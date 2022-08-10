https://ria.ru/20220810/gorlovka-1808483256.html

В ДНР из-за обстрела без света остались более 1200 домохозяйств

В ДНР из-за обстрела без света остались более 1200 домохозяйств - РИА Новости, 10.08.2022

В ДНР из-за обстрела без света остались более 1200 домохозяйств

Свыше 1,2 тысячи абонентов обесточены в Горловке в результате обстрела со стороны украинских войск, сообщил штаб территориальной обороны ДНР. РИА Новости, 10.08.2022

2022-08-10T08:13

2022-08-10T08:13

2022-08-10T08:13

специальная военная операция на украине

в мире

горловка

украина

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/07/1a/1805157942_0:159:3077:1889_1920x0_80_0_0_8e3e1ccf84e189e2e98b8c71ab496e41.jpg

ДОНЕЦК, 10 авг - РИА Новости. Свыше 1,2 тысячи абонентов обесточены в Горловке в результате обстрела со стороны украинских войск, сообщил штаб территориальной обороны ДНР."В результате обстрела ВФУ (вооруженными формированиями Украины - ред.) в Горловке обесточены свыше 1200 бытовых абонентов", - говорится в сообщении в Telegram-канале штаба.

https://ria.ru/20220809/obstrel-1808423609.html

горловка

украина

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2022

Дарья Буймова

Дарья Буймова

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Дарья Буймова

в мире, горловка, украина