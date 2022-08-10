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В Подмосковье увеличили срок передачи арендаторам областных объектов - РИА Новости, 10.08.2022
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Новости Подмосковья
https://ria.ru/20220810/mosoblduma-1808529349.html
В Подмосковье увеличили срок передачи арендаторам областных объектов
В Подмосковье увеличили срок передачи арендаторам областных объектов - РИА Новости, 10.08.2022
В Подмосковье увеличили срок передачи арендаторам областных объектов
Срок передачи арендатором объектов, находящихся в собственности Московской области, увеличен с 10 до 25 лет, соответствующее решение принято на внеочередном... РИА Новости, 10.08.2022
2022-08-10T11:49
2022-08-10T13:36
новости подмосковья
московская область (подмосковье)
московская областная дума
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КРАСНОГОРСК, 10 авг – РИА Новости. Срок передачи арендатором объектов, находящихся в собственности Московской области, увеличен с 10 до 25 лет, соответствующее решение принято на внеочередном заседании Мособлдумы.По словам исполняющего обязанности министра имущественных отношений Подмосковья Алексея Вьюркова, законопроект направлен на привлечение арендаторов на объекты, находящиеся в неудовлетворительном состоянии. Перечень объектов будет утверждаться правительством Подмосковья, а решение о проведении торгов будет принимать Минимущество Подмосковья."Общении с арендаторами показало, что такие объекты могут сдаваться в аренду, но необходимо увеличить срок более, чем на 10 лет, поскольку сроки окупаемости и восстановления объектов выросли. Мы хотим вовлечь, то, что есть в казне и не используется", - сказал Вьюрков.
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московская область (подмосковье), московская областная дума
11:49 10.08.2022 (обновлено: 13:36 10.08.2022)
 

В Подмосковье увеличили срок передачи арендаторам областных объектов

© Фото : Московская областная ДумаЗал заседаний Московской областной Думы
Зал заседаний Московской областной Думы - РИА Новости, 1920, 10.08.2022
© Фото : Московская областная Дума
Зал заседаний Московской областной Думы
Читать ria.ru в
КРАСНОГОРСК, 10 авг – РИА Новости. Срок передачи арендатором объектов, находящихся в собственности Московской области, увеличен с 10 до 25 лет, соответствующее решение принято на внеочередном заседании Мособлдумы.
По словам исполняющего обязанности министра имущественных отношений Подмосковья Алексея Вьюркова, законопроект направлен на привлечение арендаторов на объекты, находящиеся в неудовлетворительном состоянии. Перечень объектов будет утверждаться правительством Подмосковья, а решение о проведении торгов будет принимать Минимущество Подмосковья.
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"Общении с арендаторами показало, что такие объекты могут сдаваться в аренду, но необходимо увеличить срок более, чем на 10 лет, поскольку сроки окупаемости и восстановления объектов выросли. Мы хотим вовлечь, то, что есть в казне и не используется", - сказал Вьюрков.
 
Новости ПодмосковьяМосковская область (Подмосковье)Московская областная дума
 
 
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