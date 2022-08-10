https://ria.ru/20220810/napadenie-1808652444.html

"Вонзил напильник". Что известно о нападении на женщину с ребенком в парке

"Вонзил напильник". Что известно о нападении на женщину с ребенком в парке - РИА Новости, 10.08.2022

"Вонзил напильник". Что известно о нападении на женщину с ребенком в парке

Повалил на землю, проломил череп и ударил напильником под сердце — в селе Бессоновка Белгородской области задержали 16-летнего школьника, который, по версии... РИА Новости, 10.08.2022

2022-08-10T16:58

2022-08-10T16:58

2022-08-10T17:56

происшествия

москва

следственный комитет россии (ск рф)

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МОСКВА, 10 авг — РИА Новости, Виктор Званцев. Повалил на землю, проломил череп и ударил напильником под сердце — в селе Бессоновка Белгородской области задержали 16-летнего школьника, который, по версии следствия, пытался убить женщину с ребенком. По одному из предположений, основным мотивом нападения было ограбление. Однако знакомые подростка объясняют жестокую расправу иначе.Портмоне с фотографиейВ пятом часу вечера 9 августа Антонина Долотова из села Бессоновка отправилась за шестилетним сыном в садик. Пересекая парк культуры, она заметила, что возле дерева стоит какой-то подросток и наблюдает за немногочисленными прохожими. Особого значения этому не придала."Спустя час Тоня позвонила матери и прокричала в трубку, что на нее напали с ножом, — говорит Татьяна, сестра девушки. — Сообщить, где находится, не успела, связь оборвалась. Мы побежали искать".Прохожие вызвали скорую. У Антонины были многочисленные ушибы и ссадины. В больнице диагностировали еще перелом основания черепа. У ребенка насчитали несколько колотых ран в голову и туловище — в том числе в область сердца.Пострадавшая сказала, что неизвестный требовал денег. Получив отказ, схватил ее за волосы и поволок в кусты. Ребенок попытался убежать, но не успел.На месте преступления нашли телефон и напильник. Само нападение никто не видел. Но сельчане вспомнили: парень незадолго до этого стоял на мосту у входа в парк. Там обнаружили вейп и портмоне с фотографией девочки-подростка внутри. Через мессенджеры местные жители быстро выяснили личность напавшего: 16-летней ученик местной школы Денис (имя несовершеннолетнего изменено)."К тому времени, когда явились оперативники, он успел застирать испачканную в крови одежду, — продолжает Татьяна. — Сказал, что ничего не знает и последние несколько часов находился дома. Полицейские не поверили, потому что лицо школьника было исцарапано. В итоге его фотографию показали сестре, и та опознала нападавшего".На фото: Антонина ДолотоваПлохая компанияЖестокое преступление потрясло село с тремя тысячами жителей. Как сообщили в региональном УМВД, подросток ранее "не попадал в поле зрения" правоохранительных органов."Я с той же улицы, что и он. Ничего плохого о семье сказать не могу, очень адекватные люди, — рассказывает местный житель Константин. — Воспитывали его мать и отчим. Родной отец ушел давно и, насколько мне известно, уехал из села. Сам Денис играл на улице с соседскими мальчишками, посещал музыкальную школу".В сельской администрации и школе также отметили, что ранее никаких жалоб на Дениса не поступало. "Он часто приходил к нам со своей девушкой, которая брала книги по школьной программе, — вспоминает одна из сотрудниц местной библиотеки. — Лично мне парень казался молчаливым и даже замкнутым. Но совсем неагрессивным. Мы все сейчас просто в шоке".Денис общался и с племянником Антонины, который на шесть лет младше его. По словам Татьяны, у подростка практически не было друзей среди сверстников."Помню, года два назад сын вместе с Денисом увлекались муравьиными фермами, — добавляет она. — Тогда он был совсем еще ребенком. Однако в последнее время связался с каким-то 25-летними. Говорили, что подсел на наркотики. Да и на сестру напал, скорее всего, под действием каких-то веществ, потому что удары наносил с огромной силой".Уголовное дело возбудили по статьям "Покушение на убийство двух и более человек" и "Разбой". Именно попытка ограбления, по версии СК, и стала основным мотивом преступления. В ближайшее время подростку предъявят обвинение и изберут меру пресечения. Учитывая тяжесть совершенного, вероятно, его заключат под стражу. Также предстоит психолого-психиатрическая экспертиза.Что касается пострадавших, то жизни Антонины угрозы нет. Она находится в сознании и дает показания. Ее сына в сопровождении супруга отправили лечиться в Москву. Состояние ребенка крайне тяжелое.

https://ria.ru/20220808/kriminal-1807603577.html

https://ria.ru/20220628/ubiystvo-1797690843.html

https://ria.ru/20220622/kriminal-1797059660.html

москва

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

происшествия, москва, следственный комитет россии (ск рф)