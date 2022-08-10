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В Липецкой области в рамках нацпроекта рекультивируют два мусорных полигона - РИА Новости, 10.08.2022
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Липецкая область
https://ria.ru/20220810/natsproekt-1808568386.html
В Липецкой области в рамках нацпроекта рекультивируют два мусорных полигона
В Липецкой области в рамках нацпроекта рекультивируют два мусорных полигона - РИА Новости, 10.08.2022
В Липецкой области в рамках нацпроекта рекультивируют два мусорных полигона
Два мусорных полигона площадью почти восемь гектаров рекультивируют в Липецкой области в рамках проекта "Экология" до конца 2022 года, на очереди еще несколько... РИА Новости, 10.08.2022
2022-08-10T13:42
2022-08-10T13:42
липецкая область
грязинский район
экология в россии
мусор
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ЛИПЕЦК, 10 авг – РИА Новости. Два мусорных полигона площадью почти восемь гектаров рекультивируют в Липецкой области в рамках проекта "Экология" до конца 2022 года, на очереди еще несколько свалок общей площадью 35 гектаров, сообщил глава региона Игорь Артамонов.По словам губернатора, в селе Ярлуково Грязинского района завершён технический этап рекультивации свалки площадью 4,4 гектара. Полностью работы будут закончены в октябре текущего года. На верхний плодородный слой грунта посеют многолетние травы, и уже через четыре года участок вернётся в целевое использование.Также до конца 2022 года будет рекультивирована свалка площадью 3,5 гектара в райцентре Тербуны. Общая стоимость работ по нацпроекту составит 3,6 миллиона рублей."От экологического и санитарного состояния населённых пунктов во многом зависит качество жизни населения. Мы реализуем ряд проектов, направленных на улучшение экологии, и прилагаем максимум усилий для того, чтобы эта работа была выполнена качественно и в срок", – отметил Артамонов.Он также добавил, что в рамках нацпроекта "Экология" Липецкая область получила одобрение на рекультивацию ещё трёх объектов в Липецке, Ельце и в деревне Федоровка Липецкого района. Общая площадь восстановленных земель составит 35 гектаров.
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грязинский район, экология в россии, мусор
13:42 10.08.2022
 

В Липецкой области в рамках нацпроекта рекультивируют два мусорных полигона

© Фото : Официальный портал администрации Липецкой областиГубернатор Липецкой области Игорь Артамонов
Губернатор Липецкой области Игорь Артамонов - РИА Новости, 1920, 10.08.2022
© Фото : Официальный портал администрации Липецкой области
Губернатор Липецкой области Игорь Артамонов
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ЛИПЕЦК, 10 авг – РИА Новости. Два мусорных полигона площадью почти восемь гектаров рекультивируют в Липецкой области в рамках проекта "Экология" до конца 2022 года, на очереди еще несколько свалок общей площадью 35 гектаров, сообщил глава региона Игорь Артамонов.
По словам губернатора, в селе Ярлуково Грязинского района завершён технический этап рекультивации свалки площадью 4,4 гектара. Полностью работы будут закончены в октябре текущего года. На верхний плодородный слой грунта посеют многолетние травы, и уже через четыре года участок вернётся в целевое использование.
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Также до конца 2022 года будет рекультивирована свалка площадью 3,5 гектара в райцентре Тербуны. Общая стоимость работ по нацпроекту составит 3,6 миллиона рублей.
"От экологического и санитарного состояния населённых пунктов во многом зависит качество жизни населения. Мы реализуем ряд проектов, направленных на улучшение экологии, и прилагаем максимум усилий для того, чтобы эта работа была выполнена качественно и в срок", – отметил Артамонов.
Он также добавил, что в рамках нацпроекта "Экология" Липецкая область получила одобрение на рекультивацию ещё трёх объектов в Липецке, Ельце и в деревне Федоровка Липецкого района. Общая площадь восстановленных земель составит 35 гектаров.
 
Липецкая областьГрязинский районЭкология в РоссииМусор
 
 
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