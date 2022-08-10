https://ria.ru/20220810/kinoproekty-1808506798.html

Минкультуры завершило отбор кинопроектов для финансирования производства

Минкультуры завершило отбор кинопроектов для финансирования производства - РИА Новости, 10.08.2022

Минкультуры завершило отбор кинопроектов для финансирования производства

Министерство культуры РФ завершило отбор кинопроектов для финансирования производства, в этом году было подано свыше 1,5 тысяч заявок, сообщает пресс-служба... РИА Новости, 10.08.2022

2022-08-10T10:52

2022-08-10T10:52

2022-08-10T10:52

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министерство культуры российской федерации (минкультуры россии)

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МОСКВА, 10 авг — РИА Новости. Министерство культуры РФ завершило отбор кинопроектов для финансирования производства, в этом году было подано свыше 1,5 тысяч заявок, сообщает пресс-служба ведомства."В 2022 году было подано более 1,5 тысяч заявок на финансирование производства кинопроектов, что на 25 процентов больше, чем в предыдущем", — говорится в сообщении.Отмечается, что по итогу конкурсных отборов были сформированы списки проектов, рекомендованных к получению субсидий в 2022 году в целях финансового обеспечения расходов, связанных с производством национальных фильмов. Конкурсный отбор традиционно проходил по трем направлениям – игровые и документальные фильмы и анимационные проекты."В игровом кино эксперты рекомендовали оказать государственную поддержку 11 фильмам социально значимой тематики, семи детским фильмам и 11 авторским и экспериментальным фильмам, а также четырем проектам, находящимся в стадии завершения производства и одному фильму совместного производства с миноритарным участием России", — добавляется в релизе.В документальном кино господдержка будет оказана 32 полнометражным, девяти научно-популярным и 114 короткометражным фильмам. В анимации – 53 короткометражным фильмам и 22 анимационным сериалам.В этом году впервые прошел конкурс дебютных проектов, режиссеры которых получили профильное высшее образование в течение пяти лет. Дебютные фильмы получат господдержку до 100 процентов стоимости производства. Эксперты отобрали три игровых и две анимационных проекта выпускников ВГИКа и СПбГИКиТ."Из более 300 заявок по рекомендации экспертов будет поддержано 13 игровых дебютов режиссеров, образование которых не имеет значение. Также эксперты отобрали 15 неигровых дебютов и 17 анимационных дебютов", — уточняется в пресс-релизе.

https://ria.ru/20220808/hoffman-1807564076.html

https://ria.ru/20220718/kino-1802704030.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Светлана Вовк

вгик, новости культуры, кино, кино и сериалы, министерство культуры российской федерации (минкультуры россии)