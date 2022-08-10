https://ria.ru/20220810/lepestok-1808574130.html

На вооружении украинских войск находятся 90 ракет с минами "Лепесток"

На вооружении украинских войск находятся 90 ракет с минами "Лепесток" - РИА Новости, 10.08.2022

На вооружении украинских войск находятся 90 ракет с минами "Лепесток"

Около 90 ракет "Ураган", снаряженных противопехотными минами "Лепесток", находятся на вооружении украинских военных, сообщил официальный представитель Народной... РИА Новости, 10.08.2022

2022-08-10T14:02

2022-08-10T14:02

2022-08-10T14:02

специальная военная операция на украине

в мире

донецкая народная республика

макеевка

оон

мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)

донецк (днр)

сцкк

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МОСКВА, 10 авг - РИА Новости. Около 90 ракет "Ураган", снаряженных противопехотными минами "Лепесток", находятся на вооружении украинских военных, сообщил официальный представитель Народной милиции ДНР Эдуард Басурин."По нашим данным, у них было порядка 90 таких ракет "Ураган", в которых сразу находятся эти мины "Лепестки", - сказал Басурин в эфире Первого канала.Он добавил, что противник продолжает дистанционно минировать "Лепестками" некоторые районы Донецка и его города-спутника Макеевка. "Продолжается минирование "Лепестками" территории Макеевки и Донецка. В некоторых районах все усеяно этими "Лепестками". Сотрудники МЧС не всегда успевают убрать то, что видно. Большая проблема в том, что мы не видим их из-за листвы и травы", - отметил официальный представитель армии ДНР.Он также посоветовал родителям, чьи дети вернулись после отдыха в указанные города, рассказать им об этой опасности. "Многие регионы России брали наших детей на отдых, они потихоньку начинают возвращаться... Надеюсь, что друзья, родители детей, которые здесь оставались, расскажут им и у нас не будет никаких трагедий", - отметил Басурин.Противопехотная фугасная мина (ПФМ-1) "Лепесток" предназначена для повреждения ног и срабатывает, когда человек на нее наступает. Устанавливается на грунт дистанционными средствами минирования. Она является практически точной копией американской мины BLU-43/B (Dragontooth).Представительство ДНР в Совместном центре по контролю и координации режима прекращения огня (СЦКК) неоднократно фиксировало применение украинскими войсками кассетных боеприпасов, снаряженных минами "Лепесток" по городам республики. Постпредство РФ при ООН ранее распространило в Совбезе письмо о применении Киевом противопехотных мин "Лепесток" против гражданского населения в Донбассе. Письмо в том числе было направлено генсеку ООН. Украина в 2005 году ратифицировала Оттавскую конвенцию, которая запрещает применение, накопление и производство противопехотных мин. Таким образом, Киев нарушает взятые на себя международные обязательства.

https://ria.ru/20220809/lepestok-1808202140.html

https://ria.ru/20220622/spetsoperatsiya-1795199102.html

донецкая народная республика

макеевка

донецк (днр)

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в мире, донецкая народная республика, макеевка, оон, мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий), донецк (днр), сцкк