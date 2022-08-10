https://ria.ru/20220810/natsproekt-1808568386.html
В Липецкой области в рамках нацпроекта рекультивируют два мусорных полигона
В Липецкой области в рамках нацпроекта рекультивируют два мусорных полигона - РИА Новости, 10.08.2022
В Липецкой области в рамках нацпроекта рекультивируют два мусорных полигона
Два мусорных полигона площадью почти восемь гектаров рекультивируют в Липецкой области в рамках проекта "Экология" до конца 2022 года, на очереди еще несколько... РИА Новости, 10.08.2022
2022-08-10T13:42
2022-08-10T13:42
2022-08-10T13:42
липецкая область
грязинский район
экология в россии
мусор
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e4/05/1d/1572173060_0:19:1001:582_1920x0_80_0_0_2677dac98b1d10312c546664a51cf58e.jpg
ЛИПЕЦК, 10 авг – РИА Новости. Два мусорных полигона площадью почти восемь гектаров рекультивируют в Липецкой области в рамках проекта "Экология" до конца 2022 года, на очереди еще несколько свалок общей площадью 35 гектаров, сообщил глава региона Игорь Артамонов.По словам губернатора, в селе Ярлуково Грязинского района завершён технический этап рекультивации свалки площадью 4,4 гектара. Полностью работы будут закончены в октябре текущего года. На верхний плодородный слой грунта посеют многолетние травы, и уже через четыре года участок вернётся в целевое использование.Также до конца 2022 года будет рекультивирована свалка площадью 3,5 гектара в райцентре Тербуны. Общая стоимость работ по нацпроекту составит 3,6 миллиона рублей."От экологического и санитарного состояния населённых пунктов во многом зависит качество жизни населения. Мы реализуем ряд проектов, направленных на улучшение экологии, и прилагаем максимум усилий для того, чтобы эта работа была выполнена качественно и в срок", – отметил Артамонов.Он также добавил, что в рамках нацпроекта "Экология" Липецкая область получила одобрение на рекультивацию ещё трёх объектов в Липецке, Ельце и в деревне Федоровка Липецкого района. Общая площадь восстановленных земель составит 35 гектаров.
https://ria.ru/20220809/lipetsk-1808227184.html
грязинский район
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2022
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e4/05/1d/1572173060_54:0:943:667_1920x0_80_0_0_06627aa0a4662664db405cf51dd1cd0f.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
грязинский район, экология в россии, мусор
ЛИПЕЦК, 10 авг – РИА Новости. Два мусорных полигона площадью почти восемь гектаров рекультивируют в Липецкой области в рамках проекта "Экология" до конца 2022 года, на очереди еще несколько свалок общей площадью 35 гектаров, сообщил глава региона Игорь Артамонов.
По словам губернатора, в селе Ярлуково Грязинского района
завершён технический этап рекультивации свалки площадью 4,4 гектара. Полностью работы будут закончены в октябре текущего года. На верхний плодородный слой грунта посеют многолетние травы, и уже через четыре года участок вернётся в целевое использование.
Также до конца 2022 года будет рекультивирована свалка площадью 3,5 гектара в райцентре Тербуны. Общая стоимость работ по нацпроекту составит 3,6 миллиона рублей.
"От экологического и санитарного состояния населённых пунктов во многом зависит качество жизни населения. Мы реализуем ряд проектов, направленных на улучшение экологии, и прилагаем максимум усилий для того, чтобы эта работа была выполнена качественно и в срок", – отметил Артамонов.
Он также добавил, что в рамках нацпроекта "Экология" Липецкая область получила одобрение на рекультивацию ещё трёх объектов в Липецке
, Ельце
и в деревне Федоровка Липецкого района
. Общая площадь восстановленных земель составит 35 гектаров.