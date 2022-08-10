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Ростуризм ждет, что ЕС не запретит въезд из России - РИА Новости, 10.08.2022
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Туризм
https://ria.ru/20220810/evrosoyuz-1808488361.html
Ростуризм ждет, что ЕС не запретит въезд из России
Ростуризм ждет, что ЕС не запретит въезд из России - РИА Новости, 10.08.2022
Ростуризм ждет, что ЕС не запретит въезд из России
Европейские страны не будут принимать опрометчивых решений об ограничении въезда к себе граждан РФ, "любой здравомыслящий человек против" этого, считает глава... РИА Новости, 10.08.2022
2022-08-10T09:16
2022-08-10T10:35
кая каллас
россия
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европа
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туризм
новости - туризм
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МОСКВА, 10 авг - РИА Новости. Европейские страны не будут принимать опрометчивых решений об ограничении въезда к себе граждан РФ, "любой здравомыслящий человек против" этого, считает глава Ростуризма Зарина Догузова."Уверена, что любой здравомыслящий человек – против подобных ограничений. И рассчитываю, что большинство наших европейских коллег не будут принимать опрометчивых решений по ограничению въезда наших туристов", - написала Догузова на своём канале в мессенджере Telegram в ответ на слова премьер-министра Эстонии Каи Каллас.Ранее Каллас заявила, что "посещение Европы — это привилегия, а не право человека" и что "пора прекращать туризм из России уже сейчас". До этого Зеленский заявлял, что западные страны должны запретить всем россиянам въезд на свою территорию."Хотелось бы все же поправить госпожу Каллас – путешествия, свобода передвижений – это одно из основных прав человека, а не привилегия! Вне зависимости от страны посещения. А ещё напомнить, что российские туристы тратили миллиарды долларов на отдых в европейских странах, так что ещё вопрос, кто потеряет больше от такого решения", - добавила Догузова.Глава ведомства также отметила, что Ростуризм продолжит работать над увеличением количества качественных и интересных предложений в России, а также сотрудничать со всеми странами, которые готовы развивать с РФ двусторонние связи в области туризма.
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кая каллас, россия, эстония, европа, федеральное агентство по туризму (ростуризм), новости - туризм
09:16 10.08.2022 (обновлено: 10:35 10.08.2022)
 
Ростуризм ждет, что ЕС не запретит въезд из России

Ростуризм ждет, что ЕС не запретит въезд из России: любой здравомыслящий человек против

© РИА Новости / Алексей Витвицкий / Перейти в фотобанкФлаги Евросоюза возле здания штаб-квартиры Европейского парламента в Брюсселе
Флаги Евросоюза возле здания штаб-квартиры Европейского парламента в Брюсселе - РИА Новости, 1920, 10.08.2022
© РИА Новости / Алексей Витвицкий
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Флаги Евросоюза возле здания штаб-квартиры Европейского парламента в Брюсселе. Архивное фото
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МОСКВА, 10 авг - РИА Новости. Европейские страны не будут принимать опрометчивых решений об ограничении въезда к себе граждан РФ, "любой здравомыслящий человек против" этого, считает глава Ростуризма Зарина Догузова.
"Уверена, что любой здравомыслящий человек – против подобных ограничений. И рассчитываю, что большинство наших европейских коллег не будут принимать опрометчивых решений по ограничению въезда наших туристов", - написала Догузова на своём канале в мессенджере Telegram в ответ на слова премьер-министра Эстонии Каи Каллас.
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Ранее Каллас заявила, что "посещение Европы — это привилегия, а не право человека" и что "пора прекращать туризм из России уже сейчас". До этого Зеленский заявлял, что западные страны должны запретить всем россиянам въезд на свою территорию.
"Хотелось бы все же поправить госпожу Каллас – путешествия, свобода передвижений – это одно из основных прав человека, а не привилегия! Вне зависимости от страны посещения. А ещё напомнить, что российские туристы тратили миллиарды долларов на отдых в европейских странах, так что ещё вопрос, кто потеряет больше от такого решения", - добавила Догузова.
Глава ведомства также отметила, что Ростуризм продолжит работать над увеличением количества качественных и интересных предложений в России, а также сотрудничать со всеми странами, которые готовы развивать с РФ двусторонние связи в области туризма.
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ТуризмКая КалласРоссияЭстонияЕвропаФедеральное агентство по туризму (Ростуризм)Новости - Туризм
 
 
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