https://ria.ru/20220810/korshun-1808692409.html

В Москве спасли краснокнижного черного коршуна

В Москве спасли краснокнижного черного коршуна - РИА Новости, 10.08.2022

В Москве спасли краснокнижного черного коршуна

Краснокнижного черного коршуна спасли в Тверском районе столицы, сообщается в Telegram-канале комплекса городского хозяйства. РИА Новости, 10.08.2022

2022-08-10T18:10

2022-08-10T18:10

2022-08-10T18:10

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МОСКВА, 10 авг - РИА Новости. Краснокнижного черного коршуна спасли в Тверском районе столицы, сообщается в Telegram-канале комплекса городского хозяйства."Краснокнижного черного коршуна спасли в Тверском районе ЦАО. Птица занесена в Красную книгу Москвы под 0-й категорией редкости как вероятно исчезнувший вид и охраняется Конвенцией о международной торговле видами дикой фауны и флоры, находящимися под угрозой исчезновения (СИТЕС). Редкую птицу специалистам передал житель города", - говорится в сообщении.Сейчас коршун находится в центре реабилитации департамента природопользования, где ему окажут необходимую помощь и создадут условия для комфортного проживания, добавляется в сообщении.В комплексе городского хозяйства рассказали, что отличить черного коршуна можно даже на большом расстоянии. Главная характерная черта – вильчатый хвост, который в полете выполняет рулевую функцию. Окрас оперения – темно-бурый, издалека он кажется черным. Область головы с сероватым оттенком. Размах крыльев – до 1,5 метра. Для охоты черный коршун предпочитает открытые пространства. Он медленно облетает большие территории на высоте 70 – 100 метров. Схватить крупную добычу коршун не способен, но может отбирать у других пернатых добытую ими пищу.

https://ria.ru/20220808/spasenie-1807920407.html

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