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При обстреле Донецка со стороны ВСУ пострадали два мирных жителя - РИА Новости, 10.08.2022
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Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
https://ria.ru/20220810/obstrel-1808662635.html
При обстреле Донецка со стороны ВСУ пострадали два мирных жителя
При обстреле Донецка со стороны ВСУ пострадали два мирных жителя - РИА Новости, 10.08.2022
При обстреле Донецка со стороны ВСУ пострадали два мирных жителя
Два мирных жителя получили ранения в результате обстрела Кировского и Куйбышевского районов Донецка со стороны украинских войск, сообщает штаб территориальной... РИА Новости, 10.08.2022
2022-08-10T16:47
2022-08-10T16:47
специальная военная операция на украине
в мире
донецк (днр)
сцкк
украина
куйбышевский район
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ДОНЕЦК, 10 авг - РИА Новости. Два мирных жителя получили ранения в результате обстрела Кировского и Куйбышевского районов Донецка со стороны украинских войск, сообщает штаб территориальной обороны Донецкой Народной Республики."ВФУ (вооруженные формирования Украины) атаковали Кировский район Донецка, по улице Райской ранен мужчина. ВФУ снова атаковали Куйбышевский район Донецка, по улице Ушинского ранен мужчина", - говорится в сообщении штаба в Telegram-канале.Представительство ДНР в СЦКК ранее в среду сообщало о 24 обстрелах ряда районов Донецка со стороны украинских войск, в том числе с применением снарядов "натовского" калибра 155 миллиметров. В результате обстрелов города три сотрудника газовой службы получили ранения в Кировском районе, получило повреждение здание детского сада. В Куйбышевском районе Донецка из-за обстрелов со стороны войск Украины погибла мирная жительница.
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в мире, донецк (днр), сцкк, украина, куйбышевский район
16:47 10.08.2022
 
При обстреле Донецка со стороны ВСУ пострадали два мирных жителя

ДНР: при обстреле Донецка со стороны ВСУ два мирных жителя получили ранения

© РИА Новости / Сергей Аверин / Перейти в фотобанкЖилой дом в Киевском районе Донецка, частично разрушенный в результате обстрела со стороны ВСУ
Жилой дом в Киевском районе Донецка, частично разрушенный в результате обстрела со стороны ВСУ - РИА Новости, 1920, 10.08.2022
© РИА Новости / Сергей Аверин
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Жилой дом в Киевском районе Донецка, частично разрушенный в результате обстрела со стороны ВСУ. Архивное фото
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ДОНЕЦК, 10 авг - РИА Новости. Два мирных жителя получили ранения в результате обстрела Кировского и Куйбышевского районов Донецка со стороны украинских войск, сообщает штаб территориальной обороны Донецкой Народной Республики.
"ВФУ (вооруженные формирования Украины) атаковали Кировский район Донецка, по улице Райской ранен мужчина. ВФУ снова атаковали Куйбышевский район Донецка, по улице Ушинского ранен мужчина", - говорится в сообщении штаба в Telegram-канале.
Представительство ДНР в СЦКК ранее в среду сообщало о 24 обстрелах ряда районов Донецка со стороны украинских войск, в том числе с применением снарядов "натовского" калибра 155 миллиметров. В результате обстрелов города три сотрудника газовой службы получили ранения в Кировском районе, получило повреждение здание детского сада. В Куйбышевском районе Донецка из-за обстрелов со стороны войск Украины погибла мирная жительница.
Интерактивная карта спецоперации Вооруженных сил России на Украине
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Специальная военная операция на УкраинеВ миреДонецк (ДНР)СЦККУкраинаКуйбышевский район
 
 
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