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Педиатров МО научили бороться с эмоциональным выгоранием

Педиатров МО научили бороться с эмоциональным выгоранием - РИА Новости, 10.08.2022

Педиатров МО научили бороться с эмоциональным выгоранием

Тренинги по профилактике эмоционального выгорания провели в ногинской и сергиево-посадской больницах, а также в Московском областном хосписе для детей. Всего... РИА Новости, 10.08.2022

2022-08-10T16:51

2022-08-10T16:51

2022-08-10T16:51

новости подмосковья

московская область (подмосковье)

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МОСКВА, 10 авг – РИА Новости. Тренинги по профилактике эмоционального выгорания провели в ногинской и сергиево-посадской больницах, а также в Московском областном хосписе для детей. Всего тренинг прошли более 80 медиков, сообщил телеканал "360".В последние годы из-за пандемии коронавируса врачи столкнулись с колоссальной нагрузкой. Часто они были вынуждены работать без отдыха и выходных, что неминуемо приводит к перенапряжению и выгоранию.На занятиях медиков учат выявлять признаки эмоционального выгорания и бороться со стрессом. Тренинг проводят психологи МОНИКИ имени Владимирского и НИКИ детства.

московская область (подмосковье)

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

московская область (подмосковье)