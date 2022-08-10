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Темрезов: в КЧР стартовал высокогорный грантовый конкурс для молодежи - РИА Новости, 10.08.2022
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Карачаево-Черкесская Республика
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Темрезов: в КЧР стартовал высокогорный грантовый конкурс для молодежи
Темрезов: в КЧР стартовал высокогорный грантовый конкурс для молодежи - РИА Новости, 10.08.2022
Темрезов: в КЧР стартовал высокогорный грантовый конкурс для молодежи
В Карачаево-Черкесии с 9 по 15 августа более сотни молодых людей поборятся за гранты на высокогорном грантовом форуме "Махар", написал в соцсетях глава... РИА Новости, 10.08.2022
2022-08-10T16:35
2022-08-10T16:40
карачаево-черкесская республика
общество
россия
скфо
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ЧЕРКЕССК, 10 авг – РИА Новости. В Карачаево-Черкесии с 9 по 15 августа более сотни молодых людей поборятся за гранты на высокогорном грантовом форуме "Махар", написал в соцсетях глава республики Рашид Темрезов.Более сотни активистов из СКФО и других регионов России представят социально значимые проекты и получат возможность выиграть гранты на их реализацию на молодежном высокогорном форуме "Махар".Глава республики сообщил, что форум проводится более десяти лет, но впервые он приобрел статус всероссийского и грантового конкурса для талантливой молодёжи с призовым фондом до 500 тысяч рублей."Уверен, для многих участников форум станет местом интересных знакомств, новых идей и больших целей. Отрадно принимать на нашей земле такую молодежь – талантливую, творческую, неравнодушную к судьбе своего региона и всей России", - написал Темрезов.На форуме молодые люди представят проекты по направлениям "социальное проектирование", "студенческий туризм", "творчество", "креативные индустрии", примут участие в различных тренингах, круглых столах, мастер-классах, спортивных и культурных мероприятиях.
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общество, россия, скфо
16:35 10.08.2022 (обновлено: 16:40 10.08.2022)
 

Темрезов: в КЧР стартовал высокогорный грантовый конкурс для молодежи

© Фото : Пресс-служба главы регионаВ КЧР стартовал высокогорный грантовый конкурс для молодежи "Махар"
В КЧР стартовал высокогорный грантовый конкурс для молодежи Махар - РИА Новости, 1920, 10.08.2022
© Фото : Пресс-служба главы региона
Читать ria.ru в
ЧЕРКЕССК, 10 авг – РИА Новости. В Карачаево-Черкесии с 9 по 15 августа более сотни молодых людей поборятся за гранты на высокогорном грантовом форуме "Махар", написал в соцсетях глава республики Рашид Темрезов.
Более сотни активистов из СКФО и других регионов России представят социально значимые проекты и получат возможность выиграть гранты на их реализацию на молодежном высокогорном форуме "Махар".
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Глава республики сообщил, что форум проводится более десяти лет, но впервые он приобрел статус всероссийского и грантового конкурса для талантливой молодёжи с призовым фондом до 500 тысяч рублей.
"Уверен, для многих участников форум станет местом интересных знакомств, новых идей и больших целей. Отрадно принимать на нашей земле такую молодежь – талантливую, творческую, неравнодушную к судьбе своего региона и всей России", - написал Темрезов.
На форуме молодые люди представят проекты по направлениям "социальное проектирование", "студенческий туризм", "творчество", "креативные индустрии", примут участие в различных тренингах, круглых столах, мастер-классах, спортивных и культурных мероприятиях.
 
Карачаево-Черкесская РеспубликаОбществоРоссияСКФО
 
 
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