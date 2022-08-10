https://ria.ru/20220810/novofedorovka-1808524166.html

Аксенов пообещал помощь жителям пострадавшей от взрывов Новофедоровки

Аксенов пообещал помощь жителям пострадавшей от взрывов Новофедоровки - РИА Новости, 10.08.2022

Аксенов пообещал помощь жителям пострадавшей от взрывов Новофедоровки

Комиссии по оценке ущерба после взрывов на аэродроме в Новофедоровке на западе Крыма уже работают, всем жителям окажут помощь в восстановлении потерянного... РИА Новости, 10.08.2022

2022-08-10T11:37

2022-08-10T11:37

2022-08-10T11:55

детонация авиационных боеприпасов в новофедоровке

происшествия

республика крым

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СИМФЕРОПОЛЬ, 10 авг – РИА Новости. Комиссии по оценке ущерба после взрывов на аэродроме в Новофедоровке на западе Крыма уже работают, всем жителям окажут помощь в восстановлении потерянного имущества, выплатят компенсации, сообщил глава республики Сергей Аксенов."Осмотрел дома, находящиеся рядом с воинской частью в Новофедоровке. Поговорил с жителями поселка. Комиссии по оценке ущерба уже работают, составляются списки пострадавших. Все заявления будут рассмотрены с моим участием", - написал Аксенов в Telegram-канале.По его словам, в основном повреждены окна, остекления балконов, двери. Аксенов подчеркнул, что за каждым таким домом будет закреплён ответственный чиновник, который будет лично обеспечивать контакт граждан с органами власти."После того, как Следственным комитетом РФ будет завершена оценка последствий, сразу приступим к работам по восстановлению. Всем жителям будет оказана помощь для восстановления утерянного имущества, выплачена соответствующая компенсация. Без поддержки никого не оставим", - подчеркнул глава республики.По данным Минобороны РФ, на аэродроме в Новофедоровке днем во вторник взорвались боеприпасы, причины устанавливаются. По докладу с места, огневого воздействия по площадке хранения боеприпасов на аэродроме не было. По информации минздрава, пострадали 13 человек, один погиб. Повреждены дома, расположенные рядом с аэродромом.

https://ria.ru/20220809/pozhar-1808436537.html

https://ria.ru/20220810/postradavshie-1808487742.html

республика крым

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Дарья Буймова

Дарья Буймова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Дарья Буймова

детонация авиационных боеприпасов в новофедоровке, происшествия, республика крым