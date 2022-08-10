https://ria.ru/20220810/niderlandy-1808618634.html

В Европе сменилась страна — лидер по величине цены на газ

В Европе сменилась страна — лидер по величине цены на газ - РИА Новости, 10.08.2022

В Европе сменилась страна — лидер по величине цены на газ

В Нидерландах установилась самая высокая в Европе цена на газ, сообщает сайт Energievergelijk.nl, специализирующийся на энергетической статистике. РИА Новости, 10.08.2022

2022-08-10T15:28

2022-08-10T15:28

2022-08-10T15:32

в мире

европа

нидерланды

швеция

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ПАРИЖ, 10 авг - РИА Новости. В Нидерландах установилась самая высокая в Европе цена на газ, сообщает сайт Energievergelijk.nl, специализирующийся на энергетической статистике.Ранее лидером по величине цен на газ в Европе была признана Швеция, жители которой платили почти 24 цента за киловатт-час или 2,31 евро за кубометр газа. Нидерланды, которые были на втором месте с 23 центами за киловатт-час или 2,25 евро за кубометр газа, всего за несколько недель обогнали Швецию.Согласно итогам анализа цен на энергию в 33 странах Европы, голландцы, заключившие новый договор с поставщиками услуг на газ и электричество, теперь платят около 28 центов за за киловатт-час или 2,76 евро за кубометр газа.Отмечается, что экономика Нидерландов сильно зависит от газа, и "если поставки газа уменьшатся и Россия перекроет газовый кран, это сразу почувствуется".Ранее сообщалось, что жители Нидерландов, которые заключат новый договор с поставщиками коммунальных услуг на газ и электричество, будут ежегодно платить за газ и свет на 4 тысячи евро больше, чем в прошлом году. Голландские СМИ также писали, что голландцы запасаются дровами к зиме для обогрева своих домов на фоне роста цен на газ.

https://ria.ru/20220810/tseny-1808584657.html

европа

нидерланды

швеция

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Влада Копылова

в мире, европа, нидерланды, швеция