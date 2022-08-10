https://ria.ru/20220810/evrosoyuz-1808488361.html

Ростуризм ждет, что ЕС не запретит въезд из России

Ростуризм ждет, что ЕС не запретит въезд из России - РИА Новости, 10.08.2022

Ростуризм ждет, что ЕС не запретит въезд из России

Европейские страны не будут принимать опрометчивых решений об ограничении въезда к себе граждан РФ, "любой здравомыслящий человек против" этого, считает глава... РИА Новости, 10.08.2022

2022-08-10T09:16

2022-08-10T09:16

2022-08-10T10:35

кая каллас

россия

эстония

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федеральное агентство по туризму (ростуризм)

туризм

новости - туризм

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МОСКВА, 10 авг - РИА Новости. Европейские страны не будут принимать опрометчивых решений об ограничении въезда к себе граждан РФ, "любой здравомыслящий человек против" этого, считает глава Ростуризма Зарина Догузова."Уверена, что любой здравомыслящий человек – против подобных ограничений. И рассчитываю, что большинство наших европейских коллег не будут принимать опрометчивых решений по ограничению въезда наших туристов", - написала Догузова на своём канале в мессенджере Telegram в ответ на слова премьер-министра Эстонии Каи Каллас.Ранее Каллас заявила, что "посещение Европы — это привилегия, а не право человека" и что "пора прекращать туризм из России уже сейчас". До этого Зеленский заявлял, что западные страны должны запретить всем россиянам въезд на свою территорию."Хотелось бы все же поправить госпожу Каллас – путешествия, свобода передвижений – это одно из основных прав человека, а не привилегия! Вне зависимости от страны посещения. А ещё напомнить, что российские туристы тратили миллиарды долларов на отдых в европейских странах, так что ещё вопрос, кто потеряет больше от такого решения", - добавила Догузова.Глава ведомства также отметила, что Ростуризм продолжит работать над увеличением количества качественных и интересных предложений в России, а также сотрудничать со всеми странами, которые готовы развивать с РФ двусторонние связи в области туризма.

https://ria.ru/20220809/evrosoyuz-1808366539.html

https://ria.ru/20220804/sanktsii-1807282637.html

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Дарья Буймова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Дарья Буймова

кая каллас, россия, эстония, европа, федеральное агентство по туризму (ростуризм), новости - туризм