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МАГАТЭ подтвердило участие Гросси в заседании Совбеза ООН по ЗАЭС - РИА Новости, 10.08.2022
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МАГАТЭ подтвердило участие Гросси в заседании Совбеза ООН по ЗАЭС
МАГАТЭ подтвердило участие Гросси в заседании Совбеза ООН по ЗАЭС - РИА Новости, 10.08.2022
МАГАТЭ подтвердило участие Гросси в заседании Совбеза ООН по ЗАЭС
МАГАТЭ в среду подтвердило, что глава агентства Рафаэль Гросси 11 августа обратится к Совбезу ООН в связи с ситуацией на Запорожской АЭС. РИА Новости, 10.08.2022
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в мире
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ВЕНА, 10 авг - РИА Новости. МАГАТЭ в среду подтвердило, что глава агентства Рафаэль Гросси 11 августа обратится к Совбезу ООН в связи с ситуацией на Запорожской АЭС.Отмечается, что ООН пригласила Гросси обратиться к Совбезу по видеосвязи."Я приветствую возможность проинформировать Совет. Крайне важно присутствие МАГАТЭ на станции для помощи в снижении опасности возможной ядерной катастрофы", - приводятся слова Гросси в пресс-релизе МАГАТЭ.
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в мире, рафаэль гросси, магатэ, оон, запорожская аэс, россия, украина
20:01 10.08.2022 (обновлено: 20:08 10.08.2022)
 
МАГАТЭ подтвердило участие Гросси в заседании Совбеза ООН по ЗАЭС

МАГАТЭ подтвердило участие Гросси в заседании Совбеза ООН по Запорожской АЭС 11 августа

© РИА Новости / Алексей Витвицкий / Перейти в фотобанкГенеральный директор Международного агентства по атомной энергии (МАГАТЭ) Рафаэль Гросси
Генеральный директор Международного агентства по атомной энергии (МАГАТЭ) Рафаэль Гросси - РИА Новости, 1920, 10.08.2022
© РИА Новости / Алексей Витвицкий
Перейти в фотобанк
Генеральный директор Международного агентства по атомной энергии (МАГАТЭ) Рафаэль Гросси. Архивное фото
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ВЕНА, 10 авг - РИА Новости. МАГАТЭ в среду подтвердило, что глава агентства Рафаэль Гросси 11 августа обратится к Совбезу ООН в связи с ситуацией на Запорожской АЭС.
Отмечается, что ООН пригласила Гросси обратиться к Совбезу по видеосвязи.
"Я приветствую возможность проинформировать Совет. Крайне важно присутствие МАГАТЭ на станции для помощи в снижении опасности возможной ядерной катастрофы", - приводятся слова Гросси в пресс-релизе МАГАТЭ.
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