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Раскрыта тайна образования континентов - РИА Новости, 10.08.2022
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Наука
https://ria.ru/20220810/kontinenty-1808578395.html
Раскрыта тайна образования континентов
Раскрыта тайна образования континентов - РИА Новости, 10.08.2022
Раскрыта тайна образования континентов
Континенты Земли сформировались в результате ударов гигантских метеоритов — доказательства этой теории в своем новом исследовании представили ученые из... РИА Новости, 10.08.2022
2022-08-10T18:00
2022-08-10T18:55
наука
космос - риа наука
земля
западная австралия
геология
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МОСКВА, 10 июл — РИА Новости. Континенты Земли сформировались в результате ударов гигантских метеоритов — доказательства этой теории в своем новом исследовании представили ученые из австралийского Университета Кертина.Предположения о таком образовании континентов существовали десятилетиями, но до сих пор было мало убедительных доказательств в поддержку этой теории.Изучение состава изотопов кислорода в этих кристаллах циркона выявило "нисходящий" процесс, начинающийся с плавления пород вблизи поверхности и развивающийся глубже, что соответствует геологическому эффекту от ударов упавших на Землю небесных тел.Процесс начался в течение первого миллиарда лет после образования нашей планеты (возраст которой оценивается в 4,5 миллиарда лет). Размеры метеоритов были сопоставимы с тем, который привел к вымиранию динозавров.По словам Джонсона, понимание формирования и продолжающейся эволюции континентов Земли имеет решающее значение, учитывая, что на этих массивах суши находятся большая часть биомассы, все люди и почти все важные месторождения полезных ископаемых планеты, включая такие металлы, как литий, олово и никель — элементы, необходимые для производства экологически чистых технологий.Месторождения полезных ископаемых стали конечным результатом процесса, известного как дифференциация земной коры, который стартовал с формирования самых ранних массивов суши. Данные, относящиеся к другим областям древней континентальной коры, по-видимому, показывают закономерности, аналогичные тем, которые были обнаружены в Западной Австралии, предполагает ученый.
https://ria.ru/20220520/klimat-1789409632.html
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космос - риа наука, земля, западная австралия, геология
18:00 10.08.2022 (обновлено: 18:55 10.08.2022)
 

Раскрыта тайна образования континентов

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МОСКВА, 10 июл — РИА Новости. Континенты Земли сформировались в результате ударов гигантских метеоритов — доказательства этой теории в своем новом исследовании представили ученые из австралийского Университета Кертина.
Предположения о таком образовании континентов существовали десятилетиями, но до сих пор было мало убедительных доказательств в поддержку этой теории.

"Изучая крошечные кристаллы минерала циркона в породах кратона Пилбара в Западной Австралии, который представляет собой наиболее хорошо сохранившийся остаток древней коры на Земле, мы нашли доказательства ударов гигантских метеоритов", — сказал ведущий автор работы доктор Тим Джонсон из Университета Кертина.

Изучение состава изотопов кислорода в этих кристаллах циркона выявило "нисходящий" процесс, начинающийся с плавления пород вблизи поверхности и развивающийся глубже, что соответствует геологическому эффекту от ударов упавших на Землю небесных тел.
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По словам Джонсона, понимание формирования и продолжающейся эволюции континентов Земли имеет решающее значение, учитывая, что на этих массивах суши находятся большая часть биомассы, все люди и почти все важные месторождения полезных ископаемых планеты, включая такие металлы, как литий, олово и никель — элементы, необходимые для производства экологически чистых технологий.
Месторождения полезных ископаемых стали конечным результатом процесса, известного как дифференциация земной коры, который стартовал с формирования самых ранних массивов суши. Данные, относящиеся к другим областям древней континентальной коры, по-видимому, показывают закономерности, аналогичные тем, которые были обнаружены в Западной Австралии, предполагает ученый.
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