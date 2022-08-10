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В Москве за сутки госпитализировали 379 человек с COVID-19 - РИА Новости, 10.08.2022
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Распространение коронавируса
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В Москве за сутки госпитализировали 379 человек с COVID-19
В Москве за сутки госпитализировали 379 человек с COVID-19 - РИА Новости, 10.08.2022
В Москве за сутки госпитализировали 379 человек с COVID-19
За последние сутки в Москве выявлено 8 608 случаев COVID-19, 18 человек умерли, сообщается на портале стопкоронавирус.рф. РИА Новости, 10.08.2022
2022-08-10T11:12
2022-08-10T11:12
распространение коронавируса
здоровье - общество
москва
коронавирус в россии
коронавирус covid-19
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МОСКВА, 10 авг - РИА Новости. За последние сутки в Москве выявлено 8 608 случаев COVID-19, 18 человек умерли, сообщается на портале стопкоронавирус.рф."Выявлено случаев за сутки - 8 608, госпитализированы 379 человек, выздоровели 6 022 человек, 18 человек умерли за сутки", - говорится в сводке по столице.Накануне был выявлен 4 781 новый случай заражения COVID.Всего с начала пандемии в Москве было выявлено 2 877 323 случаев коронавируса, выздоровели 2 651 404 человека, умерли - 44 618.
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здоровье - общество, москва, коронавирус в россии, коронавирус covid-19
11:12 10.08.2022
 
В Москве за сутки госпитализировали 379 человек с COVID-19

В Москве за сутки выявили 8608 новых случаев заражения коронавирусом

© РИА Новости / Алексей Майшев / Перейти в фотобанкБригада скорой медицинской помощи в карантинном центре в Коммунарке
Бригада скорой медицинской помощи в карантинном центре в Коммунарке - РИА Новости, 1920, 10.08.2022
© РИА Новости / Алексей Майшев
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Бригада скорой медицинской помощи в карантинном центре в Коммунарке. Архивное фото
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МОСКВА, 10 авг - РИА Новости. За последние сутки в Москве выявлено 8 608 случаев COVID-19, 18 человек умерли, сообщается на портале стопкоронавирус.рф.
"Выявлено случаев за сутки - 8 608, госпитализированы 379 человек, выздоровели 6 022 человек, 18 человек умерли за сутки", - говорится в сводке по столице.
Накануне был выявлен 4 781 новый случай заражения COVID.
Всего с начала пандемии в Москве было выявлено 2 877 323 случаев коронавируса, выздоровели 2 651 404 человека, умерли - 44 618.
Образцы для исследования на коронавирусную инфекцию covid-19 - РИА Новости, 1920, 09.08.2022
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