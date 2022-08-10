https://ria.ru/20220810/narody-1808574041.html

Представители коренных малочисленных народов примут участие в работе ВЭФ

Представители коренных малочисленных народов примут участие в работе ВЭФ - РИА Новости, 10.08.2022

Представители коренных малочисленных народов примут участие в работе ВЭФ

Лидеры Ассоциации коренных малочисленных народов Севера, Сибири и Дальнего Востока РФ примут участие в деловых и культурных мероприятиях на площадках VII... РИА Новости, 10.08.2022

2022-08-10T14:05

2022-08-10T14:05

2022-08-10T14:05

фонд "росконгресс"

восточный экономический форум (вэф)

федеральное агентство по делам национальностей (фадн россии)

дальний восток

россия

владивосток

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МОСКВА, 10 авг – РИА Новости. Лидеры Ассоциации коренных малочисленных народов Севера, Сибири и Дальнего Востока РФ примут участие в деловых и культурных мероприятиях на площадках VII Восточного экономического форума, который состоится с 5 по 8 сентября во Владивостоке, сообщает пресс-служба Росконгресса, организатора форума.Запланированы круглые столы по вопросам развития традиционной экономики коренных народов, взаимодействия с промышленными компаниями в рамках стандартов ESG, а также перспективы в области креативных индустрий. Итоговым мероприятием станет панельная сессия "Жизнь коренных малочисленных народов: сохранить традиции, развить экономику и повысить качество жизни".Впервые на улице Дальнего Востока будет представлен Дом Коренных народов. Он посвящен культуре коренных малочисленных народов севера. На его площадке пройдут многочисленные мероприятия, в том числе "Форум креативных индустрий. Социокультурное развитие северных регионов". Среди мероприятий форума сессии: "Приручить холод: технологии жизни на Севере", "Снежный дом: особенности развития среды северных городов", "Русский Арктический Стиль", "Люди - Креативный Потенциал Севера", "Гастрономия Арктики, Сибири и Дальнего Востока" и многие другие.В рамках культурной программы будут организованы фотовыставка победителей конкурса "Северный взор" и фотовыставка "Дети Арктики". Гости форума смогут принять участие в мастер-классах по художественной обработке кости, рога, клыка моржа, изготовлению национальной игрушки. Попробовать произвести изделия из рыбьей кожи, меха оленя или освоить национальные танцы северных народов. Кроме того, посетители павильона смогут попробовать уникальную гастрономию севера в лаунже павильона ICE BAR."Участие лидеров 40 коренных малочисленных народов в работе Восточного экономического форума показывает заинтересованность государства, бизнеса, общественности в решении вопросов коренных малочисленных народов Российской Федерации. Сегодня основные вопросы коренных народов, над которыми работает ассоциация – это сохранить традиции, развить экономику и повысить качество жизни. С таким же названием мы сегодня вместе с Минвостокразвития, ФАДН России и Фондом "Росконгресс" проводим на полях форума панельную сессию. Убежден, что в рамках сессии мы сможем найти новые подходы, пути и перспективу развития и решений вопросов жизни человека в Арктике, коренных малочисленных народов Севера, Сибири и Дальнего Востока", – заявил президент Ассоциации коренных малочисленных народов Севера, Сибири и Дальнего Востока России Григорий Ледков.

https://ria.ru/20220809/nedropolzovanie-1808238209.html

https://ria.ru/20220804/forum-1807291606.html

дальний восток

россия

владивосток

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Алёна Пава

фонд "росконгресс", восточный экономический форум (вэф), федеральное агентство по делам национальностей (фадн россии), дальний восток, россия, владивосток