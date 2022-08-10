https://ria.ru/20220810/mariupol-1808510922.html

Тульская область планирует восстановить часть домов в Мариуполе к 1 октября

Тульская область планирует восстановить часть домов в Мариуполе к 1 октября - РИА Новости, 10.08.2022

Тульская область планирует восстановить часть домов в Мариуполе к 1 октября

Тульская область планирует к началу отопительного сезона восстановить 16 жилых домов, детский сад и студенческое общежитие на подшефной территории города... РИА Новости, 10.08.2022

2022-08-10T11:18

2022-08-10T11:18

2022-08-10T11:18

тульская область

алексей дюмин

мариуполь

донецкая народная республика

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/08/0a/1808509635_0:70:675:450_1920x0_80_0_0_eb818b351095e6661df393e6bc2028ef.jpg

ТУЛА, 10 авг – РИА Новости. Тульская область планирует к началу отопительного сезона восстановить 16 жилых домов, детский сад и студенческое общежитие на подшефной территории города Мариуполя, сообщил РИА Новости представитель правительства Тульской области.Помощь Мариуполю, оказываемая в рамках соглашения между Тульской областью и Донецкой Народной Республикой, обсуждалась на совещании под председательством губернатора Алексей Дюмина."Жители Мариуполя уже смогли почувствовать нашу поддержку. Работа в рамках соглашения с ДНР будет продолжена по всем направлениям. Она нацелена на скорейшее восстановление города и нормализацию жизни в нём. Жители республики рассчитывают на нашу дальнейшую помощь, и я прошу всех относиться к этому максимально ответственно", – привели в пресс-службе слова Дюмина.В свою очередь, министр строительства Тульской области Константин Лопухов сообщил, что к отопительному сезону на закрепленной территории планируется восстановить 16 многоквартирных домов, детский сад и общежитие. Сегодня на всех 18 объектах ведутся работы, число задействованных рабочих увеличено с 200 до 315 человек, 102 из них – местные жители.Для подготовки 16 домов к отопительному сезону организовано их электроснабжение, ведется восстановление сетей водоснабжения, ремонтируются крыши и системы теплоснабжения. Будут восстановлены поврежденные участки стен, балконные плиты, заменены окна, отремонтированы входные группы и подъезды, установлены почтовые ящики. Работы планируется завершить к 1 октября", – уточнили в пресс-службе.Также продолжается восстановление детского сада. Начат набор детей, а в дальнейшем тульский регион будет оказывать детсаду методическую помощь в формировании образовательных программ и повышении квалификации педагогов.Кроме того, завезены материалы для ремонта здания общежития профессионального строительного лицея – для кровельных и отделочных работ, устройства электроснабжения. За счет средств Фонда развития территорий в Мариуполе построят блочно-модульную котельную. Уже проработаны все технические детали подключения и поставки оборудования.По информации пресс-службы правительства Тульской области, в 2023 году планируется отремонтировать здание самого лицея, школу и фасады 16 домов, а также снести здания, не подлежащие восстановлению.

https://ria.ru/20220607/importozameschenie-1793825487.html

https://ria.ru/20220618/soglasheniya-1796396759.html

мариуполь

донецкая народная республика

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2022

Артем Смирнов

Артем Смирнов

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Артем Смирнов

алексей дюмин, мариуполь, донецкая народная республика