https://ria.ru/20220810/mks-1808506678.html

Орбиту МКС подняли более чем на полкилометра

Орбиту МКС подняли более чем на полкилометра - РИА Новости, 10.08.2022

Орбиту МКС подняли более чем на полкилометра

Высоту орбиты Международной космической станции увеличили примерно на 530 метров перед прибытием корабля "Союз МС-22" с экипажем и возвращением "Союза МС-21",... РИА Новости, 10.08.2022

2022-08-10T10:47

2022-08-10T10:47

2022-08-10T10:47

космос - риа наука

международная космическая станция (мкс)

роскосмос

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МОСКВА, 10 авг - РИА Новости. Высоту орбиты Международной космической станции увеличили примерно на 530 метров перед прибытием корабля "Союз МС-22" с экипажем и возвращением "Союза МС-21", сообщили в "Роскосмосе"."Сегодня в 10.16 мск включились двигатели грузового корабля "Прогресс МС-20" для коррекции орбиты Международной космической станции. По предварительным данным, после маневра средняя высота орбиты МКС составляет 416,2 километра над поверхностью Земли. Так специалисты подготовили МКС к стыковке с пилотируемым кораблем "Союз МС-22" и расстыковке с "Союз МС-21", - говорится в сообщении. Уточняется, что после корректирующего маневра средняя высота орбиты станции увеличилась на 530 метров.Запуск пилотируемого корабля "Союз МС-22" ракетой-носителем "Союз-2.1а" с космодрома Байконур намечается на 21 сентября 2022 года. В его экипаж входят российские космонавты Сергей Прокопьев и Дмитрий Петелин, а также астронавт NASA Франциско Рубио. На "Союзе МС-21" 29 сентября с МКС на Землю должны вернуться российские космонавты Олег Артемьев, Денис Матвеев и Сергей Корсаков.Сейчас на борту МКС работает экипаж 67-й длительной экспедиции, в который помимо Артемьева, Матвеева и Корсакова входят астронавты NASA Челл Линдгрен, Роберт Хайнс и Джессика Уоткинс, а также астронавт Европейского космического агентства Саманта Кристофоретти.

https://ria.ru/20220726/kosmos-1805056116.html

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Кирилл Волков

Кирилл Волков

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Кирилл Волков

космос - риа наука, международная космическая станция (мкс), роскосмос