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Украинские войска обстреляли Горловку, Донецк и Ясиноватую - РИА Новости, 10.08.2022
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Специальная военная операция на Украине
https://ria.ru/20220810/obstrel-1808738020.html
Украинские войска обстреляли Горловку, Донецк и Ясиноватую
Украинские войска обстреляли Горловку, Донецк и Ясиноватую - РИА Новости, 10.08.2022
Украинские войска обстреляли Горловку, Донецк и Ясиноватую
Украинские войска за 45 минут обстреляли Донецк, Ясиноватую и трижды нанесли удары по Горловке, выпустив всего 35 мин и снарядов, сообщило представительство... РИА Новости, 10.08.2022
2022-08-10T21:17
2022-08-10T21:17
специальная военная операция на украине
в мире
горловка
донецк (днр)
донецкая народная республика
стирол
украина
вооруженные силы украины
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ДОНЕЦК, 10 авг - РИА Новости. Украинские войска за 45 минут обстреляли Донецк, Ясиноватую и трижды нанесли удары по Горловке, выпустив всего 35 мин и снарядов, сообщило представительство Донецкой Народной Республики в Совместном центре по контролю и координации режима прекращения огня (СЦКК)."Зафиксированы обстрелы со стороны вооруженных формирований Украины по направлениям: 19.30 - н.п. Шумы - н.п. Горловка (ш-та Изотова): выпущено 10 мин калибром 120 миллиметров; 19.45 - н.п. Дылеевка - н.п. Горловка: выпущено пять снарядов калибром 152 миллиметра... 19.45 - н.п. Дылеевка - н.п. Горловка: выпущено пять снарядов калибром 152 миллиметра", - говорится в сообщении в Telegram-канале представительства.Обстрел Ясиноватой представительство зафиксировало в 19.20. По городу выпустили 10 снарядов калибром 152 миллиметра. Петровский район Донецка попал под огонь в 19.00, по нему выпустили пять снарядов калибром 152 миллиметра.Горловка расположена в 50 километрах севернее Донецка, в городе находятся химический концерн "Стирол" и угледобывающие предприятия. Горловка - один из крупнейших населенных пунктов ДНР, под контролем республики находится с 2014 года. До начала конфликта в Донбассе население Горловки насчитывало более 250 тысяч человек. Наиболее частым обстрелам здесь подвергаются расположенные на окраинах поселок Зайцево и поселки шахт имени Гагарина и "6/7".Ясиноватая расположена примерно в 25 километрах к северу от Донецка, в ней находится крупнейшая в бывшем СССР железнодорожная станция. К западу от города, который с 2014 года контролируется ДНР, в направлении Авдеевки почти восемь лет проходит линия соприкосновения с боевыми позициями украинских войск.Петровский район Донецка находится на западной окраине столицы ДНР, это самая отдаленная от центра часть города. С 2014 года, когда ДНР провозгласила независимость от Киева, этот район, начиная от линии соприкосновения за городом Марьинка, регулярно подвергается обстрелам со стороны украинских силовиков.
https://ria.ru/20220714/vooruzhali-1801698015.html
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горловка
донецк (днр)
донецкая народная республика
украина
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в мире, горловка, донецк (днр), донецкая народная республика, стирол, украина, вооруженные силы украины
Специальная военная операция на Украине, В мире, Горловка, Донецк (ДНР), Донецкая Народная Республика, Стирол, Украина, Вооруженные силы Украины
21:17 10.08.2022
 
Украинские войска обстреляли Горловку, Донецк и Ясиноватую

Представительство ДНР в СЦКК: ВСУ за 45 минут обстреляли Горловку, Донецк и Ясиноватую

© РИА Новости / Сергей Аверин / Перейти в фотобанкДом, обстрелянный из РСЗО "Град" ВСУ, в Ясиноватой
Дом, обстрелянный из РСЗО Град ВСУ, в Ясиноватой - РИА Новости, 1920, 10.08.2022
© РИА Новости / Сергей Аверин
Перейти в фотобанк
Дом, обстрелянный из РСЗО "Град" ВСУ, в Ясиноватой. Архивное фото
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ДОНЕЦК, 10 авг - РИА Новости. Украинские войска за 45 минут обстреляли Донецк, Ясиноватую и трижды нанесли удары по Горловке, выпустив всего 35 мин и снарядов, сообщило представительство Донецкой Народной Республики в Совместном центре по контролю и координации режима прекращения огня (СЦКК).
"Зафиксированы обстрелы со стороны вооруженных формирований Украины по направлениям: 19.30 - н.п. Шумы - н.п. Горловка (ш-та Изотова): выпущено 10 мин калибром 120 миллиметров; 19.45 - н.п. Дылеевка - н.п. Горловка: выпущено пять снарядов калибром 152 миллиметра... 19.45 - н.п. Дылеевка - н.п. Горловка: выпущено пять снарядов калибром 152 миллиметра", - говорится в сообщении в Telegram-канале представительства.
Военнослужащие во время совместных учений Украины и стран НАТО Rapid Trident-2021 на Яворовском полигоне во Львовской области. - РИА Новости, 1920, 14.07.2022
14 июля, 13:48Донбасс. Геноцид. 2014-2022
Какие страны коллективного Запада вооружали УкраинуПосле Евромайдана началось последовательное превращение Украины в плацдарм для противостояния с Россией. Страны НАТО активно накачивали Незалежную оружием, обучали украинских военных под предлогом сотрудничества в оборонной сфере, готовили Киев к большой войне. Средства выделяли из собственных бюджетов, не жалея денег. Суммы росли год от года.
Обстрел Ясиноватой представительство зафиксировало в 19.20. По городу выпустили 10 снарядов калибром 152 миллиметра. Петровский район Донецка попал под огонь в 19.00, по нему выпустили пять снарядов калибром 152 миллиметра.
Горловка расположена в 50 километрах севернее Донецка, в городе находятся химический концерн "Стирол" и угледобывающие предприятия. Горловка - один из крупнейших населенных пунктов ДНР, под контролем республики находится с 2014 года. До начала конфликта в Донбассе население Горловки насчитывало более 250 тысяч человек. Наиболее частым обстрелам здесь подвергаются расположенные на окраинах поселок Зайцево и поселки шахт имени Гагарина и "6/7".
Ясиноватая расположена примерно в 25 километрах к северу от Донецка, в ней находится крупнейшая в бывшем СССР железнодорожная станция. К западу от города, который с 2014 года контролируется ДНР, в направлении Авдеевки почти восемь лет проходит линия соприкосновения с боевыми позициями украинских войск.
Петровский район Донецка находится на западной окраине столицы ДНР, это самая отдаленная от центра часть города. С 2014 года, когда ДНР провозгласила независимость от Киева, этот район, начиная от линии соприкосновения за городом Марьинка, регулярно подвергается обстрелам со стороны украинских силовиков.
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