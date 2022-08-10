https://ria.ru/20220810/mariupol-1808510922.html
Тульская область планирует восстановить часть домов в Мариуполе к 1 октября
Тульская область планирует восстановить часть домов в Мариуполе к 1 октября - РИА Новости, 10.08.2022
Тульская область планирует восстановить часть домов в Мариуполе к 1 октября
Тульская область планирует к началу отопительного сезона восстановить 16 жилых домов, детский сад и студенческое общежитие на подшефной территории города... РИА Новости, 10.08.2022
2022-08-10T11:18
2022-08-10T11:18
2022-08-10T11:18
тульская область
алексей дюмин
мариуполь
донецкая народная республика
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ТУЛА, 10 авг – РИА Новости. Тульская область планирует к началу отопительного сезона восстановить 16 жилых домов, детский сад и студенческое общежитие на подшефной территории города Мариуполя, сообщил РИА Новости представитель правительства Тульской области.Помощь Мариуполю, оказываемая в рамках соглашения между Тульской областью и Донецкой Народной Республикой, обсуждалась на совещании под председательством губернатора Алексей Дюмина."Жители Мариуполя уже смогли почувствовать нашу поддержку. Работа в рамках соглашения с ДНР будет продолжена по всем направлениям. Она нацелена на скорейшее восстановление города и нормализацию жизни в нём. Жители республики рассчитывают на нашу дальнейшую помощь, и я прошу всех относиться к этому максимально ответственно", – привели в пресс-службе слова Дюмина.В свою очередь, министр строительства Тульской области Константин Лопухов сообщил, что к отопительному сезону на закрепленной территории планируется восстановить 16 многоквартирных домов, детский сад и общежитие. Сегодня на всех 18 объектах ведутся работы, число задействованных рабочих увеличено с 200 до 315 человек, 102 из них – местные жители.Для подготовки 16 домов к отопительному сезону организовано их электроснабжение, ведется восстановление сетей водоснабжения, ремонтируются крыши и системы теплоснабжения. Будут восстановлены поврежденные участки стен, балконные плиты, заменены окна, отремонтированы входные группы и подъезды, установлены почтовые ящики. Работы планируется завершить к 1 октября", – уточнили в пресс-службе.Также продолжается восстановление детского сада. Начат набор детей, а в дальнейшем тульский регион будет оказывать детсаду методическую помощь в формировании образовательных программ и повышении квалификации педагогов.Кроме того, завезены материалы для ремонта здания общежития профессионального строительного лицея – для кровельных и отделочных работ, устройства электроснабжения. За счет средств Фонда развития территорий в Мариуполе построят блочно-модульную котельную. Уже проработаны все технические детали подключения и поставки оборудования.По информации пресс-службы правительства Тульской области, в 2023 году планируется отремонтировать здание самого лицея, школу и фасады 16 домов, а также снести здания, не подлежащие восстановлению.
https://ria.ru/20220607/importozameschenie-1793825487.html
https://ria.ru/20220618/soglasheniya-1796396759.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
алексей дюмин, мариуполь, донецкая народная республика
ТУЛА, 10 авг – РИА Новости. Тульская область планирует к началу отопительного сезона восстановить 16 жилых домов, детский сад и студенческое общежитие на подшефной территории города Мариуполя, сообщил РИА Новости представитель правительства Тульской области.
Помощь Мариуполю
, оказываемая в рамках соглашения между Тульской областью и Донецкой Народной Республикой
, обсуждалась на совещании под председательством губернатора Алексей Дюмина
.
"Жители Мариуполя уже смогли почувствовать нашу поддержку. Работа в рамках соглашения с ДНР будет продолжена по всем направлениям. Она нацелена на скорейшее восстановление города и нормализацию жизни в нём. Жители республики рассчитывают на нашу дальнейшую помощь, и я прошу всех относиться к этому максимально ответственно", – привели в пресс-службе слова Дюмина.
В свою очередь, министр строительства Тульской области Константин Лопухов сообщил, что к отопительному сезону на закрепленной территории планируется восстановить 16 многоквартирных домов, детский сад и общежитие. Сегодня на всех 18 объектах ведутся работы, число задействованных рабочих увеличено с 200 до 315 человек, 102 из них – местные жители.
Для подготовки 16 домов к отопительному сезону организовано их электроснабжение, ведется восстановление сетей водоснабжения, ремонтируются крыши и системы теплоснабжения. Будут восстановлены поврежденные участки стен, балконные плиты, заменены окна, отремонтированы входные группы и подъезды, установлены почтовые ящики. Работы планируется завершить к 1 октября", – уточнили в пресс-службе.
Также продолжается восстановление детского сада. Начат набор детей, а в дальнейшем тульский регион будет оказывать детсаду методическую помощь в формировании образовательных программ и повышении квалификации педагогов.
Кроме того, завезены материалы для ремонта здания общежития профессионального строительного лицея – для кровельных и отделочных работ, устройства электроснабжения. За счет средств Фонда развития территорий в Мариуполе построят блочно-модульную котельную. Уже проработаны все технические детали подключения и поставки оборудования.
По информации пресс-службы правительства Тульской области, в 2023 году планируется отремонтировать здание самого лицея, школу и фасады 16 домов, а также снести здания, не подлежащие восстановлению.