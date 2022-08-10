https://ria.ru/20220810/neft-1808676909.html

Нефть по трубопроводу "Дружба" начнет поступать в Венгрию ночью

Нефть по трубопроводу "Дружба" начнет поступать в Венгрию ночью - РИА Новости, 10.08.2022

Нефть по трубопроводу "Дружба" начнет поступать в Венгрию ночью

Нефть по южной ветке трубопровода "Дружба" начнет поступать на территорию Венгрии в течение ночи, сообщил РИА Новости пресс-секретарь входящего в состав... РИА Новости, 10.08.2022

2022-08-10T17:26

2022-08-10T17:26

2022-08-10T17:26

экономика

венгрия

словакия

нефтепровод "дружба"

россия

цены на нефть

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ПРАГА, 10 авг – РИА Новости. Нефть по южной ветке трубопровода "Дружба" начнет поступать на территорию Венгрии в течение ночи, сообщил РИА Новости пресс-секретарь входящего в состав венгерского холдинга МОL словацкого НПЗ Slovnaft Антон Молнар."Возобновление поставок нефти по южной ветке трубопровода "Дружба" на территорию Венгрии ожидается в течение ночи со среды на четверг", - сказал Молнар.Венгерская компания MOL и словацкий комбинат Slovnaft договорились с украинской стороной о возобновлении в ближайшие дни поставок нефти по трубопроводу "Дружба", сообщил ранее в среду братиславский телеканал ТА3. Это стало возможным после того, как, по данным СМИ, обе компании внесли платеж за транзит.Компания "Транснефть" ранее сообщила, что "Укртранснафта" 4 августа остановила прокачку нефти из РФ по южной ветке нефтепроводной системы "Дружба" в адрес Венгрии, Чехии и Словакии, так как российская сторона не может провести платеж за транзит в условиях санкций ЕС. "Транснефть" также заявила, что уведомила о сложившейся ситуации все стороны и прорабатывает альтернативные варианты оплаты услуг.Нефтепровод "Дружба" берет свое начало в Самарской области, проходит через Брянск и далее разветвляется на два участка: северный (по территории Белоруссии, Польши, Германии) и южный (по территории Украины, Чехии, Словакии, Венгрии).

https://ria.ru/20220809/neft-1808390213.html

https://ria.ru/20220718/neft-1803315993.html

венгрия

словакия

россия

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Кирилл Волков

Кирилл Волков

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Кирилл Волков

экономика, венгрия, словакия, нефтепровод "дружба", россия, цены на нефть