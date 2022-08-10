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На вооружении украинских войск находятся 90 ракет с минами "Лепесток" - РИА Новости, 10.08.2022
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Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
https://ria.ru/20220810/lepestok-1808574130.html
На вооружении украинских войск находятся 90 ракет с минами "Лепесток"
На вооружении украинских войск находятся 90 ракет с минами "Лепесток" - РИА Новости, 10.08.2022
На вооружении украинских войск находятся 90 ракет с минами "Лепесток"
Около 90 ракет "Ураган", снаряженных противопехотными минами "Лепесток", находятся на вооружении украинских военных, сообщил официальный представитель Народной... РИА Новости, 10.08.2022
2022-08-10T14:02
2022-08-10T14:02
специальная военная операция на украине
в мире
донецкая народная республика
макеевка
оон
мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)
донецк (днр)
сцкк
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МОСКВА, 10 авг - РИА Новости. Около 90 ракет "Ураган", снаряженных противопехотными минами "Лепесток", находятся на вооружении украинских военных, сообщил официальный представитель Народной милиции ДНР Эдуард Басурин."По нашим данным, у них было порядка 90 таких ракет "Ураган", в которых сразу находятся эти мины "Лепестки", - сказал Басурин в эфире Первого канала.Он добавил, что противник продолжает дистанционно минировать "Лепестками" некоторые районы Донецка и его города-спутника Макеевка. "Продолжается минирование "Лепестками" территории Макеевки и Донецка. В некоторых районах все усеяно этими "Лепестками". Сотрудники МЧС не всегда успевают убрать то, что видно. Большая проблема в том, что мы не видим их из-за листвы и травы", - отметил официальный представитель армии ДНР.Он также посоветовал родителям, чьи дети вернулись после отдыха в указанные города, рассказать им об этой опасности. "Многие регионы России брали наших детей на отдых, они потихоньку начинают возвращаться... Надеюсь, что друзья, родители детей, которые здесь оставались, расскажут им и у нас не будет никаких трагедий", - отметил Басурин.Противопехотная фугасная мина (ПФМ-1) "Лепесток" предназначена для повреждения ног и срабатывает, когда человек на нее наступает. Устанавливается на грунт дистанционными средствами минирования. Она является практически точной копией американской мины BLU-43/B (Dragontooth).Представительство ДНР в Совместном центре по контролю и координации режима прекращения огня (СЦКК) неоднократно фиксировало применение украинскими войсками кассетных боеприпасов, снаряженных минами "Лепесток" по городам республики. Постпредство РФ при ООН ранее распространило в Совбезе письмо о применении Киевом противопехотных мин "Лепесток" против гражданского населения в Донбассе. Письмо в том числе было направлено генсеку ООН. Украина в 2005 году ратифицировала Оттавскую конвенцию, которая запрещает применение, накопление и производство противопехотных мин. Таким образом, Киев нарушает взятые на себя международные обязательства.
https://ria.ru/20220809/lepestok-1808202140.html
https://ria.ru/20220622/spetsoperatsiya-1795199102.html
донецкая народная республика
макеевка
донецк (днр)
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в мире, донецкая народная республика, макеевка, оон, мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий), донецк (днр), сцкк
14:02 10.08.2022
 
На вооружении украинских войск находятся 90 ракет с минами "Лепесток"

Басурин: на вооружении ВСУ находятся около 90 ракет "Ураган", снаряженных "Лепестками"

© РИА Новости / Перейти в фотобанкПротивопехотные фугасные мины (ПФМ-1) "Лепесток" на центральной улицы Донецка
Противопехотные фугасные мины (ПФМ-1) Лепесток на центральной улицы Донецка - РИА Новости, 1920, 10.08.2022
© РИА Новости
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Противопехотные фугасные мины (ПФМ-1) "Лепесток" на центральной улицы Донецка. Архивное фото
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МОСКВА, 10 авг - РИА Новости. Около 90 ракет "Ураган", снаряженных противопехотными минами "Лепесток", находятся на вооружении украинских военных, сообщил официальный представитель Народной милиции ДНР Эдуард Басурин.
"По нашим данным, у них было порядка 90 таких ракет "Ураган", в которых сразу находятся эти мины "Лепестки", - сказал Басурин в эфире Первого канала.
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Вчера, 06:04Специальная военная операция на Украине
Источник сообщил о задержании в Херсоне диверсантов с минами "Лепесток"
Он добавил, что противник продолжает дистанционно минировать "Лепестками" некоторые районы Донецка и его города-спутника Макеевка. "Продолжается минирование "Лепестками" территории Макеевки и Донецка. В некоторых районах все усеяно этими "Лепестками". Сотрудники МЧС не всегда успевают убрать то, что видно. Большая проблема в том, что мы не видим их из-за листвы и травы", - отметил официальный представитель армии ДНР.
Он также посоветовал родителям, чьи дети вернулись после отдыха в указанные города, рассказать им об этой опасности. "Многие регионы России брали наших детей на отдых, они потихоньку начинают возвращаться... Надеюсь, что друзья, родители детей, которые здесь оставались, расскажут им и у нас не будет никаких трагедий", - отметил Басурин.
Противопехотная фугасная мина (ПФМ-1) "Лепесток" предназначена для повреждения ног и срабатывает, когда человек на нее наступает. Устанавливается на грунт дистанционными средствами минирования. Она является практически точной копией американской мины BLU-43/B (Dragontooth).
Представительство ДНР в Совместном центре по контролю и координации режима прекращения огня (СЦКК) неоднократно фиксировало применение украинскими войсками кассетных боеприпасов, снаряженных минами "Лепесток" по городам республики. Постпредство РФ при ООН ранее распространило в Совбезе письмо о применении Киевом противопехотных мин "Лепесток" против гражданского населения в Донбассе. Письмо в том числе было направлено генсеку ООН. Украина в 2005 году ратифицировала Оттавскую конвенцию, которая запрещает применение, накопление и производство противопехотных мин. Таким образом, Киев нарушает взятые на себя международные обязательства.
Интерактивная карта спецоперации Вооруженных сил России на Украине
22 июня, 17:18Инфографика
Интерактивная карта спецоперации Вооруженных сил России на Украине
 
Специальная военная операция на УкраинеВ миреДонецкая Народная РеспубликаМакеевкаООНМЧС России (Министерство РФ по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)Донецк (ДНР)СЦКК
 
 
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