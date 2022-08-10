Посол России в Китае объяснил изменчивый подход США к тайваньскому вопросу
Посол России в Китае: США ежедневно нарушают принцип суверенного равенства государств
© РИА Новости / Евгений Биятов / Перейти в фотобанкЧрезвычайный и полномочный посол Российской Федерации в Китайской Народной Республике Андрей Денисов
Чрезвычайный и полномочный посол Российской Федерации в Китайской Народной Республике Андрей Денисов. Архивное фото
ПЕКИН, 10 авг — РИА Новости. США безнаказанно используют любую возможность для укрепления своего господства во всем мире и на ежедневной основе нарушают принцип суверенного равенства государств, заявил посол России в Китае Андрей Денисов.
"США в очередной раз продемонстрировали свою безнаказанность. Они делают это годами. Соединенные Штаты используют любую возможность для укрепления своего господства во всем мире", — заявил Денисов в интервью изданию China Daily на просьбу прокомментировать изменчивый подход США к тайваньскому вопросу.
Российский дипломат отметил, что те, кто следит за этим процессом, осознают бесперспективность такого подхода, согласно которому мир не должен замечать проблем и кризисов, созданных Вашингтоном, и надеяться на лучшее.
По его мнению, США действуют, чтобы подавить любое проявление самостоятельности.
"В этом духе они решили превратить Украину в угрозу для РФ. Визит Нэнси Пелоси на Тайвань соответствует этому подходу. Вашингтон не уважает собственные принципы, о которых он публично заявил, и делает все возможное, чтобы убедить мир и себя в своей приверженности им", — указал дипломат.
Он добавил, что США "ежедневно повсюду нарушают принцип суверенного равенства государств, который является основополагающим для миропорядка, центром которого является ООН".
"Стратегическое партнерство России и Китая является мотивирующей силой движения за приоритет международного права над "правилами", придуманными США и их сателлитами. Обе страны вместе работают в Группе друзей в защиту Устава ООН", — отметил Денисов.
Ситуация вокруг Тайваня обострилась после недавнего визита Пелоси, который стал первой поездкой спикера палаты представителей США на Тайвань с 1997 года. Администрация США, которую председатель КНР Си Цзиньпин предупредил, что "играющий с огнем рискует обжечься", заверила Пекин в неотступности от политики "одного Китая", но дистанцировалась от визита, заявив, что Пелоси принимает решения сама.
КНР считает остров своей провинцией и всегда выступает против любых контактов представителей Тайбэя с действующими чиновниками, особенно высокопоставленными, или военными из стран, с которыми у Пекина установлены дипломатические отношения.
Официальные отношения между центральным правительством КНР и его островной провинцией прервались в 1949 году, после того как потерпевшие поражение в гражданской войне с Компартией Китая силы Гоминьдана во главе с Чан Кайши перебрались на Тайвань. Деловые и неформальные контакты между островом и материковым Китаем возобновились в конце 1980-х годов. С начала 1990-х годов стороны стали контактировать через неправительственные организации — пекинскую Ассоциацию развития отношений через Тайваньский пролив и тайбэйский Фонд обменов через пролив.