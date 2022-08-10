На вооружении украинских войск находятся 90 ракет с минами "Лепесток"
Басурин: на вооружении ВСУ находятся около 90 ракет "Ураган", снаряженных "Лепестками"
© РИА Новости / Перейти в фотобанкПротивопехотные фугасные мины (ПФМ-1) "Лепесток" на центральной улицы Донецка
Противопехотные фугасные мины (ПФМ-1) "Лепесток" на центральной улицы Донецка. Архивное фото
МОСКВА, 10 авг - РИА Новости. Около 90 ракет "Ураган", снаряженных противопехотными минами "Лепесток", находятся на вооружении украинских военных, сообщил официальный представитель Народной милиции ДНР Эдуард Басурин.
"По нашим данным, у них было порядка 90 таких ракет "Ураган", в которых сразу находятся эти мины "Лепестки", - сказал Басурин в эфире Первого канала.
Он добавил, что противник продолжает дистанционно минировать "Лепестками" некоторые районы Донецка и его города-спутника Макеевка. "Продолжается минирование "Лепестками" территории Макеевки и Донецка. В некоторых районах все усеяно этими "Лепестками". Сотрудники МЧС не всегда успевают убрать то, что видно. Большая проблема в том, что мы не видим их из-за листвы и травы", - отметил официальный представитель армии ДНР.
Он также посоветовал родителям, чьи дети вернулись после отдыха в указанные города, рассказать им об этой опасности. "Многие регионы России брали наших детей на отдых, они потихоньку начинают возвращаться... Надеюсь, что друзья, родители детей, которые здесь оставались, расскажут им и у нас не будет никаких трагедий", - отметил Басурин.
Противопехотная фугасная мина (ПФМ-1) "Лепесток" предназначена для повреждения ног и срабатывает, когда человек на нее наступает. Устанавливается на грунт дистанционными средствами минирования. Она является практически точной копией американской мины BLU-43/B (Dragontooth).
Представительство ДНР в Совместном центре по контролю и координации режима прекращения огня (СЦКК) неоднократно фиксировало применение украинскими войсками кассетных боеприпасов, снаряженных минами "Лепесток" по городам республики. Постпредство РФ при ООН ранее распространило в Совбезе письмо о применении Киевом противопехотных мин "Лепесток" против гражданского населения в Донбассе. Письмо в том числе было направлено генсеку ООН. Украина в 2005 году ратифицировала Оттавскую конвенцию, которая запрещает применение, накопление и производство противопехотных мин. Таким образом, Киев нарушает взятые на себя международные обязательства.