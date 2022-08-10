https://ria.ru/20220810/novofedorovka-1808557645.html
Аксенов назвал сроки ликвидации последствий взрывов в Новофедоровке
Аксенов назвал сроки ликвидации последствий взрывов в Новофедоровке - РИА Новости, 10.08.2022
Аксенов назвал сроки ликвидации последствий взрывов в Новофедоровке
Власти планируют устранить последствия взрывов на аэродроме в крымской Новофедоровке в течение 10 дней, сказал журналистам глава Крыма Сергей Аксенов. РИА Новости, 10.08.2022
2022-08-10T13:10
2022-08-10T13:10
2022-08-10T13:10
происшествия
россия
детонация авиационных боеприпасов в новофедоровке
республика крым
сергей аксенов (политик)
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СИМФЕРОПОЛЬ, 10 авг – РИА Новости. Власти планируют устранить последствия взрывов на аэродроме в крымской Новофедоровке в течение 10 дней, сказал журналистам глава Крыма Сергей Аксенов.Взрывами в поселке, по его словам, повреждены 62 многоквартирных дома, не считая частных домовладений. Кроме того, повреждены порядка 20 коммерческих объектов."Планируем все работы (по разбору завалов, демонтажу и монтажу окон и т.д.) закончить в течение 10 дней", - сообщил Аксенов журналистам.Он пояснил, что сейчас в домах проводятся следственные действия, что не позволяет начать разбор завалов.По данным Минобороны РФ, на аэродроме днем во вторник взорвались боеприпасы, причины инцидента устанавливаются. Согласно докладу с места, никакого огневого воздействия по площадке хранения боеприпасов на аэродроме не было, отмечало Минобороны. По данным источника РИА Новости в российском военном ведомстве, нарушение пожарной безопасности рассматривается как основная причина ЧП на аэродроме. Пострадали дома рядом с аэродромом.
https://ria.ru/20220810/krym-1808548564.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
происшествия, россия, детонация авиационных боеприпасов в новофедоровке, республика крым, сергей аксенов (политик)
Аксенов назвал сроки ликвидации последствий взрывов в Новофедоровке
Глава Крыма Аксенов: ликвидация последствий ЧП в Новофедоровке займет не менее десяти дней
СИМФЕРОПОЛЬ, 10 авг – РИА Новости. Власти планируют устранить последствия взрывов на аэродроме в крымской Новофедоровке в течение 10 дней, сказал журналистам глава Крыма Сергей Аксенов.
Взрывами в поселке, по его словам, повреждены 62 многоквартирных дома, не считая частных домовладений. Кроме того, повреждены порядка 20 коммерческих объектов.
"Планируем все работы (по разбору завалов, демонтажу и монтажу окон и т.д.) закончить в течение 10 дней", - сообщил Аксенов журналистам.
Он пояснил, что сейчас в домах проводятся следственные действия, что не позволяет начать разбор завалов.
По данным Минобороны РФ
, на аэродроме днем во вторник взорвались боеприпасы, причины инцидента устанавливаются. Согласно докладу с места, никакого огневого воздействия по площадке хранения боеприпасов на аэродроме не было, отмечало Минобороны. По данным источника РИА Новости в российском военном ведомстве, нарушение пожарной безопасности рассматривается как основная причина ЧП на аэродроме. Пострадали дома рядом с аэродромом.