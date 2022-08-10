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Годовая инфляция в США замедлилась впервые с апреля - РИА Новости, 10.08.2022
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Годовая инфляция в США замедлилась впервые с апреля
Годовая инфляция в США замедлилась впервые с апреля - РИА Новости, 10.08.2022
Годовая инфляция в США замедлилась впервые с апреля
Потребительские цены в США по итогам июля выросли на 8,5% в годовом выражении после роста на 9,1% месяцем ранее, а за июль они не изменились, сообщается в... РИА Новости, 10.08.2022
2022-08-10T15:35
2022-08-10T15:44
в мире
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МОСКВА, 10 авг - РИА Новости. Потребительские цены в США по итогам июля выросли на 8,5% в годовом выражении после роста на 9,1% месяцем ранее, а за июль они не изменились, сообщается в пресс-релизе министерства труда страны.Таким образом, годовая инфляция в США замедлилась впервые с апреля.Аналитики, опрошенные порталом DailyFX, ожидали, что годовой показатель замедлится до 8,7%, а месячный - до 0,2% (с 1,3% в июне).
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в мире, сша
15:35 10.08.2022 (обновлено: 15:44 10.08.2022)
 
Годовая инфляция в США замедлилась впервые с апреля

Минтруд США: годовая инфляция в стране по итогам июля замедлилась впервые с апреля

© РИА Новости / Алексей Витвицкий / Перейти в фотобанкФлаг США
Флаг США - РИА Новости, 1920, 10.08.2022
© РИА Новости / Алексей Витвицкий
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МОСКВА, 10 авг - РИА Новости. Потребительские цены в США по итогам июля выросли на 8,5% в годовом выражении после роста на 9,1% месяцем ранее, а за июль они не изменились, сообщается в пресс-релизе министерства труда страны.
Таким образом, годовая инфляция в США замедлилась впервые с апреля.
Флаг Соединенных Штатов Америки - РИА Новости, 1920, 10.08.2022
15:31Сказано в эфире
Военный эксперт: из-за США мир может скатиться к риску реальной войны
Аналитики, опрошенные порталом DailyFX, ожидали, что годовой показатель замедлится до 8,7%, а месячный - до 0,2% (с 1,3% в июне).
 
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