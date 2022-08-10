Аномальная жара в Италии в июле привела к избыточной смертности
Минздрав Италии сообщил об избыточной смертности в 21 процент в июле из-за аномальной жары
© AP Photo / Andrew MedichiniТуристы и жители Рима наполняют бутылки водой из-за жары
© AP Photo / Andrew Medichini
Туристы и жители Рима наполняют бутылки водой из-за жары. Архивное фото
РИМ, 10 авг – РИА Новости. Аномальная жара, установившаяся этим летом на Апеннинах, за две первые недели июля привела к избыточной смертности в 21%, сообщило министерство здравоохранения Италии.
Избыточная смертность показывает превышение фактического числа умерших за определенный временной период над ожидаемым. Согласно данным минздрава, в 33 крупнейших городах страны, где ведется постоянный медицинский мониторинг, в июне избыточная смертность составила 9%, а в первой половине июля – 21%. Рекордные показатели были зафиксированы в городах Латина (72%), Бари (56%), Витербо (52%), Кальяри (51%). В Риме смертность выросла на 28%, в Неаполе – на 27%, во Флоренции – на 22%.
В этой связи минздрав обратил внимание на то, что в июне температура воздуха в Италии на 3 градуса превысила среднестатистическое значение, а в начале июля на Апеннинах уже были зарегистрированы температуры в районе 37-40 градусов.
В докладе указывается также, что по данным Всемирной метеорологической организации (ВМО), зафиксированные этим летом рекордные температуры из-за климатических изменений в будущем станут нормой в Средиземноморье. Согласно прогнозам ученых, в случае, если не будут приняты меры по сокращению выбросов парниковых газов, к середине века глобальное потепление может привести к повышению температуры воздуха на планете на 2 градуса.
На прошлой неделе специалисты национального Института исследования атмосферы и климата (Isac) сообщили, что за первые семь месяцев 2022 года в Италии были зарегистрированы столь высокие температуры, что этот год может стать самым жарким за всю более чем 200-летнюю историю метеонаблюдений на Апеннинах.
Рекордную температуру метеорологи зафиксировали в июле: она на 2,26 градуса выше, чем средняя температура за период с 1800 года. Что касается первых семи месяцев текущего года, то этот показатель превышает средний на 0,98 градуса.