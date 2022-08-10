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Россия призвала Украину не препятствовать визиту делегации МАГАТЭ на ЗАЭС - РИА Новости, 10.08.2022
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Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
https://ria.ru/20220810/magate-1808660655.html
Россия призвала Украину не препятствовать визиту делегации МАГАТЭ на ЗАЭС
Россия призвала Украину не препятствовать визиту делегации МАГАТЭ на ЗАЭС - РИА Новости, 10.08.2022
Россия призвала Украину не препятствовать визиту делегации МАГАТЭ на ЗАЭС
Киев не должен создавать искусственных препятствий при организации миссии МАГАТЭ на Запорожскую АЭС, заявил постпред РФ в Вене Михаил Ульянов. РИА Новости, 10.08.2022
2022-08-10T16:40
2022-08-10T16:40
специальная военная операция на украине
в мире
россия
киев
энергодар
магатэ
запорожская аэс
совет безопасности оон
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МОСКВА, 10 авг - РИА Новости. Киев не должен создавать искусственных препятствий при организации миссии МАГАТЭ на Запорожскую АЭС, заявил постпред РФ в Вене Михаил Ульянов."Похоже, что украинская сторона считает, что это (отправка экспертов МАГАТЭ на ЗАЭС - ред) не в ее интересах, по крайней мере все поведение украинской стороны создает такое впечатление. Очень хотелось бы, чтобы это было ошибочным впечатлением и что украинцы не станут чинить препятствия для осуществления этой миссии", - сказал дипломат в эфире телеканала "Россия 24".Запорожская АЭС расположена на левом берегу Днепра, рядом с городом Энергодар. Это самая крупная по числу блоков и установленной мощности АЭС в Европе. На станции установлены шесть энергоблоков. ЗАЭС с марта находится под охраной российских военных. В МИД РФ подчеркивали оправданность взятия российскими военными под охрану электростанции с точки зрения предотвращения утечек ядерных и радиоактивных материалов.Украинские войска уже несколько раз с начала спецоперации предпринимали попытки атаковать территорию АЭС. Участились обстрелы с 5 августа. В ночь на 7 августа украинские войска нанесли удар из РСЗО "Ураган" по ЗАЭС, осколки и ракетный двигатель упали примерно в 400 метрах от действующего энергоблока станции, сообщали власти Энергодара. Два энергоблока после обстрелов работают не на полную мощность. Глава МАГАТЭ Рафаэль Гросси выразил обеспокоенность в связи с обстрелом ЗАЭС. По данным Минобороны РФ, артиллерия Украины 7 августа снова обстреляла Запорожскую АЭС - повреждена высоковольтная линия, персоналу пришлось снизить мощность двух энергоблоков. Россия запросила на 11 августа заседание Совбеза ООН в связи с ударами Киева по Запорожской АЭС, сообщил ранее журналистам источник в постпредстве РФ.
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в мире, россия, киев, энергодар, магатэ, запорожская аэс, совет безопасности оон, рафаэль гросси, михаил ульянов (дипломат)
16:40 10.08.2022
 
Россия призвала Украину не препятствовать визиту делегации МАГАТЭ на ЗАЭС

Постпред России Ульянов призвал Украину не препятствовать визиту делегации МАГАТЭ на ЗАЭС

© РИА Новости / Перейти в фотобанкЗапорожская АЭС в Энергодаре
Запорожская АЭС в Энергодаре - РИА Новости, 1920, 10.08.2022
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Запорожская АЭС в Энергодаре. Архивное фото
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МОСКВА, 10 авг - РИА Новости. Киев не должен создавать искусственных препятствий при организации миссии МАГАТЭ на Запорожскую АЭС, заявил постпред РФ в Вене Михаил Ульянов.
"Для того, чтобы миссия состоялась и прошла успешно, нужно, чтобы украинская сторона, по крайней мере, не создавала искусственных препятствий… Пока украинские лица не дали ни малейших оснований полагать, что Киев приветствует такую миссию, скорее наоборот",- сказал Ульянов.
"Похоже, что украинская сторона считает, что это (отправка экспертов МАГАТЭ на ЗАЭС - ред) не в ее интересах, по крайней мере все поведение украинской стороны создает такое впечатление. Очень хотелось бы, чтобы это было ошибочным впечатлением и что украинцы не станут чинить препятствия для осуществления этой миссии", - сказал дипломат в эфире телеканала "Россия 24".
Запорожская АЭС расположена на левом берегу Днепра, рядом с городом Энергодар. Это самая крупная по числу блоков и установленной мощности АЭС в Европе. На станции установлены шесть энергоблоков. ЗАЭС с марта находится под охраной российских военных. В МИД РФ подчеркивали оправданность взятия российскими военными под охрану электростанции с точки зрения предотвращения утечек ядерных и радиоактивных материалов.
Украинские войска уже несколько раз с начала спецоперации предпринимали попытки атаковать территорию АЭС. Участились обстрелы с 5 августа. В ночь на 7 августа украинские войска нанесли удар из РСЗО "Ураган" по ЗАЭС, осколки и ракетный двигатель упали примерно в 400 метрах от действующего энергоблока станции, сообщали власти Энергодара. Два энергоблока после обстрелов работают не на полную мощность. Глава МАГАТЭ Рафаэль Гросси выразил обеспокоенность в связи с обстрелом ЗАЭС. По данным Минобороны РФ, артиллерия Украины 7 августа снова обстреляла Запорожскую АЭС - повреждена высоковольтная линия, персоналу пришлось снизить мощность двух энергоблоков. Россия запросила на 11 августа заседание Совбеза ООН в связи с ударами Киева по Запорожской АЭС, сообщил ранее журналистам источник в постпредстве РФ.
Военнослужащий ВС РФ на территории Запорожской АЭС в Энергодаре - РИА Новости, 1920, 10.08.2022
08:17Специальная военная операция на Украине
Мир ходит по краю в ситуации с обстрелами Запорожской АЭС, заявили в МИД
 
Специальная военная операция на УкраинеВ миреРоссияКиевЭнергодарМАГАТЭЗапорожская АЭССовет Безопасности ООНРафаэль ГроссиМихаил Ульянов (дипломат)
 
 
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