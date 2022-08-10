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ФБР не разрешило адвокатам Трампа наблюдать за обысками в его доме
ФБР не разрешило адвокатам Трампа наблюдать за обысками в его доме - РИА Новости, 10.08.2022
ФБР не разрешило адвокатам Трампа наблюдать за обысками в его доме
ФБР не впустило адвокатов бывшего президента США Дональда Трампа в его дом во флоридском поместье для наблюдения за обысками, сообщает телеканал Fox News со... РИА Новости, 10.08.2022
2022-08-10T12:30
2022-08-10T12:30
2022-08-10T12:30
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ВАШИНГТОН, 10 авг - РИА Новости. ФБР не впустило адвокатов бывшего президента США Дональда Трампа в его дом во флоридском поместье для наблюдения за обысками, сообщает телеканал Fox News со ссылкой на источник, осведомленный об обыске."Это связано с NARA (Национальное управление архивов и документации)... В этом нет необходимости... Адвокатам не разрешили войти для наблюдения за обыском. Им сказали уйти", - цитирует телеканал слова источника.По словам источника, когда сотрудники NARA прибыли в поместье в феврале, Трамп и его команда "отдали им все, что они хотели".Как, в свою очередь, сообщает газета New York Post со ссылкой на источник, агенты ФБР обыскали гардероб супруги Трампа Мелании и провели несколько часов в кабинете экс-президента, взломав его сейф и обыскав ящики. Источник при этом выразил обеспокоенность, что люди из ФБР или минюста могли "подбросить вещи".Ранее ФБР провело обыск во флоридском поместье Трампа Мар-а-Лаго. По данным СМИ, спецслужбу интересовали документы, которые он мог забрать из Белого дома. Сам Трамп связывает обыск с нежеланием правящей Демократической партии допускать его к участию в президентских выборах 2024 года.В феврале издание Washington Post сообщало, что сотрудники Национального управления архивов и документации (NARA) изъяли из имения экс-президента несколько ящиков с документами, которые он вывез из Белого дома.
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РИА Новости
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
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в мире, федеральное бюро расследований сша
ФБР не разрешило адвокатам Трампа наблюдать за обысками в его доме
ФБР не разрешило адвокатам Дональда Трампа наблюдать за обысками в его доме во Флориде
ВАШИНГТОН, 10 авг - РИА Новости.
ФБР не впустило адвокатов бывшего президента США Дональда Трампа в его дом во флоридском поместье для наблюдения за обысками, сообщает
телеканал Fox News со ссылкой на источник, осведомленный об обыске.
"Это связано с NARA (Национальное управление архивов и документации)... В этом нет необходимости... Адвокатам не разрешили войти для наблюдения за обыском. Им сказали уйти", - цитирует телеканал слова источника.
По словам источника, когда сотрудники NARA прибыли в поместье в феврале, Трамп и его команда "отдали им все, что они хотели".
Как, в свою очередь, сообщает газета New York Post со ссылкой на источник, агенты ФБР
обыскали гардероб супруги Трампа Мелании и провели несколько часов в кабинете экс-президента, взломав его сейф и обыскав ящики. Источник при этом выразил обеспокоенность, что люди из ФБР или минюста могли "подбросить вещи".
Ранее ФБР провело обыск во флоридском поместье Трампа Мар-а-Лаго. По данным СМИ, спецслужбу интересовали документы, которые он мог забрать из Белого дома. Сам Трамп связывает обыск с нежеланием правящей Демократической партии допускать его к участию в президентских выборах 2024 года.
В феврале издание Washington Post сообщало, что сотрудники Национального управления архивов и документации (NARA) изъяли из имения экс-президента несколько ящиков с документами, которые он вывез из Белого дома.