https://ria.ru/20220810/koronavirus-1808511202.html

В Москве за сутки госпитализировали 379 человек с COVID-19

В Москве за сутки госпитализировали 379 человек с COVID-19 - РИА Новости, 10.08.2022

В Москве за сутки госпитализировали 379 человек с COVID-19

За последние сутки в Москве выявлено 8 608 случаев COVID-19, 18 человек умерли, сообщается на портале стопкоронавирус.рф. РИА Новости, 10.08.2022

2022-08-10T11:12

2022-08-10T11:12

2022-08-10T11:12

распространение коронавируса

здоровье - общество

москва

коронавирус в россии

коронавирус covid-19

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МОСКВА, 10 авг - РИА Новости. За последние сутки в Москве выявлено 8 608 случаев COVID-19, 18 человек умерли, сообщается на портале стопкоронавирус.рф."Выявлено случаев за сутки - 8 608, госпитализированы 379 человек, выздоровели 6 022 человек, 18 человек умерли за сутки", - говорится в сводке по столице.Накануне был выявлен 4 781 новый случай заражения COVID.Всего с начала пандемии в Москве было выявлено 2 877 323 случаев коронавируса, выздоровели 2 651 404 человека, умерли - 44 618.

https://ria.ru/20220809/ogranicheniya-1808267765.html

москва

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2022

Влада Копылова

Влада Копылова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Влада Копылова

здоровье - общество, москва, коронавирус в россии, коронавирус covid-19