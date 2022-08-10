https://ria.ru/20220810/napadenie-1808498657.html

В Белгородской области подросток напал на женщину с ребенком

В Белгородской области подросток напал на женщину с ребенком - РИА Новости, 10.08.2022

В Белгородской области подросток напал на женщину с ребенком

Женщина с ребенком находится в тяжелом состоянии после нападения подростка в Белгородской области, подозреваемый задержан, сообщили РИА Новости в пресс-службе... РИА Новости, 10.08.2022

2022-08-10T10:07

2022-08-10T10:07

2022-08-10T10:14

происшествия

белгородская область

следственный комитет россии (ск рф)

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БЕЛГОРОД, 10 авг - РИА Новости. Женщина с ребенком находится в тяжелом состоянии после нападения подростка в Белгородской области, подозреваемый задержан, сообщили РИА Новости в пресс-службе СК по Белгородской области."Напали на женщину с ребенком, оба в больнице в тяжелом состоянии, подозреваемый задержан. Нападавшему 16 лет", - сказали агентству в ведомстве.

https://ria.ru/20211223/ubiystvo-1765172702.html

белгородская область

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2022

Кирилл Волков

Кирилл Волков

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Кирилл Волков

происшествия, белгородская область, следственный комитет россии (ск рф)