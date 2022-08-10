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Число пострадавших при взрывах в Новофедоровке выросло до 14 человек - РИА Новости, 10.08.2022
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Число пострадавших при взрывах в Новофедоровке выросло до 14 человек
Число пострадавших при взрывах в Новофедоровке выросло до 14 человек - РИА Новости, 10.08.2022
Число пострадавших при взрывах в Новофедоровке выросло до 14 человек
Количество пострадавших в результате взрывов на аэродроме в Новофедоровке на западном побережье Крыма возросло до 14 человек, сообщил журналистам в среду глава... РИА Новости, 10.08.2022
2022-08-10T13:00
2022-08-10T13:00
россия
детонация авиационных боеприпасов в новофедоровке
происшествия
республика крым
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СИМФЕРОПОЛЬ, 10 авг – РИА Новости. Количество пострадавших в результате взрывов на аэродроме в Новофедоровке на западном побережье Крыма возросло до 14 человек, сообщил журналистам в среду глава республики Сергей Аксенов.Ранее сообщалось о 13 пострадавших и одном погибшем - все они местные жители, гражданские."К сожалению, у нас 14 раненых и один погибший. Из 14 раненых только один госпитализирован, все остальные дома находятся. У всех ранения легкой степени тяжести", - сказал Аксенов.По его словам, всем пострадавшим будет оказана помощь, "никого без поддержки не оставят".По данным Минобороны РФ, на аэродроме днем во вторник взорвались боеприпасы, авиационная техника не повреждена, причины устанавливаются. По докладу с места, никакого огневого воздействия по площадке хранения боеприпасов на аэродроме не было.По данным источника РИА Новости в российском военном ведомстве, как основную причину ЧП на аэродроме рассматривается нарушение пожарной безопасности.
https://ria.ru/20220810/novofedorovka-1808524166.html
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россия
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россия, детонация авиационных боеприпасов в новофедоровке, происшествия, республика крым
13:00 10.08.2022
 
Число пострадавших при взрывах в Новофедоровке выросло до 14 человек

Глава Крыма Аксенов: число пострадавших при взрывах снарядов в Новофедоровке выросло до 14

© РИА Новости / Макс Ветров / Перейти в фотобанкСотрудники полиции в окрестностях крымского поселка Новофедоровка после случившихся там взрывов
Сотрудники полиции в окрестностях крымского поселка Новофедоровка после случившихся там взрывов - РИА Новости, 1920, 10.08.2022
© РИА Новости / Макс Ветров
Перейти в фотобанк
Сотрудники полиции в окрестностях крымского поселка Новофедоровка после случившихся там взрывов. Архивное фото
Читать ria.ru в
СИМФЕРОПОЛЬ, 10 авг – РИА Новости. Количество пострадавших в результате взрывов на аэродроме в Новофедоровке на западном побережье Крыма возросло до 14 человек, сообщил журналистам в среду глава республики Сергей Аксенов.
Ранее сообщалось о 13 пострадавших и одном погибшем - все они местные жители, гражданские.
Дым от взрыва в крымском поселке Новофедоровка - РИА Новости, 1920, 10.08.2022
11:37
Аксенов пообещал помощь жителям пострадавшей от взрывов Новофедоровки
"К сожалению, у нас 14 раненых и один погибший. Из 14 раненых только один госпитализирован, все остальные дома находятся. У всех ранения легкой степени тяжести", - сказал Аксенов.
По его словам, всем пострадавшим будет оказана помощь, "никого без поддержки не оставят".
По данным Минобороны РФ, на аэродроме днем во вторник взорвались боеприпасы, авиационная техника не повреждена, причины устанавливаются. По докладу с места, никакого огневого воздействия по площадке хранения боеприпасов на аэродроме не было.
По данным источника РИА Новости в российском военном ведомстве, как основную причину ЧП на аэродроме рассматривается нарушение пожарной безопасности.
Выбитые взрывной волной стекла в окнах жилого дома в поселке Новофедоровка - РИА Новости, 1920, 10.08.2022
12:45
Уголовное дело возбудили после взрывов в Новофедоровке в Крыму
 
РоссияДетонация авиационных боеприпасов в НовофедоровкеПроисшествияРеспублика Крым
 
 
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