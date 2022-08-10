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Два человека пострадали при обстреле ВСУ Привокзальной площади Донецка
Два человека пострадали при обстреле ВСУ Привокзальной площади Донецка - РИА Новости, 10.08.2022
Два человека пострадали при обстреле ВСУ Привокзальной площади Донецка
Мужчина ранен при обстреле украинскими войсками площади у железнодорожного вокзала в Донецке, сообщили в штабе обороны ДНР. РИА Новости, 10.08.2022
2022-08-10T13:42
2022-08-10T13:42
2022-08-10T13:51
специальная военная операция на украине
в мире
донецк (днр)
донецкая народная республика
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вооруженные силы украины
ситуация в днр и лнр
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ДОНЕЦК, 10 авг - РИА Новости. Мужчина ранен при обстреле украинскими войсками площади у железнодорожного вокзала в Донецке, сообщили в штабе обороны ДНР."В результате обстрела вооруженными формированиями Украины в Киевском районе Донецка число раненых возросло до двух человек", - говорится в сообщении в Telegram-канале штаба.Киевский район Донецка расположен в северной части города. Здесь находятся Шахтерская площадь, Киевский проспект, железнодорожный вокзал, футбольный стадион "Донбасс Арена". Здесь же заканчивается улица Артема, главная артерия в городе. Начиная с 2014 года, когда ДНР провозгласила независимость от Киева после произошедшего там государственного переворота, этот район регулярно подвергался обстрелам со стороны украинских силовиков. Северной окраиной района считается аэропорт, разрушенный в результате многомесячных боев между осажденными там украинскими военными и штурмовавшими их позиции донецкими ополченцами.
https://ria.ru/20220804/reaktivschiki-1806998654.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
в мире, донецк (днр), донецкая народная республика, украина, вооруженные силы украины, ситуация в днр и лнр
13:42 10.08.2022 (обновлено: 13:51 10.08.2022)
Два человека пострадали при обстреле ВСУ Привокзальной площади Донецка
Два человека получили ранение при обстреле ВСУ Привокзальной площади в Донецке