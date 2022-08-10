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Нижегородская прокуратура проверяет избиение мужчиной чужого ребенка - РИА Новости, 10.08.2022
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Нижегородская прокуратура проверяет избиение мужчиной чужого ребенка
Нижегородская прокуратура проверяет избиение мужчиной чужого ребенка - РИА Новости, 10.08.2022
Нижегородская прокуратура проверяет избиение мужчиной чужого ребенка
Прокуратура Нижегородской области заинтересовалась инцидентом, в ходе которого разгневанный мужчина несколько раз ударил чужого ребенка за то, что тот попал... РИА Новости, 10.08.2022
2022-08-10T18:46
2022-08-10T18:46
происшествия
здоровье - общество
нижегородская область
нижний новгород
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НИЖНИЙ НОВГОРОД, 10 авг - РИА Новости. Прокуратура Нижегородской области заинтересовалась инцидентом, в ходе которого разгневанный мужчина несколько раз ударил чужого ребенка за то, что тот попал мячом по коляске с его младенцем, сообщает пресс-служба ведомства.Ранее в местных соцсетях было опубликовано видео избиения ребенка взрослым мужчиной с младенцем на руках. На кадрах видно, как один из детей на спортивной площадке на улице Кащенко пинает мяч, который попадает по коляске с ребенком. Мужчина, подхватив малыша на руки, подходит к юному футболисту и сначала дает ему подзатыльник, от которого тот валится на землю, а затем бьет его ногой по спине."Прокуратура Нижегородской области организовала проверку информации о причинении местным жителем вреда... постороннему ребенку, который находился вместе с другими детьми на игровой площадке. Прокуратурой Приокского района Нижнего Новгорода будет дана оценка соблюдению законодательства об охране жизни и здоровья несовершеннолетних, при наличии оснований – рассмотрен вопрос о принятии мер прокурорского реагирования", - говорится в сообщении.Отмечается, что ход и результаты проводимой органами предварительного расследования процессуальной проверки взяты прокуратурой на контроль.
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происшествия, здоровье - общество, нижегородская область, нижний новгород
18:46 10.08.2022
 
Нижегородская прокуратура проверяет избиение мужчиной чужого ребенка

Нижегородская прокуратура проверяет инцидент с мужчиной, избившим чужого ребенка

© РИА Новости / Михаил Фомичев / Перейти в фотобанкАвтомобиль прокуратуры России
Автомобиль прокуратуры России - РИА Новости, 1920, 10.08.2022
© РИА Новости / Михаил Фомичев
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НИЖНИЙ НОВГОРОД, 10 авг - РИА Новости. Прокуратура Нижегородской области заинтересовалась инцидентом, в ходе которого разгневанный мужчина несколько раз ударил чужого ребенка за то, что тот попал мячом по коляске с его младенцем, сообщает пресс-служба ведомства.
Ранее в местных соцсетях было опубликовано видео избиения ребенка взрослым мужчиной с младенцем на руках. На кадрах видно, как один из детей на спортивной площадке на улице Кащенко пинает мяч, который попадает по коляске с ребенком. Мужчина, подхватив малыша на руки, подходит к юному футболисту и сначала дает ему подзатыльник, от которого тот валится на землю, а затем бьет его ногой по спине.
"Прокуратура Нижегородской области организовала проверку информации о причинении местным жителем вреда... постороннему ребенку, который находился вместе с другими детьми на игровой площадке. Прокуратурой Приокского района Нижнего Новгорода будет дана оценка соблюдению законодательства об охране жизни и здоровья несовершеннолетних, при наличии оснований – рассмотрен вопрос о принятии мер прокурорского реагирования", - говорится в сообщении.
Отмечается, что ход и результаты проводимой органами предварительного расследования процессуальной проверки взяты прокуратурой на контроль.
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