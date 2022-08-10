https://ria.ru/20220810/novofedorovka-1808564827.html
Из района взрывов на аэродроме в Новофедоровке отселили более 250 человек
Из района взрывов на аэродроме в Новофедоровке отселили более 250 человек - РИА Новости, 10.08.2022
Из района взрывов на аэродроме в Новофедоровке отселили более 250 человек
В пунктах временного размещения после взрывов на аэродроме в Новофедоровке на западном побережье Крыма находится 252 человека, сообщил глава республики Сергей... РИА Новости, 10.08.2022
2022-08-10T13:32
2022-08-10T13:32
2022-08-10T13:32
сергей аксенов (политик)
происшествия
детонация авиационных боеприпасов в новофедоровке
республика крым
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СИМФЕРОПОЛЬ, 10 авг – РИА Новости. В пунктах временного размещения после взрывов на аэродроме в Новофедоровке на западном побережье Крыма находится 252 человека, сообщил глава республики Сергей Аксенов."Количество жителей, которые размещены в пунктах временного размещения, 252 человека на сегодня. Всем предоставляется питание, размещение, все полном объеме", - сказал Аксенов журналистам.По его словам, в четверг в поселке планируется организовать масштабный субботник. Восстановить поврежденные дома, чтобы люди снова могли вернуться в свои места проживания, планируется в течение десяти дней. Всем пострадавшим будет выплачена компенсация от 10 до 100 тысяч рублей.По данным Минобороны РФ, на аэродроме днем во вторник взорвались боеприпасы, авиационная техника не повреждена, причины устанавливаются. По докладу с места, никакого огневого воздействия по площадке хранения боеприпасов на аэродроме не было. По данным источника РИА Новости в российском военном ведомстве, как основную причину ЧП на аэродроме рассматривается нарушение пожарной безопасности. Пострадало 14 человек, один погиб.
https://ria.ru/20220810/novofedorovka-1808554430.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
сергей аксенов (политик), происшествия, детонация авиационных боеприпасов в новофедоровке, республика крым
Из района взрывов на аэродроме в Новофедоровке отселили более 250 человек
Глава Крыма Аксенов: из района взрывов в Новофедоровке отселили более 250 человек
СИМФЕРОПОЛЬ, 10 авг – РИА Новости. В пунктах временного размещения после взрывов на аэродроме в Новофедоровке на западном побережье Крыма находится 252 человека, сообщил глава республики Сергей Аксенов.
"Количество жителей, которые размещены в пунктах временного размещения, 252 человека на сегодня. Всем предоставляется питание, размещение, все полном объеме", - сказал Аксенов журналистам.
По его словам, в четверг в поселке планируется организовать масштабный субботник. Восстановить поврежденные дома, чтобы люди снова могли вернуться в свои места проживания, планируется в течение десяти дней. Всем пострадавшим будет выплачена компенсация от 10 до 100 тысяч рублей.
По данным Минобороны РФ
, на аэродроме днем во вторник взорвались боеприпасы, авиационная техника не повреждена, причины устанавливаются. По докладу с места, никакого огневого воздействия по площадке хранения боеприпасов на аэродроме не было. По данным источника РИА Новости в российском военном ведомстве, как основную причину ЧП на аэродроме рассматривается нарушение пожарной безопасности. Пострадало 14 человек, один погиб.