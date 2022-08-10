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Украинские военные обстреляли школу-интернат в Донецке
Украинские военные обстреляли школу-интернат в Донецке - РИА Новости, 10.08.2022
Украинские военные обстреляли школу-интернат в Донецке
Здание школы-интерната получило повреждения в результате обстрела Петровского района Донецка со стороны украинских войск, сообщили в штабе территориальной... РИА Новости, 10.08.2022
2022-08-10T13:40
2022-08-10T13:40
2022-08-10T13:46
в мире
донецк (днр)
петровский район
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специальная военная операция на украине
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ДОНЕЦК, 10 авг - РИА Новости. Здание школы-интерната получило повреждения в результате обстрела Петровского района Донецка со стороны украинских войск, сообщили в штабе территориальной обороны Донецкой Народной Республики."В результате обстрела ВФУ (вооруженными формированиями Украины – ред.) по улице Красногоровской в Петровском районе Донецка повреждено здание школы-интерната №3", - говорится в сообщении штаба в Telegram-канале.Представительство ДНР в Совместном центре по контролю и координации режима прекращения огня ранее в среду сообщило о 18 обстрелах ряда районов Донецка со стороны украинских войск, в том числе снарядами "натовского" калибра 155 миллиметров. В результате обстрела Петровского района два человека получили ранения.Петровский район Донецка находится на западной окраине столицы ДНР, это самая отдаленная от центра часть города. С 2014 года, когда ДНР провозгласила независимость от Киева, этот район, начиная от линии соприкосновения за городом Марьинка, регулярно подвергается обстрелам со стороны украинских силовиков.
https://ria.ru/20220622/spetsoperatsiya-1795199102.html
донецк (днр)
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украина
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в мире, донецк (днр), петровский район, украина, донецкая народная республика
13:40 10.08.2022 (обновлено: 13:46 10.08.2022)
Украинские военные обстреляли школу-интернат в Донецке
ДНР: ВСУ обстреляли школу-интернат в Петровском районе Донецка