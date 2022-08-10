Россия призвала Украину не препятствовать визиту делегации МАГАТЭ на ЗАЭС
Постпред России Ульянов призвал Украину не препятствовать визиту делегации МАГАТЭ на ЗАЭС
Запорожская АЭС в Энергодаре. Архивное фото
МОСКВА, 10 авг - РИА Новости. Киев не должен создавать искусственных препятствий при организации миссии МАГАТЭ на Запорожскую АЭС, заявил постпред РФ в Вене Михаил Ульянов.
"Для того, чтобы миссия состоялась и прошла успешно, нужно, чтобы украинская сторона, по крайней мере, не создавала искусственных препятствий… Пока украинские лица не дали ни малейших оснований полагать, что Киев приветствует такую миссию, скорее наоборот",- сказал Ульянов.
"Похоже, что украинская сторона считает, что это (отправка экспертов МАГАТЭ на ЗАЭС - ред) не в ее интересах, по крайней мере все поведение украинской стороны создает такое впечатление. Очень хотелось бы, чтобы это было ошибочным впечатлением и что украинцы не станут чинить препятствия для осуществления этой миссии", - сказал дипломат в эфире телеканала "Россия 24".
Запорожская АЭС расположена на левом берегу Днепра, рядом с городом Энергодар. Это самая крупная по числу блоков и установленной мощности АЭС в Европе. На станции установлены шесть энергоблоков. ЗАЭС с марта находится под охраной российских военных. В МИД РФ подчеркивали оправданность взятия российскими военными под охрану электростанции с точки зрения предотвращения утечек ядерных и радиоактивных материалов.
Украинские войска уже несколько раз с начала спецоперации предпринимали попытки атаковать территорию АЭС. Участились обстрелы с 5 августа. В ночь на 7 августа украинские войска нанесли удар из РСЗО "Ураган" по ЗАЭС, осколки и ракетный двигатель упали примерно в 400 метрах от действующего энергоблока станции, сообщали власти Энергодара. Два энергоблока после обстрелов работают не на полную мощность. Глава МАГАТЭ Рафаэль Гросси выразил обеспокоенность в связи с обстрелом ЗАЭС. По данным Минобороны РФ, артиллерия Украины 7 августа снова обстреляла Запорожскую АЭС - повреждена высоковольтная линия, персоналу пришлось снизить мощность двух энергоблоков. Россия запросила на 11 августа заседание Совбеза ООН в связи с ударами Киева по Запорожской АЭС, сообщил ранее журналистам источник в постпредстве РФ.