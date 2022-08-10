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В ДНР из-за обстрела без света остались более 1200 домохозяйств - РИА Новости, 10.08.2022
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Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
https://ria.ru/20220810/gorlovka-1808483256.html
В ДНР из-за обстрела без света остались более 1200 домохозяйств
В ДНР из-за обстрела без света остались более 1200 домохозяйств - РИА Новости, 10.08.2022
В ДНР из-за обстрела без света остались более 1200 домохозяйств
Свыше 1,2 тысячи абонентов обесточены в Горловке в результате обстрела со стороны украинских войск, сообщил штаб территориальной обороны ДНР. РИА Новости, 10.08.2022
2022-08-10T08:13
2022-08-10T08:13
специальная военная операция на украине
в мире
горловка
украина
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ДОНЕЦК, 10 авг - РИА Новости. Свыше 1,2 тысячи абонентов обесточены в Горловке в результате обстрела со стороны украинских войск, сообщил штаб территориальной обороны ДНР."В результате обстрела ВФУ (вооруженными формированиями Украины - ред.) в Горловке обесточены свыше 1200 бытовых абонентов", - говорится в сообщении в Telegram-канале штаба.
https://ria.ru/20220809/obstrel-1808423609.html
горловка
украина
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Дарья Буймова
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в мире, горловка, украина
08:13 10.08.2022
 
В ДНР из-за обстрела без света остались более 1200 домохозяйств

В ДНР заявили, что в Горловке из-за обстрела без света остались более 1200 домохозяйств

© РИА Новости / Михаил ВоскресенскийМестная жительница выходит из дома, пострадавшего во время ракетно-минометного обстрела Горловки в Донецкой области.
Местная жительница выходит из дома, пострадавшего во время ракетно-минометного обстрела Горловки в Донецкой области. - РИА Новости, 1920, 10.08.2022
© РИА Новости / Михаил Воскресенский
Местная жительница выходит из дома, пострадавшего во время ракетно-минометного обстрела Горловки в Донецкой области.. Архивное фото
Читать ria.ru в
ДОНЕЦК, 10 авг - РИА Новости. Свыше 1,2 тысячи абонентов обесточены в Горловке в результате обстрела со стороны украинских войск, сообщил штаб территориальной обороны ДНР.
"В результате обстрела ВФУ (вооруженными формированиями Украины - ред.) в Горловке обесточены свыше 1200 бытовых абонентов", - говорится в сообщении в Telegram-канале штаба.
Пожарный работает на месте возгорания в доме, пострадавшем при обстреле Горловки - РИА Новости, 1920, 09.08.2022
Вчера, 19:33Специальная военная операция на Украине
Украинские военные обстреляли Горловку снарядами натовского калибра
 
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