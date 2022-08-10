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Число пострадавших при обстреле вокзала в Донецке выросло до трех
Число пострадавших при обстреле вокзала в Донецке выросло до трех - РИА Новости, 10.08.2022
Число пострадавших при обстреле вокзала в Донецке выросло до трех
Число пострадавших в результате обстрела железнодорожного вокзала Донецка со стороны украинских войск возросло до трех, сообщил штаб территориальной обороны... РИА Новости, 10.08.2022
2022-08-10T14:55
2022-08-10T14:55
2022-08-10T14:55
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ДОНЕЦК, 10 авг - РИА Новости. Число пострадавших в результате обстрела железнодорожного вокзала Донецка со стороны украинских войск возросло до трех, сообщил штаб территориальной обороны Донецкой Народной Республики."В результате обстрела ВФУ (вооруженными формированиями Украины – ред.) в Киевском районе Донецка число раненых возросло до трех человек", - говорится в сообщении штаба в Telegram-канале.Штаб территориальной обороны ДНР ранее в среду сообщал о двух пострадавших на привокзальной площади.Киевский район Донецка расположен в северной части города. Здесь находятся Шахтерская площадь, Киевский проспект, железнодорожный вокзал, футбольный стадион "Донбасс Арена". Здесь же заканчивается улица Артема, главная артерия в городе. Начиная с 2014 года, когда ДНР провозгласила независимость от Киева после произошедшего там государственного переворота, этот район регулярно подвергался обстрелам со стороны украинских силовиков.
https://ria.ru/20220622/spetsoperatsiya-1795199102.html
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в мире, донецк (днр), украина, донецкая народная республика
Число пострадавших при обстреле вокзала в Донецке выросло до трех
ДНР: число пострадавших при обстреле железнодорожного вокзала Донецка увеличилось до трех