https://ria.ru/20220810/novofedorovka-1808554430.html
Число пострадавших при взрывах в Новофедоровке выросло до 14 человек
Число пострадавших при взрывах в Новофедоровке выросло до 14 человек - РИА Новости, 10.08.2022
Число пострадавших при взрывах в Новофедоровке выросло до 14 человек
Количество пострадавших в результате взрывов на аэродроме в Новофедоровке на западном побережье Крыма возросло до 14 человек, сообщил журналистам в среду глава... РИА Новости, 10.08.2022
2022-08-10T13:00
2022-08-10T13:00
2022-08-10T13:00
россия
детонация авиационных боеприпасов в новофедоровке
происшествия
республика крым
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СИМФЕРОПОЛЬ, 10 авг – РИА Новости. Количество пострадавших в результате взрывов на аэродроме в Новофедоровке на западном побережье Крыма возросло до 14 человек, сообщил журналистам в среду глава республики Сергей Аксенов.Ранее сообщалось о 13 пострадавших и одном погибшем - все они местные жители, гражданские."К сожалению, у нас 14 раненых и один погибший. Из 14 раненых только один госпитализирован, все остальные дома находятся. У всех ранения легкой степени тяжести", - сказал Аксенов.По его словам, всем пострадавшим будет оказана помощь, "никого без поддержки не оставят".По данным Минобороны РФ, на аэродроме днем во вторник взорвались боеприпасы, авиационная техника не повреждена, причины устанавливаются. По докладу с места, никакого огневого воздействия по площадке хранения боеприпасов на аэродроме не было.По данным источника РИА Новости в российском военном ведомстве, как основную причину ЧП на аэродроме рассматривается нарушение пожарной безопасности.
https://ria.ru/20220810/novofedorovka-1808524166.html
https://ria.ru/20220810/novofedorovka-1808549773.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
россия, детонация авиационных боеприпасов в новофедоровке, происшествия, республика крым
Число пострадавших при взрывах в Новофедоровке выросло до 14 человек
Глава Крыма Аксенов: число пострадавших при взрывах снарядов в Новофедоровке выросло до 14
СИМФЕРОПОЛЬ, 10 авг – РИА Новости. Количество пострадавших в результате взрывов на аэродроме в Новофедоровке на западном побережье Крыма возросло до 14 человек, сообщил журналистам в среду глава республики Сергей Аксенов.
Ранее сообщалось о 13 пострадавших и одном погибшем - все они местные жители, гражданские.
"К сожалению, у нас 14 раненых и один погибший. Из 14 раненых только один госпитализирован, все остальные дома находятся. У всех ранения легкой степени тяжести", - сказал Аксенов.
По его словам, всем пострадавшим будет оказана помощь, "никого без поддержки не оставят".
По данным Минобороны РФ
, на аэродроме днем во вторник взорвались боеприпасы, авиационная техника не повреждена, причины устанавливаются. По докладу с места, никакого огневого воздействия по площадке хранения боеприпасов на аэродроме не было.
По данным источника РИА Новости в российском военном ведомстве, как основную причину ЧП на аэродроме рассматривается нарушение пожарной безопасности.