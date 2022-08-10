https://ria.ru/20220810/frantsiya-1808506241.html

В Париже полиция открыла огонь по мужчине с ножом

В Париже полиция открыла огонь по мужчине с ножом - РИА Новости, 10.08.2022

В Париже полиция открыла огонь по мужчине с ножом

Полиция в парижском аэропорту Шарль-де-Голль застрелила вооруженного ножом мужчину, сообщил телеканал BFMTV. РИА Новости, 10.08.2022

2022-08-10T10:45

2022-08-10T10:45

2022-08-10T14:34

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ПАРИЖ, 10 авг — РИА Новости. Полиция в парижском аэропорту Шарль-де-Голль застрелила вооруженного ножом мужчину, сообщил телеканал BFMTV.Полицейские несколько раз просили агрессивно настроенного гражданина бросить оружие, но он не выполнил требование. Когда злоумышленник начал приближаться к силовикам, они открыли огонь.Как сообщила префектура полиции Парижа в Twitter, раненый скончался."Сегодня утром полиция нейтрализовала человека, угрожавшего холодным оружием в аэропорту Руасси — Шарль-де-Голль", — говорится в публикации.Инцидент произошел в терминале 2F.

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Дарья Буймова

в мире, франция, париж