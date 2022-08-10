https://ria.ru/20220810/kontinenty-1808578395.html

Раскрыта тайна образования континентов

Раскрыта тайна образования континентов - РИА Новости, 10.08.2022

Раскрыта тайна образования континентов

Континенты Земли сформировались в результате ударов гигантских метеоритов — доказательства этой теории в своем новом исследовании представили ученые из... РИА Новости, 10.08.2022

2022-08-10T18:00

2022-08-10T18:00

2022-08-10T18:55

наука

космос - риа наука

земля

западная австралия

геология

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МОСКВА, 10 июл — РИА Новости. Континенты Земли сформировались в результате ударов гигантских метеоритов — доказательства этой теории в своем новом исследовании представили ученые из австралийского Университета Кертина.Предположения о таком образовании континентов существовали десятилетиями, но до сих пор было мало убедительных доказательств в поддержку этой теории.Изучение состава изотопов кислорода в этих кристаллах циркона выявило "нисходящий" процесс, начинающийся с плавления пород вблизи поверхности и развивающийся глубже, что соответствует геологическому эффекту от ударов упавших на Землю небесных тел.Процесс начался в течение первого миллиарда лет после образования нашей планеты (возраст которой оценивается в 4,5 миллиарда лет). Размеры метеоритов были сопоставимы с тем, который привел к вымиранию динозавров.По словам Джонсона, понимание формирования и продолжающейся эволюции континентов Земли имеет решающее значение, учитывая, что на этих массивах суши находятся большая часть биомассы, все люди и почти все важные месторождения полезных ископаемых планеты, включая такие металлы, как литий, олово и никель — элементы, необходимые для производства экологически чистых технологий.Месторождения полезных ископаемых стали конечным результатом процесса, известного как дифференциация земной коры, который стартовал с формирования самых ранних массивов суши. Данные, относящиеся к другим областям древней континентальной коры, по-видимому, показывают закономерности, аналогичные тем, которые были обнаружены в Западной Австралии, предполагает ученый.

https://ria.ru/20220520/klimat-1789409632.html

https://ria.ru/20220701/energiya-1799096863.html

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космос - риа наука, земля, западная австралия, геология