https://ria.ru/20220810/inflyatsiya-1808628865.html

Годовая инфляция в США замедлилась впервые с апреля

Годовая инфляция в США замедлилась впервые с апреля - РИА Новости, 10.08.2022

Годовая инфляция в США замедлилась впервые с апреля

Потребительские цены в США по итогам июля выросли на 8,5% в годовом выражении после роста на 9,1% месяцем ранее, а за июль они не изменились, сообщается в... РИА Новости, 10.08.2022

2022-08-10T15:35

2022-08-10T15:35

2022-08-10T15:44

в мире

сша

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МОСКВА, 10 авг - РИА Новости. Потребительские цены в США по итогам июля выросли на 8,5% в годовом выражении после роста на 9,1% месяцем ранее, а за июль они не изменились, сообщается в пресс-релизе министерства труда страны.Таким образом, годовая инфляция в США замедлилась впервые с апреля.Аналитики, опрошенные порталом DailyFX, ожидали, что годовой показатель замедлится до 8,7%, а месячный - до 0,2% (с 1,3% в июне).

https://radiosputnik.ria.ru/20220810/ssha-1808622469.html

сша

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2022

Варвара Скокшина

Варвара Скокшина

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Варвара Скокшина

в мире, сша