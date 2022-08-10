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При обстреле Донецка со стороны ВСУ пострадали два мирных жителя
При обстреле Донецка со стороны ВСУ пострадали два мирных жителя - РИА Новости, 10.08.2022
При обстреле Донецка со стороны ВСУ пострадали два мирных жителя
Два мирных жителя получили ранения в результате обстрела Кировского и Куйбышевского районов Донецка со стороны украинских войск, сообщает штаб территориальной... РИА Новости, 10.08.2022
2022-08-10T16:47
2022-08-10T16:47
2022-08-10T16:47
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ДОНЕЦК, 10 авг - РИА Новости. Два мирных жителя получили ранения в результате обстрела Кировского и Куйбышевского районов Донецка со стороны украинских войск, сообщает штаб территориальной обороны Донецкой Народной Республики."ВФУ (вооруженные формирования Украины) атаковали Кировский район Донецка, по улице Райской ранен мужчина. ВФУ снова атаковали Куйбышевский район Донецка, по улице Ушинского ранен мужчина", - говорится в сообщении штаба в Telegram-канале.Представительство ДНР в СЦКК ранее в среду сообщало о 24 обстрелах ряда районов Донецка со стороны украинских войск, в том числе с применением снарядов "натовского" калибра 155 миллиметров. В результате обстрелов города три сотрудника газовой службы получили ранения в Кировском районе, получило повреждение здание детского сада. В Куйбышевском районе Донецка из-за обстрелов со стороны войск Украины погибла мирная жительница.
https://ria.ru/20220622/spetsoperatsiya-1795199102.html
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в мире, донецк (днр), сцкк, украина, куйбышевский район
При обстреле Донецка со стороны ВСУ пострадали два мирных жителя
ДНР: при обстреле Донецка со стороны ВСУ два мирных жителя получили ранения