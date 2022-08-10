https://ria.ru/20220810/laboratoriya-1808505332.html

В Волгограде открыли новую лабораторию на 6,5 тысячи исследований в сутки

В Волгограде открыли новую лабораторию на 6,5 тысячи исследований в сутки - РИА Новости, 10.08.2022

В Волгограде открыли новую лабораторию на 6,5 тысячи исследований в сутки

Новая государственная лаборатория, которая может выполнять в сутки 6,5 тысячи исследований, в том числе ПЦР, открылась на базе Волгоградской областной больницы... РИА Новости, 10.08.2022

2022-08-10T10:41

2022-08-10T10:41

2022-08-10T10:41

волгоградская область

общество

андрей бочаров

волгоградская область

здоровье - общество

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ВОЛГОГРАД, 10 авг – РИА Новости. Новая государственная лаборатория, которая может выполнять в сутки 6,5 тысячи исследований, в том числе ПЦР, открылась на базе Волгоградской областной больницы №1, сообщает администрация региона.Как отмечают власти, "6,5 тысячи исследований в смену, в том числе 2 тысячи ПЦР и 500 микробиологических, способна проводить клинико-диагностическая лаборатория, открывшаяся на базе Волгоградской областной больницы №1".Лаборатория открылась в обновленном корпусе больницы, который раньше использовали как склад. Помещение оснастили современным оборудованием, которое позволяет выявлять 2,5 тысячи видов микроорганизмов и 7,8 тысячи штаммов возбудителей инфекций.По данным администрации, в Волгоградской области ПЦР-исследования делают 13 государственных лабораторий, с открытием новой объем исследований вырастет на четверть."С вводом данной лаборатории мы закрываем потребность в ПЦР-исследованиях на территории Волгоградской области. …Созданная в Волгоградской области база позволяет выявлять все известные инфекции", - цитирует ведомство в сообщении слова губернатора Андрея Бочарова, который ознакомился с работой новой лаборатории.

https://ria.ru/20220517/onkotsentr-1789045648.html

https://ria.ru/20220426/tekhnopark-1785553409.html

волгоградская область

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Кирилл Волков

общество, андрей бочаров, волгоградская область, здоровье - общество