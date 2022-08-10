https://ria.ru/20220810/mosoblduma-1808529349.html
В Подмосковье увеличили срок передачи арендаторам областных объектов
В Подмосковье увеличили срок передачи арендаторам областных объектов - РИА Новости, 10.08.2022
В Подмосковье увеличили срок передачи арендаторам областных объектов
Срок передачи арендатором объектов, находящихся в собственности Московской области, увеличен с 10 до 25 лет, соответствующее решение принято на внеочередном... РИА Новости, 10.08.2022
2022-08-10T11:49
2022-08-10T11:49
2022-08-10T13:36
новости подмосковья
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КРАСНОГОРСК, 10 авг – РИА Новости. Срок передачи арендатором объектов, находящихся в собственности Московской области, увеличен с 10 до 25 лет, соответствующее решение принято на внеочередном заседании Мособлдумы.По словам исполняющего обязанности министра имущественных отношений Подмосковья Алексея Вьюркова, законопроект направлен на привлечение арендаторов на объекты, находящиеся в неудовлетворительном состоянии. Перечень объектов будет утверждаться правительством Подмосковья, а решение о проведении торгов будет принимать Минимущество Подмосковья."Общении с арендаторами показало, что такие объекты могут сдаваться в аренду, но необходимо увеличить срок более, чем на 10 лет, поскольку сроки окупаемости и восстановления объектов выросли. Мы хотим вовлечь, то, что есть в казне и не используется", - сказал Вьюрков.
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
московская область (подмосковье), московская областная дума