https://ria.ru/20220810/koronavirus-1808509886.html

В России за сутки госпитализировали более 2,6 тысячи человек с COVID-19

В России за сутки госпитализировали более 2,6 тысячи человек с COVID-19 - РИА Новости, 10.08.2022

В России за сутки госпитализировали более 2,6 тысячи человек с COVID-19

Более 2,6 тысячи человек с коронавирусом госпитализированы за сутки в России, это на 3,6% больше, чем накануне. РИА Новости, 10.08.2022

2022-08-10T11:06

2022-08-10T11:06

2022-08-10T11:44

распространение коронавируса

общество

коронавирус в россии

коронавирус covid-19

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МОСКВА, 10 авг — РИА Новости. Более 2,6 тысячи человек с коронавирусом госпитализированы за сутки в России, это на 3,6% больше, чем накануне."По состоянию на 10 августа 2022 года в Российской Федерации количество госпитализаций за сутки составило 2 666 человек и увеличилось в сравнении с предшествующими сутками на 3,6%", - говорится в сообщении.Рост числа госпитализаций отмечен в 41 регионе, снижение — в 38, в шести ситуация не изменилась.Всего за сутки выявили более 23,7 тысячи новых случаев коронавируса впервые с конца марта; умерли 56 человек. За сутки в стране выздоровели 14 552 человека, это на 11,2% больше в сравнении с 9 августа."Выявлено 23 771 новый случай COVID-19. Умерло за сутки 56 человек", - говорится в сообщении.

https://ria.ru/20220805/koronavirus-1807630905.html

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2022

Варвара Скокшина

Варвара Скокшина

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Варвара Скокшина

общество, коронавирус в россии, коронавирус covid-19