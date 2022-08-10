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Два человека пострадали при обстреле ВСУ Привокзальной площади Донецка

Два человека пострадали при обстреле ВСУ Привокзальной площади Донецка - РИА Новости, 10.08.2022

Два человека пострадали при обстреле ВСУ Привокзальной площади Донецка

Мужчина ранен при обстреле украинскими войсками площади у железнодорожного вокзала в Донецке, сообщили в штабе обороны ДНР. РИА Новости, 10.08.2022

2022-08-10T13:42

2022-08-10T13:42

2022-08-10T13:51

специальная военная операция на украине

в мире

донецк (днр)

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украина

вооруженные силы украины

ситуация в днр и лнр

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ДОНЕЦК, 10 авг - РИА Новости. Мужчина ранен при обстреле украинскими войсками площади у железнодорожного вокзала в Донецке, сообщили в штабе обороны ДНР."В результате обстрела вооруженными формированиями Украины в Киевском районе Донецка число раненых возросло до двух человек", - говорится в сообщении в Telegram-канале штаба.Киевский район Донецка расположен в северной части города. Здесь находятся Шахтерская площадь, Киевский проспект, железнодорожный вокзал, футбольный стадион "Донбасс Арена". Здесь же заканчивается улица Артема, главная артерия в городе. Начиная с 2014 года, когда ДНР провозгласила независимость от Киева после произошедшего там государственного переворота, этот район регулярно подвергался обстрелам со стороны украинских силовиков. Северной окраиной района считается аэропорт, разрушенный в результате многомесячных боев между осажденными там украинскими военными и штурмовавшими их позиции донецкими ополченцами.

https://ria.ru/20220804/reaktivschiki-1806998654.html

донецк (днр)

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Кирилл Волков

в мире, донецк (днр), донецкая народная республика, украина, вооруженные силы украины, ситуация в днр и лнр