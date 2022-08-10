https://ria.ru/20220810/investkonsultatsii-1808713698.html

ВТБ Мои Инвестиции расширили сервис персональных инвестконсультаций

ВТБ Мои Инвестиции расширили сервис персональных инвестконсультаций - РИА Новости, 10.08.2022

ВТБ Мои Инвестиции расширили сервис персональных инвестконсультаций

Приложение ВТБ Мои Инвестиции (3+) расширило сервис персонального инвестиционного консультирования, сделав его более доступным, сообщает пресс-служба банка. РИА Новости, 10.08.2022

2022-08-10T19:27

2022-08-10T19:27

2022-08-10T19:27

втб

экономика

технологии

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МОСКВА, 10 авг – РИА Новости. Приложение ВТБ Мои Инвестиции (3+) расширило сервис персонального инвестиционного консультирования, сделав его более доступным, сообщает пресс-служба банка.Теперь в приложении доступна новая услуга Advisory для клиентов со стоимостью активов на счете от 1 миллиона рублей.Индивидуальная стратегия будет учитывать инвестиционный профиль клиента, наличие или отсутствие статуса квалифицированного инвестора и предпочтения по риску и доходности. Это позволит сформировать портфель, соответствующий персональному запросу и обеспечивающий лучшее сочетание риска и доходности при максимальной диверсификации в рамках инвестиционного профиля.Перед тем как начать пользоваться услугой, клиентам, не имеющим присвоенного инвестиционного профиля, необходимо пройти инвестпрофилирование. По итогам анкетирования инвестиционный консультант в формате беседы в чате поможет подобрать оптимальный портфель.В дальнейшем инвестиционный советник будет регулярно присылать рекомендации и предлагать необходимые корректировки портфеля при изменении рыночной ситуации, отклонении от стратегического распределения, появлении новых инвестиционных идей. Кроме того, у клиентов, подключивших услугу Advisory, есть возможность обсуждать предлагаемые консультантом инвестиционные идеи, ребалансировки, а также получать флэш-комментарии по рынку.Также для клиентов ВТБ Мои Инвестиции доступна услуга Advisory PRO, дающая возможность инвестировать и достигать финансовых целей вместе с персональным консультантом.Кроме того, пользователям приложения ВТБ Мои Инвестиции доступен бесплатный сервис робота-советника, который сформирует портфель в соответствии с инвестиционным профилем и целями клиента и будет регулярно его ребалансировать. В настоящее время в приложении ВТБ Мои Инвестиции с помощью робота-советника можно подключить рублевые стратегии "Ультраконсервативная", "Консервативная", "Сбалансированная", "Агрессивная", "Ультраагрессивная" и "Искусственный интеллект".

https://ria.ru/20220801/vtb-1806410819.html

https://ria.ru/20220623/schet-1797658416.html

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2022

Алёна Пава

Алёна Пава

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Алёна Пава

втб, экономика, технологии