https://ria.ru/20220810/natsproekt-1808568386.html

В Липецкой области в рамках нацпроекта рекультивируют два мусорных полигона

В Липецкой области в рамках нацпроекта рекультивируют два мусорных полигона - РИА Новости, 10.08.2022

В Липецкой области в рамках нацпроекта рекультивируют два мусорных полигона

Два мусорных полигона площадью почти восемь гектаров рекультивируют в Липецкой области в рамках проекта "Экология" до конца 2022 года, на очереди еще несколько... РИА Новости, 10.08.2022

2022-08-10T13:42

2022-08-10T13:42

2022-08-10T13:42

липецкая область

грязинский район

экология в россии

мусор

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ЛИПЕЦК, 10 авг – РИА Новости. Два мусорных полигона площадью почти восемь гектаров рекультивируют в Липецкой области в рамках проекта "Экология" до конца 2022 года, на очереди еще несколько свалок общей площадью 35 гектаров, сообщил глава региона Игорь Артамонов.По словам губернатора, в селе Ярлуково Грязинского района завершён технический этап рекультивации свалки площадью 4,4 гектара. Полностью работы будут закончены в октябре текущего года. На верхний плодородный слой грунта посеют многолетние травы, и уже через четыре года участок вернётся в целевое использование.Также до конца 2022 года будет рекультивирована свалка площадью 3,5 гектара в райцентре Тербуны. Общая стоимость работ по нацпроекту составит 3,6 миллиона рублей."От экологического и санитарного состояния населённых пунктов во многом зависит качество жизни населения. Мы реализуем ряд проектов, направленных на улучшение экологии, и прилагаем максимум усилий для того, чтобы эта работа была выполнена качественно и в срок", – отметил Артамонов.Он также добавил, что в рамках нацпроекта "Экология" Липецкая область получила одобрение на рекультивацию ещё трёх объектов в Липецке, Ельце и в деревне Федоровка Липецкого района. Общая площадь восстановленных земель составит 35 гектаров.

https://ria.ru/20220809/lipetsk-1808227184.html

грязинский район

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Артем Смирнов

грязинский район, экология в россии, мусор