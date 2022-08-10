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Украинские военные обстреляли школу-интернат в Донецке - РИА Новости, 10.08.2022
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Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
https://ria.ru/20220810/obstrel-1808567657.html
Украинские военные обстреляли школу-интернат в Донецке
Украинские военные обстреляли школу-интернат в Донецке - РИА Новости, 10.08.2022
Украинские военные обстреляли школу-интернат в Донецке
Здание школы-интерната получило повреждения в результате обстрела Петровского района Донецка со стороны украинских войск, сообщили в штабе территориальной... РИА Новости, 10.08.2022
2022-08-10T13:40
2022-08-10T13:46
в мире
донецк (днр)
петровский район
украина
специальная военная операция на украине
донецкая народная республика
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ДОНЕЦК, 10 авг - РИА Новости. Здание школы-интерната получило повреждения в результате обстрела Петровского района Донецка со стороны украинских войск, сообщили в штабе территориальной обороны Донецкой Народной Республики."В результате обстрела ВФУ (вооруженными формированиями Украины – ред.) по улице Красногоровской в Петровском районе Донецка повреждено здание школы-интерната №3", - говорится в сообщении штаба в Telegram-канале.Представительство ДНР в Совместном центре по контролю и координации режима прекращения огня ранее в среду сообщило о 18 обстрелах ряда районов Донецка со стороны украинских войск, в том числе снарядами "натовского" калибра 155 миллиметров. В результате обстрела Петровского района два человека получили ранения.Петровский район Донецка находится на западной окраине столицы ДНР, это самая отдаленная от центра часть города. С 2014 года, когда ДНР провозгласила независимость от Киева, этот район, начиная от линии соприкосновения за городом Марьинка, регулярно подвергается обстрелам со стороны украинских силовиков.
https://ria.ru/20220622/spetsoperatsiya-1795199102.html
донецк (днр)
петровский район
украина
донецкая народная республика
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в мире, донецк (днр), петровский район, украина, донецкая народная республика
13:40 10.08.2022 (обновлено: 13:46 10.08.2022)
 
Украинские военные обстреляли школу-интернат в Донецке

ДНР: ВСУ обстреляли школу-интернат в Петровском районе Донецка

© РИА Новости / Константин Михальчевский / Перейти в фотобанкОсколки снарядов, выпущенных ВСУ по Донецку
Осколки снарядов, выпущенных ВСУ по Донецку - РИА Новости, 1920, 10.08.2022
© РИА Новости / Константин Михальчевский
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Осколки снарядов, выпущенных ВСУ по Донецку. Архивное фото
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ДОНЕЦК, 10 авг - РИА Новости. Здание школы-интерната получило повреждения в результате обстрела Петровского района Донецка со стороны украинских войск, сообщили в штабе территориальной обороны Донецкой Народной Республики.
"В результате обстрела ВФУ (вооруженными формированиями Украины – ред.) по улице Красногоровской в Петровском районе Донецка повреждено здание школы-интерната №3", - говорится в сообщении штаба в Telegram-канале.
Представительство ДНР в Совместном центре по контролю и координации режима прекращения огня ранее в среду сообщило о 18 обстрелах ряда районов Донецка со стороны украинских войск, в том числе снарядами "натовского" калибра 155 миллиметров. В результате обстрела Петровского района два человека получили ранения.
Петровский район Донецка находится на западной окраине столицы ДНР, это самая отдаленная от центра часть города. С 2014 года, когда ДНР провозгласила независимость от Киева, этот район, начиная от линии соприкосновения за городом Марьинка, регулярно подвергается обстрелам со стороны украинских силовиков.
Интерактивная карта спецоперации Вооруженных сил России на Украине
22 июня, 17:18Инфографика
Интерактивная карта спецоперации Вооруженных сил России на Украине
 
Специальная военная операция на УкраинеВ миреДонецк (ДНР)Петровский районУкраинаДонецкая Народная Республика
 
 
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