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Педиатров МО научили бороться с эмоциональным выгоранием
Педиатров МО научили бороться с эмоциональным выгоранием - РИА Новости, 10.08.2022
Педиатров МО научили бороться с эмоциональным выгоранием
Тренинги по профилактике эмоционального выгорания провели в ногинской и сергиево-посадской больницах, а также в Московском областном хосписе для детей. Всего... РИА Новости, 10.08.2022
2022-08-10T16:51
2022-08-10T16:51
2022-08-10T16:51
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МОСКВА, 10 авг – РИА Новости. Тренинги по профилактике эмоционального выгорания провели в ногинской и сергиево-посадской больницах, а также в Московском областном хосписе для детей. Всего тренинг прошли более 80 медиков, сообщил телеканал "360".В последние годы из-за пандемии коронавируса врачи столкнулись с колоссальной нагрузкой. Часто они были вынуждены работать без отдыха и выходных, что неминуемо приводит к перенапряжению и выгоранию.На занятиях медиков учат выявлять признаки эмоционального выгорания и бороться со стрессом. Тренинг проводят психологи МОНИКИ имени Владимирского и НИКИ детства.
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