https://ria.ru/20220810/gorlovka-1808483256.html
В ДНР из-за обстрела без света остались более 1200 домохозяйств
В ДНР из-за обстрела без света остались более 1200 домохозяйств - РИА Новости, 10.08.2022
В ДНР из-за обстрела без света остались более 1200 домохозяйств
Свыше 1,2 тысячи абонентов обесточены в Горловке в результате обстрела со стороны украинских войск, сообщил штаб территориальной обороны ДНР. РИА Новости, 10.08.2022
2022-08-10T08:13
2022-08-10T08:13
2022-08-10T08:13
специальная военная операция на украине
в мире
горловка
украина
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ДОНЕЦК, 10 авг - РИА Новости. Свыше 1,2 тысячи абонентов обесточены в Горловке в результате обстрела со стороны украинских войск, сообщил штаб территориальной обороны ДНР."В результате обстрела ВФУ (вооруженными формированиями Украины - ред.) в Горловке обесточены свыше 1200 бытовых абонентов", - говорится в сообщении в Telegram-канале штаба.
https://ria.ru/20220809/obstrel-1808423609.html
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
в мире, горловка, украина
В ДНР из-за обстрела без света остались более 1200 домохозяйств
В ДНР заявили, что в Горловке из-за обстрела без света остались более 1200 домохозяйств