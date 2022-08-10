https://ria.ru/20220810/napadenie-1808498657.html
В Белгородской области подросток напал на женщину с ребенком
В Белгородской области подросток напал на женщину с ребенком - РИА Новости, 10.08.2022
В Белгородской области подросток напал на женщину с ребенком
Женщина с ребенком находится в тяжелом состоянии после нападения подростка в Белгородской области, подозреваемый задержан, сообщили РИА Новости в пресс-службе... РИА Новости, 10.08.2022
2022-08-10T10:07
2022-08-10T10:07
2022-08-10T10:14
происшествия
белгородская область
следственный комитет россии (ск рф)
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БЕЛГОРОД, 10 авг - РИА Новости. Женщина с ребенком находится в тяжелом состоянии после нападения подростка в Белгородской области, подозреваемый задержан, сообщили РИА Новости в пресс-службе СК по Белгородской области."Напали на женщину с ребенком, оба в больнице в тяжелом состоянии, подозреваемый задержан. Нападавшему 16 лет", - сказали агентству в ведомстве.
https://ria.ru/20211223/ubiystvo-1765172702.html
белгородская область
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
происшествия, белгородская область, следственный комитет россии (ск рф)
10:07 10.08.2022 (обновлено: 10:14 10.08.2022)
В Белгородской области подросток напал на женщину с ребенком
В Белгородской области задержали подростка, тяжело ранившего женщину с ребенком