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Аксенов пообещал помощь жителям пострадавшей от взрывов Новофедоровки - РИА Новости, 10.08.2022
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Аксенов пообещал помощь жителям пострадавшей от взрывов Новофедоровки
Аксенов пообещал помощь жителям пострадавшей от взрывов Новофедоровки - РИА Новости, 10.08.2022
Аксенов пообещал помощь жителям пострадавшей от взрывов Новофедоровки
Комиссии по оценке ущерба после взрывов на аэродроме в Новофедоровке на западе Крыма уже работают, всем жителям окажут помощь в восстановлении потерянного... РИА Новости, 10.08.2022
2022-08-10T11:37
2022-08-10T11:55
детонация авиационных боеприпасов в новофедоровке
происшествия
республика крым
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СИМФЕРОПОЛЬ, 10 авг – РИА Новости. Комиссии по оценке ущерба после взрывов на аэродроме в Новофедоровке на западе Крыма уже работают, всем жителям окажут помощь в восстановлении потерянного имущества, выплатят компенсации, сообщил глава республики Сергей Аксенов."Осмотрел дома, находящиеся рядом с воинской частью в Новофедоровке. Поговорил с жителями поселка. Комиссии по оценке ущерба уже работают, составляются списки пострадавших. Все заявления будут рассмотрены с моим участием", - написал Аксенов в Telegram-канале.По его словам, в основном повреждены окна, остекления балконов, двери. Аксенов подчеркнул, что за каждым таким домом будет закреплён ответственный чиновник, который будет лично обеспечивать контакт граждан с органами власти."После того, как Следственным комитетом РФ будет завершена оценка последствий, сразу приступим к работам по восстановлению. Всем жителям будет оказана помощь для восстановления утерянного имущества, выплачена соответствующая компенсация. Без поддержки никого не оставим", - подчеркнул глава республики.По данным Минобороны РФ, на аэродроме в Новофедоровке днем во вторник взорвались боеприпасы, причины устанавливаются. По докладу с места, огневого воздействия по площадке хранения боеприпасов на аэродроме не было. По информации минздрава, пострадали 13 человек, один погиб. Повреждены дома, расположенные рядом с аэродромом.
https://ria.ru/20220809/pozhar-1808436537.html
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детонация авиационных боеприпасов в новофедоровке, происшествия, республика крым
11:37 10.08.2022 (обновлено: 11:55 10.08.2022)
 
Аксенов пообещал помощь жителям пострадавшей от взрывов Новофедоровки

Глава Крыма Аксенов: жителям пострадавшей Новофедоровки помогут в восстановлении имущества

© РИА Новости / Макс Ветров / Перейти в фотобанкДым от взрыва в крымском поселке Новофедоровка
Дым от взрыва в крымском поселке Новофедоровка - РИА Новости, 1920, 10.08.2022
© РИА Новости / Макс Ветров
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СИМФЕРОПОЛЬ, 10 авг – РИА Новости. Комиссии по оценке ущерба после взрывов на аэродроме в Новофедоровке на западе Крыма уже работают, всем жителям окажут помощь в восстановлении потерянного имущества, выплатят компенсации, сообщил глава республики Сергей Аксенов.
"Осмотрел дома, находящиеся рядом с воинской частью в Новофедоровке. Поговорил с жителями поселка. Комиссии по оценке ущерба уже работают, составляются списки пострадавших. Все заявления будут рассмотрены с моим участием", - написал Аксенов в Telegram-канале.
Пожарная машина в окрестностях крымского поселка Новофедоровка - РИА Новости, 1920, 09.08.2022
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Пожар в Новофедоровке локализовали
По его словам, в основном повреждены окна, остекления балконов, двери. Аксенов подчеркнул, что за каждым таким домом будет закреплён ответственный чиновник, который будет лично обеспечивать контакт граждан с органами власти.
"После того, как Следственным комитетом РФ будет завершена оценка последствий, сразу приступим к работам по восстановлению. Всем жителям будет оказана помощь для восстановления утерянного имущества, выплачена соответствующая компенсация. Без поддержки никого не оставим", - подчеркнул глава республики.
По данным Минобороны РФ, на аэродроме в Новофедоровке днем во вторник взорвались боеприпасы, причины устанавливаются. По докладу с места, огневого воздействия по площадке хранения боеприпасов на аэродроме не было. По информации минздрава, пострадали 13 человек, один погиб. Повреждены дома, расположенные рядом с аэродромом.
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Детонация авиационных боеприпасов в НовофедоровкеПроисшествияРеспублика Крым
 
 
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