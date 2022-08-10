https://ria.ru/20220810/inflyatsiya-1808542289.html

Британские сотрудники почты выйдут на забастовку из-за рекордной инфляции

Британские сотрудники почты выйдут на забастовку из-за рекордной инфляции - РИА Новости, 10.08.2022

Британские сотрудники почты выйдут на забастовку из-за рекордной инфляции

В Великобритании 115 тысяч сотрудников почтовой компании Royal Mail выйдут на забастовку с требованиями повышения зарплаты в связи с рекордной инфляцией,... РИА Новости, 10.08.2022

2022-08-10T12:21

2022-08-10T12:21

2022-08-10T12:21

технологии

великобритания

в мире

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn21.img.ria.ru/images/19002/17/190021769_0:77:1500:921_1920x0_80_0_0_294adedf157f8e6589d51a5461f6469d.jpg

МОСКВА, 10 авг – РИА Новости. В Великобритании 115 тысяч сотрудников почтовой компании Royal Mail выйдут на забастовку с требованиями повышения зарплаты в связи с рекордной инфляцией, сообщил профсоюз Communication Workers Union (CWU), представляющий интересы работников."115 тысяч работников почты выйдут на забастовки для надлежащего повышения заработной платы", - говорится на странице профсоюза в Twitter.Забастовки продлятся четыре дня: 26 и 31 августа, а также 8 и 9 сентября, протесты начнутся с 4 утра, отмечается в сообщении.Причиной решения выйти на забастовку стала низкая оплата труда на фоне рекордной инфляции, в то время как Royal Mail получила прибыль в размере 750 миллионов фунтов стерлингов, выплатила 400 миллионов по дивидендам акционерам компании, руководители которой сами получают "миллионы", отмечает CWU.Большинство сотрудников (97,6%) проголосовали за проведение забастовки даже после предложения Royal Mail о повышении зарплаты на 5,5%, сообщает телеканал Sky News.В Великобритании наблюдается волна забастовок на фоне рекордной инфляции в стране. На протесты выходят сотрудники железнодорожных компаний, адвокаты, сотрудники аэропортов, почтальоны и работники других сфер.Ранее Бюро национальной статистики страны (Office for National Statistics, ONS) заявило, что годовая инфляция в Великобритании по итогам июня ускорилась до рекордных с 1982 года 9,4% с 9,1% месяцем ранее.

https://ria.ru/20220808/zabastovka-1808017531.html

https://ria.ru/20220722/britishairways-1804294054.html

великобритания

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2022

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

технологии, великобритания, в мире