 минут обстреляли Донецк, Ясиноватую и трижды нанесли удары по Горловке, выпустив всего 35 мин и снарядов, сообщило представительство Донецкой Народной Республики в Совместном центре по контролю и координации режима прекращения огня (СЦКК).
"Зафиксированы обстрелы со стороны вооруженных формирований Украины по направлениям: 19.30 - н.п. Шумы - н.п. Горловка (ш-та Изотова): выпущено 10 мин калибром 120 миллиметров; 19.45 - н.п. Дылеевка - н.п. Горловка: выпущено пять снарядов калибром 152 миллиметра... 19.45 - н.п. Дылеевка - н.п. Горловка: выпущено пять снарядов калибром 152 миллиметра", - говорится в сообщении в Telegram-канале представительства.
14 июля, 13:48Донбасс. Геноцид. 2014-2022Какие страны коллективного Запада вооружали УкраинуПосле Евромайдана началось последовательное превращение Украины в плацдарм для противостояния с Россией. Страны НАТО активно накачивали Незалежную оружием, обучали украинских военных под предлогом сотрудничества в оборонной сфере, готовили Киев к большой войне. Средства выделяли из собственных бюджетов, не жалея денег. Суммы росли год от года.
Обстрел Ясиноватой представительство зафиксировало в 19.20. По городу выпустили 10 снарядов калибром 152 миллиметра. Петровский район Донецка попал под огонь в 19.00, по нему выпустили пять снарядов калибром 152 миллиметра.
Горловка расположена в 50 километрах севернее Донецка, в городе находятся химический концерн "Стирол" и угледобывающие предприятия. Горловка - один из крупнейших населенных пунктов ДНР, под контролем республики находится с 2014 года. До начала конфликта в Донбассе население Горловки насчитывало более 250 тысяч человек. Наиболее частым обстрелам здесь подвергаются расположенные на окраинах поселок Зайцево и поселки шахт имени Гагарина и "6/7".
Ясиноватая расположена примерно в 25 километрах к северу от Донецка, в ней находится крупнейшая в бывшем СССР железнодорожная станция. К западу от города, который с 2014 года контролируется ДНР, в направлении Авдеевки почти восемь лет проходит линия соприкосновения с боевыми позициями украинских войск.
Петровский район Донецка находится на западной окраине столицы ДНР, это самая отдаленная от центра часть города. С 2014 года, когда ДНР провозгласила независимость от Киева, этот район, начиная от линии соприкосновения за городом Марьинка, регулярно подвергается обстрелам со стороны украинских силовиков.