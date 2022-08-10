https://ria.ru/20220810/novofedorovka-1808524166.html
Аксенов пообещал помощь жителям пострадавшей от взрывов Новофедоровки
Аксенов пообещал помощь жителям пострадавшей от взрывов Новофедоровки - РИА Новости, 10.08.2022
Аксенов пообещал помощь жителям пострадавшей от взрывов Новофедоровки
Комиссии по оценке ущерба после взрывов на аэродроме в Новофедоровке на западе Крыма уже работают, всем жителям окажут помощь в восстановлении потерянного... РИА Новости, 10.08.2022
2022-08-10T11:37
2022-08-10T11:37
2022-08-10T11:55
детонация авиационных боеприпасов в новофедоровке
происшествия
республика крым
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СИМФЕРОПОЛЬ, 10 авг – РИА Новости. Комиссии по оценке ущерба после взрывов на аэродроме в Новофедоровке на западе Крыма уже работают, всем жителям окажут помощь в восстановлении потерянного имущества, выплатят компенсации, сообщил глава республики Сергей Аксенов."Осмотрел дома, находящиеся рядом с воинской частью в Новофедоровке. Поговорил с жителями поселка. Комиссии по оценке ущерба уже работают, составляются списки пострадавших. Все заявления будут рассмотрены с моим участием", - написал Аксенов в Telegram-канале.По его словам, в основном повреждены окна, остекления балконов, двери. Аксенов подчеркнул, что за каждым таким домом будет закреплён ответственный чиновник, который будет лично обеспечивать контакт граждан с органами власти."После того, как Следственным комитетом РФ будет завершена оценка последствий, сразу приступим к работам по восстановлению. Всем жителям будет оказана помощь для восстановления утерянного имущества, выплачена соответствующая компенсация. Без поддержки никого не оставим", - подчеркнул глава республики.По данным Минобороны РФ, на аэродроме в Новофедоровке днем во вторник взорвались боеприпасы, причины устанавливаются. По докладу с места, огневого воздействия по площадке хранения боеприпасов на аэродроме не было. По информации минздрава, пострадали 13 человек, один погиб. Повреждены дома, расположенные рядом с аэродромом.
https://ria.ru/20220809/pozhar-1808436537.html
https://ria.ru/20220810/postradavshie-1808487742.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
детонация авиационных боеприпасов в новофедоровке, происшествия, республика крым
11:37 10.08.2022 (обновлено: 11:55 10.08.2022)
Аксенов пообещал помощь жителям пострадавшей от взрывов Новофедоровки
Глава Крыма Аксенов: жителям пострадавшей Новофедоровки помогут в восстановлении имущества
СИМФЕРОПОЛЬ, 10 авг – РИА Новости.
Комиссии по оценке ущерба после взрывов на аэродроме в Новофедоровке на западе Крыма уже работают, всем жителям окажут помощь в восстановлении потерянного имущества, выплатят компенсации, сообщил
глава республики Сергей Аксенов.
"Осмотрел дома, находящиеся рядом с воинской частью в Новофедоровке. Поговорил с жителями поселка. Комиссии по оценке ущерба уже работают, составляются списки пострадавших. Все заявления будут рассмотрены с моим участием", - написал Аксенов в Telegram-канале.
По его словам, в основном повреждены окна, остекления балконов, двери. Аксенов подчеркнул, что за каждым таким домом будет закреплён ответственный чиновник, который будет лично обеспечивать контакт граждан с органами власти.
"После того, как Следственным комитетом РФ будет завершена оценка последствий, сразу приступим к работам по восстановлению. Всем жителям будет оказана помощь для восстановления утерянного имущества, выплачена соответствующая компенсация. Без поддержки никого не оставим", - подчеркнул глава республики.
По данным Минобороны РФ, на аэродроме в Новофедоровке днем во вторник взорвались боеприпасы, причины устанавливаются. По докладу с места, огневого воздействия по площадке хранения боеприпасов на аэродроме не было. По информации минздрава, пострадали 13 человек, один погиб. Повреждены дома, расположенные рядом с аэродромом.