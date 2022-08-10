13:30 10.08.2022 (обновлено: 13:59 10.08.2022)
НАТО не ищет конфронтации с Россией, заявил Пентагон
Министр обороны США Остин заявил, что НАТО не ищет конфронтации с Россией
© Фото : DODШтаб-квартира Министерства обороны США в Арлингтоне
© Фото : DOD
Штаб-квартира Министерства обороны США в Арлингтоне. Архивное фото
МОСКВА, 10 авг - РИА Новости. Министр обороны США Ллойд Остин в ходе визита в Латвию заявил, что НАТО не ищет конфронтации с Россией и не представляет для нее угрозы.
В России неоднократно отмечали, что НАТО нацелена на конфронтацию. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявлял, что дальнейшее расширение альянса не принесет большей безопасности Европе, НАТО имеет агрессивный характер. При этом он отмечал, что не считает возможное вступление Швеции и Финляндии в НАТО экзистенциальной угрозой для России. В МИД РФ заявляли, что Москва остается открытой к диалогу с НАТО, но на равноправной основе, при этом Запад должен отказаться от курса на милитаризацию континента.
"Давайте проясним. Мы не ищем конфронтации и не представляем угрозы России. Наше присутствие отражает только нашу постоянную и твердую приверженность пятой статье (устава НАТО), в которой сказано, что атака на одного союзника по НАТО является нападением на каждого союзника по НАТО", - утверждает Остин. Трансляцию вел сайт Пентагона. Министр обороны США при этом отметил, что НАТО увеличивает боевых групп на восточном фланге альянса, США также усиливает присутствие на Балтике, включая Латвию.
В РФ неоднократно заявляли, что Москва не представляет угрозы ни для одной из стран НАТО, но не оставит без внимания действия, потенциально опасные для ее интересов.
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