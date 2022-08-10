https://ria.ru/20220810/laboratoriya-1808505332.html
В Волгограде открыли новую лабораторию на 6,5 тысячи исследований в сутки
В Волгограде открыли новую лабораторию на 6,5 тысячи исследований в сутки - РИА Новости, 10.08.2022
В Волгограде открыли новую лабораторию на 6,5 тысячи исследований в сутки
Новая государственная лаборатория, которая может выполнять в сутки 6,5 тысячи исследований, в том числе ПЦР, открылась на базе Волгоградской областной больницы... РИА Новости, 10.08.2022
2022-08-10T10:41
2022-08-10T10:41
2022-08-10T10:41
волгоградская область
общество
андрей бочаров
волгоградская область
здоровье - общество
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/03/10/1778493966_0:325:3064:2048_1920x0_80_0_0_4951158ba52297e8d1057ca8dba8b3fb.jpg
ВОЛГОГРАД, 10 авг – РИА Новости. Новая государственная лаборатория, которая может выполнять в сутки 6,5 тысячи исследований, в том числе ПЦР, открылась на базе Волгоградской областной больницы №1, сообщает администрация региона.Как отмечают власти, "6,5 тысячи исследований в смену, в том числе 2 тысячи ПЦР и 500 микробиологических, способна проводить клинико-диагностическая лаборатория, открывшаяся на базе Волгоградской областной больницы №1".Лаборатория открылась в обновленном корпусе больницы, который раньше использовали как склад. Помещение оснастили современным оборудованием, которое позволяет выявлять 2,5 тысячи видов микроорганизмов и 7,8 тысячи штаммов возбудителей инфекций.По данным администрации, в Волгоградской области ПЦР-исследования делают 13 государственных лабораторий, с открытием новой объем исследований вырастет на четверть."С вводом данной лаборатории мы закрываем потребность в ПЦР-исследованиях на территории Волгоградской области. …Созданная в Волгоградской области база позволяет выявлять все известные инфекции", - цитирует ведомство в сообщении слова губернатора Андрея Бочарова, который ознакомился с работой новой лаборатории.
https://ria.ru/20220517/onkotsentr-1789045648.html
https://ria.ru/20220426/tekhnopark-1785553409.html
волгоградская область
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2022
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/03/10/1778493966_39:0:2770:2048_1920x0_80_0_0_02e6a20ca0a32a838ba5bea64c120577.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
общество, андрей бочаров, волгоградская область, здоровье - общество
В Волгограде открыли новую лабораторию на 6,5 тысячи исследований в сутки
В Волгограде открыли лабораторию, способную выполнять 6,5 тысячи исследований в сутки