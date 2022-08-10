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В Париже полиция открыла огонь по мужчине с ножом
В Париже полиция открыла огонь по мужчине с ножом - РИА Новости, 10.08.2022
В Париже полиция открыла огонь по мужчине с ножом
Полиция в парижском аэропорту Шарль-де-Голль застрелила вооруженного ножом мужчину, сообщил телеканал BFMTV. РИА Новости, 10.08.2022
2022-08-10T10:45
2022-08-10T10:45
2022-08-10T14:34
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париж
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ПАРИЖ, 10 авг — РИА Новости. Полиция в парижском аэропорту Шарль-де-Голль застрелила вооруженного ножом мужчину, сообщил телеканал BFMTV.Полицейские несколько раз просили агрессивно настроенного гражданина бросить оружие, но он не выполнил требование. Когда злоумышленник начал приближаться к силовикам, они открыли огонь.Как сообщила префектура полиции Парижа в Twitter, раненый скончался."Сегодня утром полиция нейтрализовала человека, угрожавшего холодным оружием в аэропорту Руасси — Шарль-де-Голль", — говорится в публикации.Инцидент произошел в терминале 2F.
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
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https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
в мире, франция, париж
10:45 10.08.2022 (обновлено: 14:34 10.08.2022)
В Париже полиция открыла огонь по мужчине с ножом
В аэропорту Шарль-де-Голль полиция открыла огонь по вооруженному ножом мужчине
ПАРИЖ, 10 авг — РИА Новости.
Полиция в парижском аэропорту Шарль-де-Голль застрелила вооруженного ножом мужчину, сообщил телеканал BFMTV
.
Полицейские несколько раз просили агрессивно настроенного гражданина бросить оружие, но он не выполнил требование. Когда злоумышленник начал приближаться к силовикам, они открыли огонь.
Как сообщила
префектура полиции Парижа
в Twitter, раненый скончался.
"Сегодня утром полиция нейтрализовала человека, угрожавшего холодным оружием в аэропорту Руасси — Шарль-де-Голль", — говорится в публикации.
Инцидент произошел в терминале 2F.