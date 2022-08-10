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В Волгограде открыли новую лабораторию на 6,5 тысячи исследований в сутки - РИА Новости, 10.08.2022
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В Волгограде открыли новую лабораторию на 6,5 тысячи исследований в сутки
В Волгограде открыли новую лабораторию на 6,5 тысячи исследований в сутки - РИА Новости, 10.08.2022
В Волгограде открыли новую лабораторию на 6,5 тысячи исследований в сутки
Новая государственная лаборатория, которая может выполнять в сутки 6,5 тысячи исследований, в том числе ПЦР, открылась на базе Волгоградской областной больницы... РИА Новости, 10.08.2022
2022-08-10T10:41
2022-08-10T10:41
волгоградская область
общество
андрей бочаров
волгоградская область
здоровье - общество
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ВОЛГОГРАД, 10 авг – РИА Новости. Новая государственная лаборатория, которая может выполнять в сутки 6,5 тысячи исследований, в том числе ПЦР, открылась на базе Волгоградской областной больницы №1, сообщает администрация региона.Как отмечают власти, "6,5 тысячи исследований в смену, в том числе 2 тысячи ПЦР и 500 микробиологических, способна проводить клинико-диагностическая лаборатория, открывшаяся на базе Волгоградской областной больницы №1".Лаборатория открылась в обновленном корпусе больницы, который раньше использовали как склад. Помещение оснастили современным оборудованием, которое позволяет выявлять 2,5 тысячи видов микроорганизмов и 7,8 тысячи штаммов возбудителей инфекций.По данным администрации, в Волгоградской области ПЦР-исследования делают 13 государственных лабораторий, с открытием новой объем исследований вырастет на четверть."С вводом данной лаборатории мы закрываем потребность в ПЦР-исследованиях на территории Волгоградской области. …Созданная в Волгоградской области база позволяет выявлять все известные инфекции", - цитирует ведомство в сообщении слова губернатора Андрея Бочарова, который ознакомился с работой новой лаборатории.
https://ria.ru/20220517/onkotsentr-1789045648.html
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общество, андрей бочаров, волгоградская область, здоровье - общество
10:41 10.08.2022
 
В Волгограде открыли новую лабораторию на 6,5 тысячи исследований в сутки

В Волгограде открыли лабораторию, способную выполнять 6,5 тысячи исследований в сутки

© РИА Новости / Максим Богодвид / Перейти в фотобанкСотрудник научно-исследовательской лаборатории
Сотрудник научно-исследовательской лаборатории - РИА Новости, 1920, 10.08.2022
© РИА Новости / Максим Богодвид
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Сотрудник научно-исследовательской лаборатории. Архивное фото
Читать ria.ru в
ВОЛГОГРАД, 10 авг – РИА Новости. Новая государственная лаборатория, которая может выполнять в сутки 6,5 тысячи исследований, в том числе ПЦР, открылась на базе Волгоградской областной больницы №1, сообщает администрация региона.
Как отмечают власти, "6,5 тысячи исследований в смену, в том числе 2 тысячи ПЦР и 500 микробиологических, способна проводить клинико-диагностическая лаборатория, открывшаяся на базе Волгоградской областной больницы №1".
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Лаборатория открылась в обновленном корпусе больницы, который раньше использовали как склад. Помещение оснастили современным оборудованием, которое позволяет выявлять 2,5 тысячи видов микроорганизмов и 7,8 тысячи штаммов возбудителей инфекций.
По данным администрации, в Волгоградской области ПЦР-исследования делают 13 государственных лабораторий, с открытием новой объем исследований вырастет на четверть.
"С вводом данной лаборатории мы закрываем потребность в ПЦР-исследованиях на территории Волгоградской области. …Созданная в Волгоградской области база позволяет выявлять все известные инфекции", - цитирует ведомство в сообщении слова губернатора Андрея Бочарова, который ознакомился с работой новой лаборатории.
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