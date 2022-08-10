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МИД: генсеку ООН нужно сделать так, чтобы визит МАГАТЭ на ЗАЭС состоялся - РИА Новости, 10.08.2022
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МИД: генсеку ООН нужно сделать так, чтобы визит МАГАТЭ на ЗАЭС состоялся
МИД: генсеку ООН нужно сделать так, чтобы визит МАГАТЭ на ЗАЭС состоялся - РИА Новости, 10.08.2022
МИД: генсеку ООН нужно сделать так, чтобы визит МАГАТЭ на ЗАЭС состоялся
Генсеку ООН Антониу Гутеррешу нужно будет сделать так, чтобы миссия МАГАТЭ все-таки посетила Запорожскую АЭС, заявил журналистам замдиректора департамента по... РИА Новости, 10.08.2022
2022-08-10T00:01
2022-08-10T00:01
в мире
антониу гутерреш
рафаэль гросси
россия
оон
магатэ
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ООН, 9 авг – РИА Новости. Генсеку ООН Антониу Гутеррешу нужно будет сделать так, чтобы миссия МАГАТЭ все-таки посетила Запорожскую АЭС, заявил журналистам замдиректора департамента по вопросам нераспространения и контроля над вооружениями МИД РФ Игорь Вишневецкий."Сейчас многое зависит от Секретариата ООН и от генерального секретаря Антониу Гутерреша, поскольку ему, в том числе необходимо будет сказать свое слово в поддержку данного визита и не просто сказать свое слово, а еще и сделать так, чтобы этот визит состоялся. Мы будем всячески ему содействовать", - сказал Вишневецкий.По его словам, РФ готова тесно взаимодействовать с МАГАТЭ и осуществить инспекцию АЭС."Мы в свое время уже были готовы принять инспекцию, все было сделано, но департамент безопасности Секретариата ООН не разрешил, а Агентство не может действовать вопреки рекомендациям этого департамента. И миссия не состоялась, а проработана была вся логистика, вплоть до программы, пунктов, заездов. Это было большой неожиданностью для всех, в том числе для гендиректора МАГАТЭ Рафаэля Гросси", - указал Вишневецкий.
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в мире, антониу гутерреш, рафаэль гросси, россия, оон, магатэ
00:01 10.08.2022
 
МИД: генсеку ООН нужно сделать так, чтобы визит МАГАТЭ на ЗАЭС состоялся

Дипломат Вишневецкий: генсеку ООН нужно сделать так, чтобы визит МАГАТЭ на ЗАЭС состоялся

© РИА Новости / РИА Новости / Перейти в фотобанкЗапорожская АЭС в Энергодаре
Запорожская АЭС в Энергодаре - РИА Новости, 1920, 10.08.2022
© РИА Новости / РИА Новости
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Запорожская АЭС в Энергодаре. Архивное фото
Читать ria.ru в
ООН, 9 авг – РИА Новости. Генсеку ООН Антониу Гутеррешу нужно будет сделать так, чтобы миссия МАГАТЭ все-таки посетила Запорожскую АЭС, заявил журналистам замдиректора департамента по вопросам нераспространения и контроля над вооружениями МИД РФ Игорь Вишневецкий.
"Сейчас многое зависит от Секретариата ООН и от генерального секретаря Антониу Гутерреша, поскольку ему, в том числе необходимо будет сказать свое слово в поддержку данного визита и не просто сказать свое слово, а еще и сделать так, чтобы этот визит состоялся. Мы будем всячески ему содействовать", - сказал Вишневецкий.
По его словам, РФ готова тесно взаимодействовать с МАГАТЭ и осуществить инспекцию АЭС.
"Мы в свое время уже были готовы принять инспекцию, все было сделано, но департамент безопасности Секретариата ООН не разрешил, а Агентство не может действовать вопреки рекомендациям этого департамента. И миссия не состоялась, а проработана была вся логистика, вплоть до программы, пунктов, заездов. Это было большой неожиданностью для всех, в том числе для гендиректора МАГАТЭ Рафаэля Гросси", - указал Вишневецкий.
Запорожская АЭС в Энергодаре - РИА Новости, 1920, 09.08.2022
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В ООН заявили, что делают все для отправки специалистов МАГАТЭ на ЗАЭС
 
В миреАнтониу ГутеррешРафаэль ГроссиРоссияООНМАГАТЭ
 
 
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