Рейтинг@Mail.ru
Британские сотрудники почты выйдут на забастовку из-за рекордной инфляции - РИА Новости, 10.08.2022
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://ria.ru/20220810/inflyatsiya-1808542289.html
Британские сотрудники почты выйдут на забастовку из-за рекордной инфляции
Британские сотрудники почты выйдут на забастовку из-за рекордной инфляции - РИА Новости, 10.08.2022
Британские сотрудники почты выйдут на забастовку из-за рекордной инфляции
В Великобритании 115 тысяч сотрудников почтовой компании Royal Mail выйдут на забастовку с требованиями повышения зарплаты в связи с рекордной инфляцией,... РИА Новости, 10.08.2022
2022-08-10T12:21
2022-08-10T12:21
технологии
великобритания
в мире
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/19002/17/190021769_0:77:1500:921_1920x0_80_0_0_294adedf157f8e6589d51a5461f6469d.jpg
МОСКВА, 10 авг – РИА Новости. В Великобритании 115 тысяч сотрудников почтовой компании Royal Mail выйдут на забастовку с требованиями повышения зарплаты в связи с рекордной инфляцией, сообщил профсоюз Communication Workers Union (CWU), представляющий интересы работников."115 тысяч работников почты выйдут на забастовки для надлежащего повышения заработной платы", - говорится на странице профсоюза в Twitter.Забастовки продлятся четыре дня: 26 и 31 августа, а также 8 и 9 сентября, протесты начнутся с 4 утра, отмечается в сообщении.Причиной решения выйти на забастовку стала низкая оплата труда на фоне рекордной инфляции, в то время как Royal Mail получила прибыль в размере 750 миллионов фунтов стерлингов, выплатила 400 миллионов по дивидендам акционерам компании, руководители которой сами получают "миллионы", отмечает CWU.Большинство сотрудников (97,6%) проголосовали за проведение забастовки даже после предложения Royal Mail о повышении зарплаты на 5,5%, сообщает телеканал Sky News.В Великобритании наблюдается волна забастовок на фоне рекордной инфляции в стране. На протесты выходят сотрудники железнодорожных компаний, адвокаты, сотрудники аэропортов, почтальоны и работники других сфер.Ранее Бюро национальной статистики страны (Office for National Statistics, ONS) заявило, что годовая инфляция в Великобритании по итогам июня ускорилась до рекордных с 1982 года 9,4% с 9,1% месяцем ранее.
https://ria.ru/20220808/zabastovka-1808017531.html
https://ria.ru/20220722/britishairways-1804294054.html
великобритания
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2022
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/19002/17/190021769_86:0:1414:996_1920x0_80_0_0_1c21aef3e92c6a4ca8d464eaafecc03c.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
технологии, великобритания, в мире
12:21 10.08.2022
 
Британские сотрудники почты выйдут на забастовку из-за рекордной инфляции

В Британии 115 тысяч работников Royal Mail выйдут на забастовку из-за рекордной инфляции

© РИА Новости / Александр СмотровАвтомобиль почтовой компании Royal Mail
Автомобиль почтовой компании Royal Mail - РИА Новости, 1920, 10.08.2022
© РИА Новости / Александр Смотров
Читать ria.ru в
МОСКВА, 10 авг – РИА Новости. В Великобритании 115 тысяч сотрудников почтовой компании Royal Mail выйдут на забастовку с требованиями повышения зарплаты в связи с рекордной инфляцией, сообщил профсоюз Communication Workers Union (CWU), представляющий интересы работников.
"115 тысяч работников почты выйдут на забастовки для надлежащего повышения заработной платы", - говорится на странице профсоюза в Twitter.
Самолет авиакомпании Ryanair - РИА Новости, 1920, 08.08.2022
8 августа, 13:09
В Испании началась забастовка работников Ryanair
Забастовки продлятся четыре дня: 26 и 31 августа, а также 8 и 9 сентября, протесты начнутся с 4 утра, отмечается в сообщении.
Причиной решения выйти на забастовку стала низкая оплата труда на фоне рекордной инфляции, в то время как Royal Mail получила прибыль в размере 750 миллионов фунтов стерлингов, выплатила 400 миллионов по дивидендам акционерам компании, руководители которой сами получают "миллионы", отмечает CWU.
Большинство сотрудников (97,6%) проголосовали за проведение забастовки даже после предложения Royal Mail о повышении зарплаты на 5,5%, сообщает телеканал Sky News.
В Великобритании наблюдается волна забастовок на фоне рекордной инфляции в стране. На протесты выходят сотрудники железнодорожных компаний, адвокаты, сотрудники аэропортов, почтальоны и работники других сфер.
Ранее Бюро национальной статистики страны (Office for National Statistics, ONS) заявило, что годовая инфляция в Великобритании по итогам июня ускорилась до рекордных с 1982 года 9,4% с 9,1% месяцем ранее.
Пассажирский самолет Боинг 767 авиакомпании British Airways в аэропорту Домодедово - РИА Новости, 1920, 22.07.2022
22 июля, 17:34Туризм
Сотрудники British Airways перестали устраивать забастовки
 
ТехнологииВеликобританияВ мире
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2018.1 Beta 
© 2022 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала