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В Москве спасли краснокнижного черного коршуна - РИА Новости, 10.08.2022
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В Москве спасли краснокнижного черного коршуна
В Москве спасли краснокнижного черного коршуна - РИА Новости, 10.08.2022
В Москве спасли краснокнижного черного коршуна
Краснокнижного черного коршуна спасли в Тверском районе столицы, сообщается в Telegram-канале комплекса городского хозяйства. РИА Новости, 10.08.2022
2022-08-10T18:10
2022-08-10T18:10
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МОСКВА, 10 авг - РИА Новости. Краснокнижного черного коршуна спасли в Тверском районе столицы, сообщается в Telegram-канале комплекса городского хозяйства."Краснокнижного черного коршуна спасли в Тверском районе ЦАО. Птица занесена в Красную книгу Москвы под 0-й категорией редкости как вероятно исчезнувший вид и охраняется Конвенцией о международной торговле видами дикой фауны и флоры, находящимися под угрозой исчезновения (СИТЕС). Редкую птицу специалистам передал житель города", - говорится в сообщении.Сейчас коршун находится в центре реабилитации департамента природопользования, где ему окажут необходимую помощь и создадут условия для комфортного проживания, добавляется в сообщении.В комплексе городского хозяйства рассказали, что отличить черного коршуна можно даже на большом расстоянии. Главная характерная черта – вильчатый хвост, который в полете выполняет рулевую функцию. Окрас оперения – темно-бурый, издалека он кажется черным. Область головы с сероватым оттенком. Размах крыльев – до 1,5 метра. Для охоты черный коршун предпочитает открытые пространства. Он медленно облетает большие территории на высоте 70 – 100 метров. Схватить крупную добычу коршун не способен, но может отбирать у других пернатых добытую ими пищу.
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москва, цао
18:10 10.08.2022
 
В Москве спасли краснокнижного черного коршуна

В Тверском районе Москвы спасли краснокнижного черного коршуна

© Фото : Городское хозяйство Москвы/TelegramЧерный коршун, спасенный в Тверском районе Москвы
Черный коршун, спасенный в Тверском районе Москвы - РИА Новости, 1920, 10.08.2022
© Фото : Городское хозяйство Москвы/Telegram
Черный коршун, спасенный в Тверском районе Москвы
Читать ria.ru в
МОСКВА, 10 авг - РИА Новости. Краснокнижного черного коршуна спасли в Тверском районе столицы, сообщается в Telegram-канале комплекса городского хозяйства.
"Краснокнижного черного коршуна спасли в Тверском районе ЦАО. Птица занесена в Красную книгу Москвы под 0-й категорией редкости как вероятно исчезнувший вид и охраняется Конвенцией о международной торговле видами дикой фауны и флоры, находящимися под угрозой исчезновения (СИТЕС). Редкую птицу специалистам передал житель города", - говорится в сообщении.
Сейчас коршун находится в центре реабилитации департамента природопользования, где ему окажут необходимую помощь и создадут условия для комфортного проживания, добавляется в сообщении.
В комплексе городского хозяйства рассказали, что отличить черного коршуна можно даже на большом расстоянии. Главная характерная черта – вильчатый хвост, который в полете выполняет рулевую функцию. Окрас оперения – темно-бурый, издалека он кажется черным. Область головы с сероватым оттенком. Размах крыльев – до 1,5 метра. Для охоты черный коршун предпочитает открытые пространства. Он медленно облетает большие территории на высоте 70 – 100 метров. Схватить крупную добычу коршун не способен, но может отбирать у других пернатых добытую ими пищу.
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