https://ria.ru/20220810/novofedorovka-1808549773.html
Уголовное дело возбудили после взрывов в Новофедоровке в Крыму
Уголовное дело возбудили после взрывов в Новофедоровке в Крыму - РИА Новости, 10.08.2022
Уголовное дело возбудили после взрывов в Новофедоровке в Крыму
Следственный комитет проводит следственные действия на месте взрывов и в поврежденных домах в Новофедоровке в Крыму в рамках возбужденного уголовного дела,... РИА Новости, 10.08.2022
2022-08-10T12:45
2022-08-10T12:45
2022-08-10T12:45
происшествия
россия
следственный комитет россии (ск рф)
детонация авиационных боеприпасов в новофедоровке
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СИМФЕРОПОЛЬ, 10 авг – РИА Новости. Следственный комитет проводит следственные действия на месте взрывов и в поврежденных домах в Новофедоровке в Крыму в рамках возбужденного уголовного дела, сообщил глава Крыма Сергей Аксенов."СК проводит осмотр поврежденных зданий, мы ожидаем окончания следственных действия, предварительно они должны закончиться завтра к вечеру… В рамках уголовного дела идет расследование, необходимо сформировать материалы для уголовных дел", - сообщил Аксенов журналистам.По данным Минобороны РФ, на аэродроме днем во вторник взорвались боеприпасы, авиационная техника не повреждена, причины устанавливаются. По докладу с места, никакого огневого воздействия по площадке хранения боеприпасов на аэродроме не было. По данным источника РИА Новости в российском военном ведомстве, как основную причину ЧП на аэродроме рассматривается нарушение пожарной безопасности.
https://ria.ru/20220810/novofedorovka-1808524166.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
происшествия, россия, следственный комитет россии (ск рф), детонация авиационных боеприпасов в новофедоровке
Уголовное дело возбудили после взрывов в Новофедоровке в Крыму
Глава Крыма Аксенов: уголовное дело возбудили после взрывов в Новофедоровке