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В Европе сменилась страна — лидер по величине цены на газ - РИА Новости, 10.08.2022
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В Европе сменилась страна — лидер по величине цены на газ
В Европе сменилась страна — лидер по величине цены на газ - РИА Новости, 10.08.2022
В Европе сменилась страна — лидер по величине цены на газ
В Нидерландах установилась самая высокая в Европе цена на газ, сообщает сайт Energievergelijk.nl, специализирующийся на энергетической статистике. РИА Новости, 10.08.2022
2022-08-10T15:28
2022-08-10T15:32
в мире
европа
нидерланды
швеция
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ПАРИЖ, 10 авг - РИА Новости. В Нидерландах установилась самая высокая в Европе цена на газ, сообщает сайт Energievergelijk.nl, специализирующийся на энергетической статистике.Ранее лидером по величине цен на газ в Европе была признана Швеция, жители которой платили почти 24 цента за киловатт-час или 2,31 евро за кубометр газа. Нидерланды, которые были на втором месте с 23 центами за киловатт-час или 2,25 евро за кубометр газа, всего за несколько недель обогнали Швецию.Согласно итогам анализа цен на энергию в 33 странах Европы, голландцы, заключившие новый договор с поставщиками услуг на газ и электричество, теперь платят около 28 центов за за киловатт-час или 2,76 евро за кубометр газа.Отмечается, что экономика Нидерландов сильно зависит от газа, и "если поставки газа уменьшатся и Россия перекроет газовый кран, это сразу почувствуется".Ранее сообщалось, что жители Нидерландов, которые заключат новый договор с поставщиками коммунальных услуг на газ и электричество, будут ежегодно платить за газ и свет на 4 тысячи евро больше, чем в прошлом году. Голландские СМИ также писали, что голландцы запасаются дровами к зиме для обогрева своих домов на фоне роста цен на газ.
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в мире, европа, нидерланды, швеция
15:28 10.08.2022 (обновлено: 15:32 10.08.2022)
 
В Европе сменилась страна — лидер по величине цены на газ

В Нидерландах установилась самая высокая в Европе цена на газ

CC0 / StockSnap / Пламя газовой конфорки
Пламя газовой конфорки - РИА Новости, 1920, 10.08.2022
CC0 / StockSnap /
Пламя газовой конфорки . Архивное фото
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ПАРИЖ, 10 авг - РИА Новости. В Нидерландах установилась самая высокая в Европе цена на газ, сообщает сайт Energievergelijk.nl, специализирующийся на энергетической статистике.
Ранее лидером по величине цен на газ в Европе была признана Швеция, жители которой платили почти 24 цента за киловатт-час или 2,31 евро за кубометр газа. Нидерланды, которые были на втором месте с 23 центами за киловатт-час или 2,25 евро за кубометр газа, всего за несколько недель обогнали Швецию.
Согласно итогам анализа цен на энергию в 33 странах Европы, голландцы, заключившие новый договор с поставщиками услуг на газ и электричество, теперь платят около 28 центов за за киловатт-час или 2,76 евро за кубометр газа.
Отмечается, что экономика Нидерландов сильно зависит от газа, и "если поставки газа уменьшатся и Россия перекроет газовый кран, это сразу почувствуется".
Ранее сообщалось, что жители Нидерландов, которые заключат новый договор с поставщиками коммунальных услуг на газ и электричество, будут ежегодно платить за газ и свет на 4 тысячи евро больше, чем в прошлом году. Голландские СМИ также писали, что голландцы запасаются дровами к зиме для обогрева своих домов на фоне роста цен на газ.
Флаг Нидерландов - РИА Новости, 1920, 10.08.2022
14:40
В Нидерландах цены на продукты выросли на 18,5 процента
 
В миреЕвропаНидерландыШвеция
 
 
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