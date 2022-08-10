https://ria.ru/20220810/konkurs-1808656876.html

Темрезов: в КЧР стартовал высокогорный грантовый конкурс для молодежи

Темрезов: в КЧР стартовал высокогорный грантовый конкурс для молодежи - РИА Новости, 10.08.2022

Темрезов: в КЧР стартовал высокогорный грантовый конкурс для молодежи

В Карачаево-Черкесии с 9 по 15 августа более сотни молодых людей поборятся за гранты на высокогорном грантовом форуме "Махар", написал в соцсетях глава... РИА Новости, 10.08.2022

2022-08-10T16:35

2022-08-10T16:35

2022-08-10T16:40

карачаево-черкесская республика

общество

россия

скфо

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ЧЕРКЕССК, 10 авг – РИА Новости. В Карачаево-Черкесии с 9 по 15 августа более сотни молодых людей поборятся за гранты на высокогорном грантовом форуме "Махар", написал в соцсетях глава республики Рашид Темрезов.Более сотни активистов из СКФО и других регионов России представят социально значимые проекты и получат возможность выиграть гранты на их реализацию на молодежном высокогорном форуме "Махар".Глава республики сообщил, что форум проводится более десяти лет, но впервые он приобрел статус всероссийского и грантового конкурса для талантливой молодёжи с призовым фондом до 500 тысяч рублей."Уверен, для многих участников форум станет местом интересных знакомств, новых идей и больших целей. Отрадно принимать на нашей земле такую молодежь – талантливую, творческую, неравнодушную к судьбе своего региона и всей России", - написал Темрезов.На форуме молодые люди представят проекты по направлениям "социальное проектирование", "студенческий туризм", "творчество", "креативные индустрии", примут участие в различных тренингах, круглых столах, мастер-классах, спортивных и культурных мероприятиях.

https://ria.ru/20220729/zhile-1805978251.html

россия

скфо

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Артем Смирнов

общество, россия, скфо