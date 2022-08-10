https://ria.ru/20220810/kurorty-1808551694.html

Туроператоры назвали самые популярные курорты юга в бархатный сезон

Туроператоры назвали самые популярные курорты юга в бархатный сезон - РИА Новости, 10.08.2022

Туроператоры назвали самые популярные курорты юга в бархатный сезон

Туроператоры составили рейтинг самых популярных южных направлений в бархатный сезон, сообщает АТОР. РИА Новости, 10.08.2022

2022-08-10T15:13

2022-08-10T15:13

2022-08-10T15:13

туризм

новости - туризм

сочи

абхазия

краснодарский край

курорт

анапа

геленджик

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МОСКВА, 10 авг — РИА Новости. Туроператоры составили рейтинг самых популярных южных направлений в бархатный сезон, сообщает АТОР.Чаще всего бронируют туры в Сочи — именно этот город возглавляет топ-5 курортов. На втором месте — Абхазия. В лидеры ее вывели более низкие по сравнению с Краснодарским краем цены на отдых и близость к работающему аэропорту Сочи, отмечают эксперты. Третье место досталось Анапе, четвертое и пятое — Кавминводам и Геленджику."Изменение в первой пятерке одно: из нее в этом году выпал Крым", — уточняют в ассоциации.По прогнозам туроператоров, в сентябре также вырастет интерес россиян к поездкам в Санкт-Петербург, Калининградскую и Московскую области, так как сезонный спрос с пляжного отдыха будет постепенно переключаться в пользу сити-туров и экскурсионного туризма.По словам представителей отрасли, спрос на отдых в начале осени увеличился на 30-70 процентов по сравнению с прошлым годом.

https://ria.ru/20220810/puteshestviya-1808356841.html

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абхазия

краснодарский край

анапа

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Ольга Кабанова

Ольга Кабанова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Ольга Кабанова

новости - туризм, сочи, абхазия, краснодарский край, курорт, анапа, геленджик, отдых, туризм, туристы