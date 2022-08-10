https://ria.ru/20220810/kitay-1808479689.html

Посол России в Китае объяснил изменчивый подход США к тайваньскому вопросу

Посол России в Китае объяснил изменчивый подход США к тайваньскому вопросу - РИА Новости, 10.08.2022

Посол России в Китае объяснил изменчивый подход США к тайваньскому вопросу

США безнаказанно используют любую возможность для укрепления своего господства во всем мире и на ежедневной основе нарушают принцип суверенного равенства... РИА Новости, 10.08.2022

2022-08-10T07:28

2022-08-10T07:28

2022-08-10T07:28

в мире

сша

россия

китай

оон

андрей денисов

нэнси пелоси

си цзиньпин

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ПЕКИН, 10 авг — РИА Новости. США безнаказанно используют любую возможность для укрепления своего господства во всем мире и на ежедневной основе нарушают принцип суверенного равенства государств, заявил посол России в Китае Андрей Денисов.Российский дипломат отметил, что те, кто следит за этим процессом, осознают бесперспективность такого подхода, согласно которому мир не должен замечать проблем и кризисов, созданных Вашингтоном, и надеяться на лучшее.По его мнению, США действуют, чтобы подавить любое проявление самостоятельности."В этом духе они решили превратить Украину в угрозу для РФ. Визит Нэнси Пелоси на Тайвань соответствует этому подходу. Вашингтон не уважает собственные принципы, о которых он публично заявил, и делает все возможное, чтобы убедить мир и себя в своей приверженности им", — указал дипломат.Он добавил, что США "ежедневно повсюду нарушают принцип суверенного равенства государств, который является основополагающим для миропорядка, центром которого является ООН".Ситуация вокруг Тайваня обострилась после недавнего визита Пелоси, который стал первой поездкой спикера палаты представителей США на Тайвань с 1997 года. Администрация США, которую председатель КНР Си Цзиньпин предупредил, что "играющий с огнем рискует обжечься", заверила Пекин в неотступности от политики "одного Китая", но дистанцировалась от визита, заявив, что Пелоси принимает решения сама.КНР считает остров своей провинцией и всегда выступает против любых контактов представителей Тайбэя с действующими чиновниками, особенно высокопоставленными, или военными из стран, с которыми у Пекина установлены дипломатические отношения.Официальные отношения между центральным правительством КНР и его островной провинцией прервались в 1949 году, после того как потерпевшие поражение в гражданской войне с Компартией Китая силы Гоминьдана во главе с Чан Кайши перебрались на Тайвань. Деловые и неформальные контакты между островом и материковым Китаем возобновились в конце 1980-х годов. С начала 1990-х годов стороны стали контактировать через неправительственные организации — пекинскую Ассоциацию развития отношений через Тайваньский пролив и тайбэйский Фонд обменов через пролив.

https://ria.ru/20220810/tayvan-1808478988.html

https://ria.ru/20220806/kitay-1807695297.html

https://ria.ru/20220805/kitay-1807396243.html

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китай

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