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Нефть по трубопроводу "Дружба" начнет поступать в Венгрию ночью - РИА Новости, 10.08.2022
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Нефть по трубопроводу "Дружба" начнет поступать в Венгрию ночью
Нефть по трубопроводу "Дружба" начнет поступать в Венгрию ночью - РИА Новости, 10.08.2022
Нефть по трубопроводу "Дружба" начнет поступать в Венгрию ночью
Нефть по южной ветке трубопровода "Дружба" начнет поступать на территорию Венгрии в течение ночи, сообщил РИА Новости пресс-секретарь входящего в состав... РИА Новости, 10.08.2022
2022-08-10T17:26
2022-08-10T17:26
экономика
венгрия
словакия
нефтепровод "дружба"
россия
цены на нефть
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ПРАГА, 10 авг – РИА Новости. Нефть по южной ветке трубопровода "Дружба" начнет поступать на территорию Венгрии в течение ночи, сообщил РИА Новости пресс-секретарь входящего в состав венгерского холдинга МОL словацкого НПЗ Slovnaft Антон Молнар."Возобновление поставок нефти по южной ветке трубопровода "Дружба" на территорию Венгрии ожидается в течение ночи со среды на четверг", - сказал Молнар.Венгерская компания MOL и словацкий комбинат Slovnaft договорились с украинской стороной о возобновлении в ближайшие дни поставок нефти по трубопроводу "Дружба", сообщил ранее в среду братиславский телеканал ТА3. Это стало возможным после того, как, по данным СМИ, обе компании внесли платеж за транзит.Компания "Транснефть" ранее сообщила, что "Укртранснафта" 4 августа остановила прокачку нефти из РФ по южной ветке нефтепроводной системы "Дружба" в адрес Венгрии, Чехии и Словакии, так как российская сторона не может провести платеж за транзит в условиях санкций ЕС. "Транснефть" также заявила, что уведомила о сложившейся ситуации все стороны и прорабатывает альтернативные варианты оплаты услуг.Нефтепровод "Дружба" берет свое начало в Самарской области, проходит через Брянск и далее разветвляется на два участка: северный (по территории Белоруссии, Польши, Германии) и южный (по территории Украины, Чехии, Словакии, Венгрии).
https://ria.ru/20220809/neft-1808390213.html
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экономика, венгрия, словакия, нефтепровод "дружба", россия, цены на нефть
17:26 10.08.2022
 
Нефть по трубопроводу "Дружба" начнет поступать в Венгрию ночью

Slovnaft анонсировал возобновление поступления нефти по "Дружбе" в Венгрию ночью

© AP Photo / Sergei GritsРабочие на нефтепроводе "Дружба"
Рабочие на нефтепроводе Дружба - РИА Новости, 1920, 10.08.2022
© AP Photo / Sergei Grits
Рабочие на нефтепроводе "Дружба" . Архивное фото
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ПРАГА, 10 авг – РИА Новости. Нефть по южной ветке трубопровода "Дружба" начнет поступать на территорию Венгрии в течение ночи, сообщил РИА Новости пресс-секретарь входящего в состав венгерского холдинга МОL словацкого НПЗ Slovnaft Антон Молнар.
"Возобновление поставок нефти по южной ветке трубопровода "Дружба" на территорию Венгрии ожидается в течение ночи со среды на четверг", - сказал Молнар.
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Венгерская компания MOL и словацкий комбинат Slovnaft договорились с украинской стороной о возобновлении в ближайшие дни поставок нефти по трубопроводу "Дружба", сообщил ранее в среду братиславский телеканал ТА3. Это стало возможным после того, как, по данным СМИ, обе компании внесли платеж за транзит.
Компания "Транснефть" ранее сообщила, что "Укртранснафта" 4 августа остановила прокачку нефти из РФ по южной ветке нефтепроводной системы "Дружба" в адрес Венгрии, Чехии и Словакии, так как российская сторона не может провести платеж за транзит в условиях санкций ЕС. "Транснефть" также заявила, что уведомила о сложившейся ситуации все стороны и прорабатывает альтернативные варианты оплаты услуг.
Нефтепровод "Дружба" берет свое начало в Самарской области, проходит через Брянск и далее разветвляется на два участка: северный (по территории Белоруссии, Польши, Германии) и южный (по территории Украины, Чехии, Словакии, Венгрии).
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ЭкономикаВенгрияСловакияНефтепровод "Дружба"РоссияЦены на нефть
 
 
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