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ФБР конфисковало мобильный телефон у конгрессмена-союзника Трампа
ФБР конфисковало мобильный телефон у конгрессмена-союзника Трампа - РИА Новости, 10.08.2022
ФБР конфисковало мобильный телефон у конгрессмена-союзника Трампа
ФБР конфисковало телефон у конгрессмена-республиканца Скотта Перри, союзника экс-президента Дональда Трампа, передает телеканал CBS со ссылкой на заявление... РИА Новости, 10.08.2022
2022-08-10T03:53
2022-08-10T03:53
2022-08-10T03:53
в мире
сша
федеральное бюро расследований сша
скотт перри
дональд трамп
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ВАШИНГТОН, 10 авг — РИА Новости. ФБР конфисковало телефон у конгрессмена-республиканца Скотта Перри, союзника экс-президента Дональда Трампа, передает телеканал CBS со ссылкой на заявление самого законодателя.Причины изъятия пока неизвестны. Имя Перри не раз звучало в связи с попытками Трампа признать недействительными результаты президентских выборов 2020 года. Сам конгрессмен свою причастность отрицает.Днем ранее ФБР провело обыск во флоридском поместье Трампа Мар-а-Лаго. По данным СМИ, спецслужбу интересовали документы, которые он мог забрать из Белого дома. Сам Трамп связывает обыск с нежеланием правящей Демократической партии допускать его к участию в президентских выборах 2024 года.
https://ria.ru/20220810/mar-a-lago-1808475110.html
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РИА Новости
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
в мире, сша, федеральное бюро расследований сша, скотт перри, дональд трамп
ФБР конфисковало мобильный телефон у конгрессмена-союзника Трампа
Конгрессмен Перри сообщил о конфискации его телефона тремя агентами ФБР