https://ria.ru/20220810/magate-1808469100.html
МИД: генсеку ООН нужно сделать так, чтобы визит МАГАТЭ на ЗАЭС состоялся
МИД: генсеку ООН нужно сделать так, чтобы визит МАГАТЭ на ЗАЭС состоялся - РИА Новости, 10.08.2022
МИД: генсеку ООН нужно сделать так, чтобы визит МАГАТЭ на ЗАЭС состоялся
Генсеку ООН Антониу Гутеррешу нужно будет сделать так, чтобы миссия МАГАТЭ все-таки посетила Запорожскую АЭС, заявил журналистам замдиректора департамента по... РИА Новости, 10.08.2022
2022-08-10T00:01
2022-08-10T00:01
2022-08-10T00:01
в мире
антониу гутерреш
рафаэль гросси
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ООН, 9 авг – РИА Новости. Генсеку ООН Антониу Гутеррешу нужно будет сделать так, чтобы миссия МАГАТЭ все-таки посетила Запорожскую АЭС, заявил журналистам замдиректора департамента по вопросам нераспространения и контроля над вооружениями МИД РФ Игорь Вишневецкий."Сейчас многое зависит от Секретариата ООН и от генерального секретаря Антониу Гутерреша, поскольку ему, в том числе необходимо будет сказать свое слово в поддержку данного визита и не просто сказать свое слово, а еще и сделать так, чтобы этот визит состоялся. Мы будем всячески ему содействовать", - сказал Вишневецкий.По его словам, РФ готова тесно взаимодействовать с МАГАТЭ и осуществить инспекцию АЭС."Мы в свое время уже были готовы принять инспекцию, все было сделано, но департамент безопасности Секретариата ООН не разрешил, а Агентство не может действовать вопреки рекомендациям этого департамента. И миссия не состоялась, а проработана была вся логистика, вплоть до программы, пунктов, заездов. Это было большой неожиданностью для всех, в том числе для гендиректора МАГАТЭ Рафаэля Гросси", - указал Вишневецкий.
https://ria.ru/20220809/zaes-1808463958.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
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в мире, антониу гутерреш, рафаэль гросси, россия, оон, магатэ
МИД: генсеку ООН нужно сделать так, чтобы визит МАГАТЭ на ЗАЭС состоялся
Дипломат Вишневецкий: генсеку ООН нужно сделать так, чтобы визит МАГАТЭ на ЗАЭС состоялся