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В России за сутки госпитализировали более 2,6 тысячи человек с COVID-19 - РИА Новости, 10.08.2022
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Распространение коронавируса
https://ria.ru/20220810/koronavirus-1808509886.html
В России за сутки госпитализировали более 2,6 тысячи человек с COVID-19
В России за сутки госпитализировали более 2,6 тысячи человек с COVID-19 - РИА Новости, 10.08.2022
В России за сутки госпитализировали более 2,6 тысячи человек с COVID-19
Более 2,6 тысячи человек с коронавирусом госпитализированы за сутки в России, это на 3,6% больше, чем накануне. РИА Новости, 10.08.2022
2022-08-10T11:06
2022-08-10T11:44
распространение коронавируса
общество
коронавирус в россии
коронавирус covid-19
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МОСКВА, 10 авг — РИА Новости. Более 2,6 тысячи человек с коронавирусом госпитализированы за сутки в России, это на 3,6% больше, чем накануне."По состоянию на 10 августа 2022 года в Российской Федерации количество госпитализаций за сутки составило 2 666 человек и увеличилось в сравнении с предшествующими сутками на 3,6%", - говорится в сообщении.Рост числа госпитализаций отмечен в 41 регионе, снижение — в 38, в шести ситуация не изменилась.Всего за сутки выявили более 23,7 тысячи новых случаев коронавируса впервые с конца марта; умерли 56 человек. За сутки в стране выздоровели 14 552 человека, это на 11,2% больше в сравнении с 9 августа."Выявлено 23 771 новый случай COVID-19. Умерло за сутки 56 человек", - говорится в сообщении.
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общество, коронавирус в россии, коронавирус covid-19
11:06 10.08.2022 (обновлено: 11:44 10.08.2022)
 
В России за сутки госпитализировали более 2,6 тысячи человек с COVID-19

В России за сутки выявили более 23,7 тысячи новых случаев COVID-19 впервые с конца марта

© РИА Новости / Кирилл БрагаМедицинские работники в инфекционной больнице
Медицинские работники в инфекционной больнице - РИА Новости, 1920, 10.08.2022
© РИА Новости / Кирилл Брага
Медицинские работники в инфекционной больнице. Архивное фото
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МОСКВА, 10 авг — РИА Новости. Более 2,6 тысячи человек с коронавирусом госпитализированы за сутки в России, это на 3,6% больше, чем накануне.
"По состоянию на 10 августа 2022 года в Российской Федерации количество госпитализаций за сутки составило 2 666 человек и увеличилось в сравнении с предшествующими сутками на 3,6%", - говорится в сообщении.
Рост числа госпитализаций отмечен в 41 регионе, снижение — в 38, в шести ситуация не изменилась.
Всего за сутки выявили более 23,7 тысячи новых случаев коронавируса впервые с конца марта; умерли 56 человек. За сутки в стране выздоровели 14 552 человека, это на 11,2% больше в сравнении с 9 августа.
"Выявлено 23 771 новый случай COVID-19. Умерло за сутки 56 человек", - говорится в сообщении.
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