https://ria.ru/20220810/inflyatsiya-1808542289.html
Британские сотрудники почты выйдут на забастовку из-за рекордной инфляции
Британские сотрудники почты выйдут на забастовку из-за рекордной инфляции - РИА Новости, 10.08.2022
Британские сотрудники почты выйдут на забастовку из-за рекордной инфляции
В Великобритании 115 тысяч сотрудников почтовой компании Royal Mail выйдут на забастовку с требованиями повышения зарплаты в связи с рекордной инфляцией,... РИА Новости, 10.08.2022
2022-08-10T12:21
2022-08-10T12:21
2022-08-10T12:21
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МОСКВА, 10 авг – РИА Новости. В Великобритании 115 тысяч сотрудников почтовой компании Royal Mail выйдут на забастовку с требованиями повышения зарплаты в связи с рекордной инфляцией, сообщил профсоюз Communication Workers Union (CWU), представляющий интересы работников."115 тысяч работников почты выйдут на забастовки для надлежащего повышения заработной платы", - говорится на странице профсоюза в Twitter.Забастовки продлятся четыре дня: 26 и 31 августа, а также 8 и 9 сентября, протесты начнутся с 4 утра, отмечается в сообщении.Причиной решения выйти на забастовку стала низкая оплата труда на фоне рекордной инфляции, в то время как Royal Mail получила прибыль в размере 750 миллионов фунтов стерлингов, выплатила 400 миллионов по дивидендам акционерам компании, руководители которой сами получают "миллионы", отмечает CWU.Большинство сотрудников (97,6%) проголосовали за проведение забастовки даже после предложения Royal Mail о повышении зарплаты на 5,5%, сообщает телеканал Sky News.В Великобритании наблюдается волна забастовок на фоне рекордной инфляции в стране. На протесты выходят сотрудники железнодорожных компаний, адвокаты, сотрудники аэропортов, почтальоны и работники других сфер.Ранее Бюро национальной статистики страны (Office for National Statistics, ONS) заявило, что годовая инфляция в Великобритании по итогам июня ускорилась до рекордных с 1982 года 9,4% с 9,1% месяцем ранее.
https://ria.ru/20220808/zabastovka-1808017531.html
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технологии, великобритания, в мире
Британские сотрудники почты выйдут на забастовку из-за рекордной инфляции
В Британии 115 тысяч работников Royal Mail выйдут на забастовку из-за рекордной инфляции
МОСКВА, 10 авг – РИА Новости.
В Великобритании 115 тысяч сотрудников почтовой компании Royal Mail выйдут на забастовку с требованиями повышения зарплаты в связи с рекордной инфляцией, сообщил
профсоюз Communication Workers Union (CWU), представляющий интересы работников.
"115 тысяч работников почты выйдут на забастовки для надлежащего повышения заработной платы", - говорится на странице профсоюза в Twitter.
Забастовки продлятся четыре дня: 26 и 31 августа, а также 8 и 9 сентября, протесты начнутся с 4 утра, отмечается в сообщении.
Причиной решения выйти на забастовку стала низкая оплата труда на фоне рекордной инфляции, в то время как Royal Mail получила прибыль в размере 750 миллионов фунтов стерлингов, выплатила 400 миллионов по дивидендам акционерам компании, руководители которой сами получают "миллионы", отмечает CWU.
Большинство сотрудников (97,6%) проголосовали за проведение забастовки даже после предложения Royal Mail о повышении зарплаты на 5,5%, сообщает телеканал Sky News.
В Великобритании
наблюдается волна забастовок на фоне рекордной инфляции в стране. На протесты выходят сотрудники железнодорожных компаний, адвокаты, сотрудники аэропортов, почтальоны и работники других сфер.
Ранее Бюро национальной статистики страны (Office for National Statistics, ONS) заявило, что годовая инфляция в Великобритании по итогам июня ускорилась до рекордных с 1982 года 9,4% с 9,1% месяцем ранее.