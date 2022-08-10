https://ria.ru/20220810/kurorty-1808551694.html
Туроператоры назвали самые популярные курорты юга в бархатный сезон
Туроператоры назвали самые популярные курорты юга в бархатный сезон - РИА Новости, 10.08.2022
Туроператоры назвали самые популярные курорты юга в бархатный сезон
Туроператоры составили рейтинг самых популярных южных направлений в бархатный сезон, сообщает АТОР. РИА Новости, 10.08.2022
2022-08-10T15:13
2022-08-10T15:13
2022-08-10T15:13
туризм
новости - туризм
сочи
абхазия
краснодарский край
курорт
анапа
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МОСКВА, 10 авг — РИА Новости. Туроператоры составили рейтинг самых популярных южных направлений в бархатный сезон, сообщает АТОР.Чаще всего бронируют туры в Сочи — именно этот город возглавляет топ-5 курортов. На втором месте — Абхазия. В лидеры ее вывели более низкие по сравнению с Краснодарским краем цены на отдых и близость к работающему аэропорту Сочи, отмечают эксперты. Третье место досталось Анапе, четвертое и пятое — Кавминводам и Геленджику."Изменение в первой пятерке одно: из нее в этом году выпал Крым", — уточняют в ассоциации.По прогнозам туроператоров, в сентябре также вырастет интерес россиян к поездкам в Санкт-Петербург, Калининградскую и Московскую области, так как сезонный спрос с пляжного отдыха будет постепенно переключаться в пользу сити-туров и экскурсионного туризма.По словам представителей отрасли, спрос на отдых в начале осени увеличился на 30-70 процентов по сравнению с прошлым годом.
https://ria.ru/20220810/puteshestviya-1808356841.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
новости - туризм, сочи, абхазия, краснодарский край, курорт, анапа, геленджик, отдых, туризм, туристы
Туроператоры назвали самые популярные курорты юга в бархатный сезон
Туроператоры узнали, на какие морские курорты поедут отдыхать россияне в бархатный сезон
МОСКВА, 10 авг — РИА Новости.
Туроператоры составили рейтинг самых популярных южных направлений в бархатный сезон, сообщает
АТОР.
Чаще всего бронируют туры в Сочи — именно этот город возглавляет топ-5 курортов. На втором месте — Абхазия. В лидеры ее вывели более низкие по сравнению с Краснодарским краем цены на отдых и близость к работающему аэропорту Сочи, отмечают эксперты. Третье место досталось Анапе, четвертое и пятое — Кавминводам и Геленджику.
"Изменение в первой пятерке одно: из нее в этом году выпал Крым", — уточняют в ассоциации.
По прогнозам туроператоров, в сентябре также вырастет интерес россиян к поездкам в Санкт-Петербург, Калининградскую и Московскую области, так как сезонный спрос с пляжного отдыха будет постепенно переключаться в пользу сити-туров и экскурсионного туризма.
По словам представителей отрасли, спрос на отдых в начале осени увеличился на 30-70 процентов по сравнению с прошлым годом.