https://ria.ru/20220810/inflyatsiya-1808709298.html

В России замедлилась годовая инфляция

В России замедлилась годовая инфляция - РИА Новости, 10.08.2022

В России замедлилась годовая инфляция

Инфляция в России в годовом выражении замедлилась до 15,01% на 8 августа с 15,3% неделей ранее, говорится в обзоре Минэкономразвития "О текущей ценовой... РИА Новости, 10.08.2022

2022-08-10T19:07

2022-08-10T19:07

2022-08-10T19:50

экономика

россия

федеральная служба государственной статистики (росстат)

министерство экономического развития рф (минэкономразвития россии)

цены на нефть

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МОСКВА, 10 авг - РИА Новости. Инфляция в России в годовом выражении замедлилась до 15,01% на 8 августа с 15,3% неделей ранее, говорится в обзоре Минэкономразвития "О текущей ценовой ситуации"."За неделю со 2 по 8 августа дефляция составила 0,08% (минус 0,14% неделей ранее). В годовом выражении темпы роста цен продолжили снижаться и по состоянию на 8 августа составили 15,01% год к году", - говорится в документе.В министерстве отмечают, что в секторе продовольственных товаров на неделе со 2 по 8 августа цены снизились на 0,32%. "Снижение цен на плодоовощную продукцию несколько замедлилось (минус 3,34% после снижения на 3,89% неделей ранее). На другие продукты питания рост цен умеренный (0,05%), при этом на отдельные продукты питания цены продолжили снижаться (мясопродукты, молоко и молочная продукция, яйца, масло подсолнечное)", - следует из обзора министерства.Что касается непродовольственных товаров, здесь Минэкономразвития отмечает рост цен умеренными темпами (цены выросли на 0,07% за неделю после нулевого прироста цен за прошедший отчетный период) за счет увеличения темпов роста цен на средства связи, телерадиотовары и легковые автомобили. "Вместе с тем продолжили снижаться цены на строительные материалы (минус 1,37%), электротовары и другие бытовые приборы (минус 0,11%), а также медикаменты (минус 0,11%)", - пишут авторы обзора."В сегменте регулируемых и туристических услуг рост цен замедлился до 0,08% при снижении темпов роста цен на авиаперелеты до 0,44% на отчетной неделе с 2,59% на предыдущей неделе", - заключили в министерстве.

https://ria.ru/20220810/deflyatsiya-1808710289.html

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экономика, россия, федеральная служба государственной статистики (росстат), министерство экономического развития рф (минэкономразвития россии), цены на нефть