https://ria.ru/20220810/novofedorovka-1808549773.html

Уголовное дело возбудили после взрывов в Новофедоровке в Крыму

Уголовное дело возбудили после взрывов в Новофедоровке в Крыму - РИА Новости, 10.08.2022

Уголовное дело возбудили после взрывов в Новофедоровке в Крыму

Следственный комитет проводит следственные действия на месте взрывов и в поврежденных домах в Новофедоровке в Крыму в рамках возбужденного уголовного дела,... РИА Новости, 10.08.2022

2022-08-10T12:45

2022-08-10T12:45

2022-08-10T12:45

происшествия

россия

следственный комитет россии (ск рф)

детонация авиационных боеприпасов в новофедоровке

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СИМФЕРОПОЛЬ, 10 авг – РИА Новости. Следственный комитет проводит следственные действия на месте взрывов и в поврежденных домах в Новофедоровке в Крыму в рамках возбужденного уголовного дела, сообщил глава Крыма Сергей Аксенов."СК проводит осмотр поврежденных зданий, мы ожидаем окончания следственных действия, предварительно они должны закончиться завтра к вечеру… В рамках уголовного дела идет расследование, необходимо сформировать материалы для уголовных дел", - сообщил Аксенов журналистам.По данным Минобороны РФ, на аэродроме днем во вторник взорвались боеприпасы, авиационная техника не повреждена, причины устанавливаются. По докладу с места, никакого огневого воздействия по площадке хранения боеприпасов на аэродроме не было. По данным источника РИА Новости в российском военном ведомстве, как основную причину ЧП на аэродроме рассматривается нарушение пожарной безопасности.

https://ria.ru/20220810/novofedorovka-1808524166.html

россия

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2022

Варвара Скокшина

Варвара Скокшина

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Варвара Скокшина

происшествия, россия, следственный комитет россии (ск рф), детонация авиационных боеприпасов в новофедоровке