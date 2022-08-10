https://ria.ru/20220810/moshenniki-1808520504.html

В Тюмени мошенники под видом следователей пытались обмануть полицейского

В Тюмени мошенники под видом следователей пытались обмануть полицейского - РИА Новости, 10.08.2022

В Тюмени мошенники под видом следователей пытались обмануть полицейского

Телефонные мошенники в Тюмени под видом следователя случайно дозвонились до настоящего полицейского и пытались его обокрасть, силовики поймали девушку-курьера,... РИА Новости, 10.08.2022

2022-08-10T11:30

2022-08-10T11:30

2022-08-10T11:30

происшествия

россия

тюмень

министерство внутренних дел рф (мвд россии)

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МОСКВА, 10 авг - РИА Новости. Телефонные мошенники в Тюмени под видом следователя случайно дозвонились до настоящего полицейского и пытались его обокрасть, силовики поймали девушку-курьера, возбуждено уголовное дело, сообщила официальный представитель МВД России Ирина Волк.По ее словам, аферисты действовали по известной схеме. В телефонном разговоре неизвестная женщина под видом виновницы ДТП сообщила, что ей срочно нужны деньги, и передала трубку "следователю". Он пообещал за деньги вывести виновницу из-под ответственности. Однако все это время разговор с мошенниками вел настоящий полицейский следственного подразделения. Полицейский понял, что общается с мошенниками, и начал им подыгрывать. Он рассказал им, что готов передать 300 тысяч рублей, а в то же время сообщил своим коллегам из уголовного розыска место передачи денег."В назначенное место за деньгами пришла 26-летняя жительница Екатеринбурга, где ее ждали оперативники. Девушку-курьера доставили в отдел полиции №1 Управления МВД России по городу Тюмени. Возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного частью 3 статьи 30, частью 3 статьи 159 УК РФ", - рассказала Волк.

https://ria.ru/20220715/aferisty-1802581247.html

россия

тюмень

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Кирилл Волков

Кирилл Волков

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Кирилл Волков

происшествия, россия, тюмень, министерство внутренних дел рф (мвд россии)