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НАТО не ищет конфронтации с Россией, заявил Пентагон - РИА Новости, 10.08.2022
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НАТО не ищет конфронтации с Россией, заявил Пентагон
НАТО не ищет конфронтации с Россией, заявил Пентагон - РИА Новости, 10.08.2022
НАТО не ищет конфронтации с Россией, заявил Пентагон
Министр обороны США Ллойд Остин в ходе визита в Латвию заявил, что НАТО не ищет конфронтации с Россией и не представляет для нее угрозы. РИА Новости, 10.08.2022
2022-08-10T13:30
2022-08-10T13:59
в мире
россия
сша
нато
министерство обороны сша
ллойд остин
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МОСКВА, 10 авг - РИА Новости. Министр обороны США Ллойд Остин в ходе визита в Латвию заявил, что НАТО не ищет конфронтации с Россией и не представляет для нее угрозы.В России неоднократно отмечали, что НАТО нацелена на конфронтацию. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявлял, что дальнейшее расширение альянса не принесет большей безопасности Европе, НАТО имеет агрессивный характер. При этом он отмечал, что не считает возможное вступление Швеции и Финляндии в НАТО экзистенциальной угрозой для России. В МИД РФ заявляли, что Москва остается открытой к диалогу с НАТО, но на равноправной основе, при этом Запад должен отказаться от курса на милитаризацию континента."Давайте проясним. Мы не ищем конфронтации и не представляем угрозы России. Наше присутствие отражает только нашу постоянную и твердую приверженность пятой статье (устава НАТО), в которой сказано, что атака на одного союзника по НАТО является нападением на каждого союзника по НАТО", - утверждает Остин. Трансляцию вел сайт Пентагона. Министр обороны США при этом отметил, что НАТО увеличивает боевых групп на восточном фланге альянса, США также усиливает присутствие на Балтике, включая Латвию.В РФ неоднократно заявляли, что Москва не представляет угрозы ни для одной из стран НАТО, но не оставит без внимания действия, потенциально опасные для ее интересов.
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в мире, россия, сша, нато, министерство обороны сша, ллойд остин
13:30 10.08.2022 (обновлено: 13:59 10.08.2022)
 
НАТО не ищет конфронтации с Россией, заявил Пентагон

Министр обороны США Остин заявил, что НАТО не ищет конфронтации с Россией

© Фото : DODШтаб-квартира Министерства обороны США в Арлингтоне
Штаб-квартира Министерства обороны США в Арлингтоне - РИА Новости, 1920, 10.08.2022
© Фото : DOD
Штаб-квартира Министерства обороны США в Арлингтоне. Архивное фото
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МОСКВА, 10 авг - РИА Новости. Министр обороны США Ллойд Остин в ходе визита в Латвию заявил, что НАТО не ищет конфронтации с Россией и не представляет для нее угрозы.
В России неоднократно отмечали, что НАТО нацелена на конфронтацию. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявлял, что дальнейшее расширение альянса не принесет большей безопасности Европе, НАТО имеет агрессивный характер. При этом он отмечал, что не считает возможное вступление Швеции и Финляндии в НАТО экзистенциальной угрозой для России. В МИД РФ заявляли, что Москва остается открытой к диалогу с НАТО, но на равноправной основе, при этом Запад должен отказаться от курса на милитаризацию континента.
"Давайте проясним. Мы не ищем конфронтации и не представляем угрозы России. Наше присутствие отражает только нашу постоянную и твердую приверженность пятой статье (устава НАТО), в которой сказано, что атака на одного союзника по НАТО является нападением на каждого союзника по НАТО", - утверждает Остин. Трансляцию вел сайт Пентагона. Министр обороны США при этом отметил, что НАТО увеличивает боевых групп на восточном фланге альянса, США также усиливает присутствие на Балтике, включая Латвию.
В РФ неоднократно заявляли, что Москва не представляет угрозы ни для одной из стран НАТО, но не оставит без внимания действия, потенциально опасные для ее интересов.
Президент США Джо Байден во время совместного с премьер-министром Швеции Магдаленой Андерссон и президентом Финляндии Саули Ниинисте заявления для прессы по итогам встречи в Белом доме - РИА Новости, 1920, 04.08.2022
4 августа, 08:00
"Уже не просто угрозы": США идут ва-банк
 
В миреРоссияСШАНАТОМинистерство обороны СШАЛлойд Остин
 
 
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