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Число пострадавших при обстреле вокзала в Донецке выросло до трех - РИА Новости, 10.08.2022
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Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
https://ria.ru/20220810/obstrel-1808587454.html
Число пострадавших при обстреле вокзала в Донецке выросло до трех
Число пострадавших при обстреле вокзала в Донецке выросло до трех - РИА Новости, 10.08.2022
Число пострадавших при обстреле вокзала в Донецке выросло до трех
Число пострадавших в результате обстрела железнодорожного вокзала Донецка со стороны украинских войск возросло до трех, сообщил штаб территориальной обороны... РИА Новости, 10.08.2022
2022-08-10T14:55
2022-08-10T14:55
специальная военная операция на украине
в мире
донецк (днр)
украина
донецкая народная республика
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ДОНЕЦК, 10 авг - РИА Новости. Число пострадавших в результате обстрела железнодорожного вокзала Донецка со стороны украинских войск возросло до трех, сообщил штаб территориальной обороны Донецкой Народной Республики."В результате обстрела ВФУ (вооруженными формированиями Украины – ред.) в Киевском районе Донецка число раненых возросло до трех человек", - говорится в сообщении штаба в Telegram-канале.Штаб территориальной обороны ДНР ранее в среду сообщал о двух пострадавших на привокзальной площади.Киевский район Донецка расположен в северной части города. Здесь находятся Шахтерская площадь, Киевский проспект, железнодорожный вокзал, футбольный стадион "Донбасс Арена". Здесь же заканчивается улица Артема, главная артерия в городе. Начиная с 2014 года, когда ДНР провозгласила независимость от Киева после произошедшего там государственного переворота, этот район регулярно подвергался обстрелам со стороны украинских силовиков.
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в мире, донецк (днр), украина, донецкая народная республика
14:55 10.08.2022
 
Число пострадавших при обстреле вокзала в Донецке выросло до трех

ДНР: число пострадавших при обстреле железнодорожного вокзала Донецка увеличилось до трех

© РИА Новости / Сергей Аверин / Перейти в фотобанкСотрудники противопожарной службы МЧС ДНР тушат пожар в здании железнодорожного вокзала в Донецке
Сотрудники противопожарной службы МЧС ДНР тушат пожар в здании железнодорожного вокзала в Донецке - РИА Новости, 1920, 10.08.2022
© РИА Новости / Сергей Аверин
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Сотрудники противопожарной службы МЧС ДНР тушат пожар в здании железнодорожного вокзала в Донецке. Архивное фото
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ДОНЕЦК, 10 авг - РИА Новости. Число пострадавших в результате обстрела железнодорожного вокзала Донецка со стороны украинских войск возросло до трех, сообщил штаб территориальной обороны Донецкой Народной Республики.
"В результате обстрела ВФУ (вооруженными формированиями Украины – ред.) в Киевском районе Донецка число раненых возросло до трех человек", - говорится в сообщении штаба в Telegram-канале.
Штаб территориальной обороны ДНР ранее в среду сообщал о двух пострадавших на привокзальной площади.
Киевский район Донецка расположен в северной части города. Здесь находятся Шахтерская площадь, Киевский проспект, железнодорожный вокзал, футбольный стадион "Донбасс Арена". Здесь же заканчивается улица Артема, главная артерия в городе. Начиная с 2014 года, когда ДНР провозгласила независимость от Киева после произошедшего там государственного переворота, этот район регулярно подвергался обстрелам со стороны украинских силовиков.
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Специальная военная операция на УкраинеВ миреДонецк (ДНР)УкраинаДонецкая Народная Республика
 
 
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