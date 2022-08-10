https://ria.ru/20220810/obstrel-1808662635.html

При обстреле Донецка со стороны ВСУ пострадали два мирных жителя

При обстреле Донецка со стороны ВСУ пострадали два мирных жителя - РИА Новости, 10.08.2022

При обстреле Донецка со стороны ВСУ пострадали два мирных жителя

Два мирных жителя получили ранения в результате обстрела Кировского и Куйбышевского районов Донецка со стороны украинских войск, сообщает штаб территориальной... РИА Новости, 10.08.2022

2022-08-10T16:47

2022-08-10T16:47

2022-08-10T16:47

специальная военная операция на украине

в мире

донецк (днр)

сцкк

украина

куйбышевский район

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/06/16/1797348745_0:94:3098:1837_1920x0_80_0_0_7d6d73c2835834e4b834ea7b0a5d33bd.jpg

ДОНЕЦК, 10 авг - РИА Новости. Два мирных жителя получили ранения в результате обстрела Кировского и Куйбышевского районов Донецка со стороны украинских войск, сообщает штаб территориальной обороны Донецкой Народной Республики."ВФУ (вооруженные формирования Украины) атаковали Кировский район Донецка, по улице Райской ранен мужчина. ВФУ снова атаковали Куйбышевский район Донецка, по улице Ушинского ранен мужчина", - говорится в сообщении штаба в Telegram-канале.Представительство ДНР в СЦКК ранее в среду сообщало о 24 обстрелах ряда районов Донецка со стороны украинских войск, в том числе с применением снарядов "натовского" калибра 155 миллиметров. В результате обстрелов города три сотрудника газовой службы получили ранения в Кировском районе, получило повреждение здание детского сада. В Куйбышевском районе Донецка из-за обстрелов со стороны войск Украины погибла мирная жительница.

https://ria.ru/20220622/spetsoperatsiya-1795199102.html

донецк (днр)

украина

куйбышевский район

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2022

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

в мире, донецк (днр), сцкк, украина, куйбышевский район