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Два человека пострадали при обстреле ВСУ Привокзальной площади Донецка - РИА Новости, 10.08.2022
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Специальная военная операция на Украине
https://ria.ru/20220810/obstrel-1808568669.html
Два человека пострадали при обстреле ВСУ Привокзальной площади Донецка
Два человека пострадали при обстреле ВСУ Привокзальной площади Донецка - РИА Новости, 10.08.2022
Два человека пострадали при обстреле ВСУ Привокзальной площади Донецка
Мужчина ранен при обстреле украинскими войсками площади у железнодорожного вокзала в Донецке, сообщили в штабе обороны ДНР. РИА Новости, 10.08.2022
2022-08-10T13:42
2022-08-10T13:51
специальная военная операция на украине
в мире
донецк (днр)
донецкая народная республика
украина
вооруженные силы украины
ситуация в днр и лнр
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ДОНЕЦК, 10 авг - РИА Новости. Мужчина ранен при обстреле украинскими войсками площади у железнодорожного вокзала в Донецке, сообщили в штабе обороны ДНР."В результате обстрела вооруженными формированиями Украины в Киевском районе Донецка число раненых возросло до двух человек", - говорится в сообщении в Telegram-канале штаба.Киевский район Донецка расположен в северной части города. Здесь находятся Шахтерская площадь, Киевский проспект, железнодорожный вокзал, футбольный стадион "Донбасс Арена". Здесь же заканчивается улица Артема, главная артерия в городе. Начиная с 2014 года, когда ДНР провозгласила независимость от Киева после произошедшего там государственного переворота, этот район регулярно подвергался обстрелам со стороны украинских силовиков. Северной окраиной района считается аэропорт, разрушенный в результате многомесячных боев между осажденными там украинскими военными и штурмовавшими их позиции донецкими ополченцами.
https://ria.ru/20220804/reaktivschiki-1806998654.html
донецк (днр)
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в мире, донецк (днр), донецкая народная республика, украина, вооруженные силы украины, ситуация в днр и лнр
13:42 10.08.2022 (обновлено: 13:51 10.08.2022)
 
Два человека пострадали при обстреле ВСУ Привокзальной площади Донецка

Два человека получили ранение при обстреле ВСУ Привокзальной площади в Донецке

© РИА Новости / Сергей Аверин / Перейти в фотобанкПоследствия обстрела здания железнодорожного вокзала в Донецке
Последствия обстрела здания железнодорожного вокзала в Донецке - РИА Новости, 1920, 10.08.2022
© РИА Новости / Сергей Аверин
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Последствия обстрела здания железнодорожного вокзала в Донецке. Архивное фото
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ДОНЕЦК, 10 авг - РИА Новости. Мужчина ранен при обстреле украинскими войсками площади у железнодорожного вокзала в Донецке, сообщили в штабе обороны ДНР.
"В результате обстрела вооруженными формированиями Украины в Киевском районе Донецка число раненых возросло до двух человек", - говорится в сообщении в Telegram-канале штаба.
Киевский район Донецка расположен в северной части города. Здесь находятся Шахтерская площадь, Киевский проспект, железнодорожный вокзал, футбольный стадион "Донбасс Арена". Здесь же заканчивается улица Артема, главная артерия в городе. Начиная с 2014 года, когда ДНР провозгласила независимость от Киева после произошедшего там государственного переворота, этот район регулярно подвергался обстрелам со стороны украинских силовиков. Северной окраиной района считается аэропорт, разрушенный в результате многомесячных боев между осажденными там украинскими военными и штурмовавшими их позиции донецкими ополченцами.
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