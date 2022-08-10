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В Белгородской области подросток напал на женщину с ребенком - РИА Новости, 10.08.2022
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В Белгородской области подросток напал на женщину с ребенком
В Белгородской области подросток напал на женщину с ребенком - РИА Новости, 10.08.2022
В Белгородской области подросток напал на женщину с ребенком
Женщина с ребенком находится в тяжелом состоянии после нападения подростка в Белгородской области, подозреваемый задержан, сообщили РИА Новости в пресс-службе... РИА Новости, 10.08.2022
2022-08-10T10:07
2022-08-10T10:14
происшествия
белгородская область
следственный комитет россии (ск рф)
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БЕЛГОРОД, 10 авг - РИА Новости. Женщина с ребенком находится в тяжелом состоянии после нападения подростка в Белгородской области, подозреваемый задержан, сообщили РИА Новости в пресс-службе СК по Белгородской области."Напали на женщину с ребенком, оба в больнице в тяжелом состоянии, подозреваемый задержан. Нападавшему 16 лет", - сказали агентству в ведомстве.
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белгородская область
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происшествия, белгородская область, следственный комитет россии (ск рф)
10:07 10.08.2022 (обновлено: 10:14 10.08.2022)
 
В Белгородской области подросток напал на женщину с ребенком

В Белгородской области задержали подростка, тяжело ранившего женщину с ребенком

© РИА Новости / Таисия ЛисковецАвтомобиль Следственного комитета
Автомобиль Следственного комитета - РИА Новости, 1920, 10.08.2022
© РИА Новости / Таисия Лисковец
Автомобиль Следственного комитета. Архивное фото
Читать ria.ru в
БЕЛГОРОД, 10 авг - РИА Новости. Женщина с ребенком находится в тяжелом состоянии после нападения подростка в Белгородской области, подозреваемый задержан, сообщили РИА Новости в пресс-службе СК по Белгородской области.
"Напали на женщину с ребенком, оба в больнице в тяжелом состоянии, подозреваемый задержан. Нападавшему 16 лет", - сказали агентству в ведомстве.
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ПроисшествияБелгородская областьСледственный комитет России (СК РФ)
 
 
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