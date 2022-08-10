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МАГАТЭ подтвердило участие Гросси в заседании Совбеза ООН по ЗАЭС
МАГАТЭ подтвердило участие Гросси в заседании Совбеза ООН по ЗАЭС - РИА Новости, 10.08.2022
МАГАТЭ подтвердило участие Гросси в заседании Совбеза ООН по ЗАЭС
МАГАТЭ в среду подтвердило, что глава агентства Рафаэль Гросси 11 августа обратится к Совбезу ООН в связи с ситуацией на Запорожской АЭС. РИА Новости, 10.08.2022
2022-08-10T20:01
2022-08-10T20:01
2022-08-10T20:08
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ВЕНА, 10 авг - РИА Новости. МАГАТЭ в среду подтвердило, что глава агентства Рафаэль Гросси 11 августа обратится к Совбезу ООН в связи с ситуацией на Запорожской АЭС.Отмечается, что ООН пригласила Гросси обратиться к Совбезу по видеосвязи."Я приветствую возможность проинформировать Совет. Крайне важно присутствие МАГАТЭ на станции для помощи в снижении опасности возможной ядерной катастрофы", - приводятся слова Гросси в пресс-релизе МАГАТЭ.
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в мире, рафаэль гросси, магатэ, оон, запорожская аэс, россия, украина
20:01 10.08.2022 (обновлено: 20:08 10.08.2022)
МАГАТЭ подтвердило участие Гросси в заседании Совбеза ООН по ЗАЭС
МАГАТЭ подтвердило участие Гросси в заседании Совбеза ООН по Запорожской АЭС 11 августа