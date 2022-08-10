Орбиту МКС подняли более чем на полкилометра
Орбиту МКС подняли примерно на 530 метров перед прибытием "Союза МС-22"
Международная космическая станция. Архивное фото
МОСКВА, 10 авг - РИА Новости. Высоту орбиты Международной космической станции увеличили примерно на 530 метров перед прибытием корабля "Союз МС-22" с экипажем и возвращением "Союза МС-21", сообщили в "Роскосмосе".
"Сегодня в 10.16 мск включились двигатели грузового корабля "Прогресс МС-20" для коррекции орбиты Международной космической станции. По предварительным данным, после маневра средняя высота орбиты МКС составляет 416,2 километра над поверхностью Земли. Так специалисты подготовили МКС к стыковке с пилотируемым кораблем "Союз МС-22" и расстыковке с "Союз МС-21", - говорится в сообщении. Уточняется, что после корректирующего маневра средняя высота орбиты станции увеличилась на 530 метров.
Запуск пилотируемого корабля "Союз МС-22" ракетой-носителем "Союз-2.1а" с космодрома Байконур намечается на 21 сентября 2022 года. В его экипаж входят российские космонавты Сергей Прокопьев и Дмитрий Петелин, а также астронавт NASA Франциско Рубио. На "Союзе МС-21" 29 сентября с МКС на Землю должны вернуться российские космонавты Олег Артемьев, Денис Матвеев и Сергей Корсаков.
Сейчас на борту МКС работает экипаж 67-й длительной экспедиции, в который помимо Артемьева, Матвеева и Корсакова входят астронавты NASA Челл Линдгрен, Роберт Хайнс и Джессика Уоткинс, а также астронавт Европейского космического агентства Саманта Кристофоретти.
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