https://ria.ru/20220810/koronavirus-1808509886.html
В России за сутки госпитализировали более 2,6 тысячи человек с COVID-19
В России за сутки госпитализировали более 2,6 тысячи человек с COVID-19 - РИА Новости, 10.08.2022
В России за сутки госпитализировали более 2,6 тысячи человек с COVID-19
Более 2,6 тысячи человек с коронавирусом госпитализированы за сутки в России, это на 3,6% больше, чем накануне. РИА Новости, 10.08.2022
2022-08-10T11:06
2022-08-10T11:06
2022-08-10T11:44
распространение коронавируса
общество
коронавирус в россии
коронавирус covid-19
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/06/14/1796882182_0:0:3130:1762_1920x0_80_0_0_7801f4b5c31f66bc9b0c129ac7d9006d.jpg
МОСКВА, 10 авг — РИА Новости. Более 2,6 тысячи человек с коронавирусом госпитализированы за сутки в России, это на 3,6% больше, чем накануне."По состоянию на 10 августа 2022 года в Российской Федерации количество госпитализаций за сутки составило 2 666 человек и увеличилось в сравнении с предшествующими сутками на 3,6%", - говорится в сообщении.Рост числа госпитализаций отмечен в 41 регионе, снижение — в 38, в шести ситуация не изменилась.Всего за сутки выявили более 23,7 тысячи новых случаев коронавируса впервые с конца марта; умерли 56 человек. За сутки в стране выздоровели 14 552 человека, это на 11,2% больше в сравнении с 9 августа."Выявлено 23 771 новый случай COVID-19. Умерло за сутки 56 человек", - говорится в сообщении.
https://ria.ru/20220805/koronavirus-1807630905.html
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2022
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/06/14/1796882182_399:0:3130:2048_1920x0_80_0_0_7fb8908560f90aebc006cd3ce2d2b6c6.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
общество, коронавирус в россии, коронавирус covid-19
11:06 10.08.2022 (обновлено: 11:44 10.08.2022)
В России за сутки госпитализировали более 2,6 тысячи человек с COVID-19
В России за сутки выявили более 23,7 тысячи новых случаев COVID-19 впервые с конца марта
МОСКВА, 10 авг — РИА Новости. Более 2,6 тысячи человек с коронавирусом госпитализированы за сутки в России, это на 3,6% больше, чем накануне.
"По состоянию на 10 августа 2022 года в Российской Федерации количество госпитализаций за сутки составило 2 666 человек и увеличилось в сравнении с предшествующими сутками на 3,6%", - говорится в сообщении.
Рост числа госпитализаций отмечен в 41 регионе, снижение — в 38, в шести ситуация не изменилась.
Всего за сутки выявили более 23,7 тысячи новых случаев коронавируса впервые с конца марта; умерли 56 человек. За сутки в стране выздоровели 14 552 человека, это на 11,2% больше в сравнении с 9 августа.
"Выявлено 23 771 новый случай COVID-19. Умерло за сутки 56 человек", - говорится в сообщении.